Чаще всего тахикардия отмечается у людей при хронических заболеваниях сердца, ишемической болезни, увеличенной массе тела. В итоге всё сводится к одному — это недостаток поступления кислорода к клеткам нашего организма. Чтобы обеспечить клетки необходимым количеством кислорода, наше сердце начинает работать всё быстрее в режиме более 90 ударов в минуту, прокачивая кровь по всем сосудам. В некоторых случаях это ещё больше перенапрягает сердечную мышцу и усугубляет заболевание. О том, как бороться с тахикардией, рассказала читателям Pravda.Ru врач, разработчик тренажёра GIPOX для реабилитации и лечения Татьяна Скорук.
Надо иметь в виду, что за перенос кислорода отвечают клетки крови, а именно эритроциты и гемоглобин, который находится в эритроцитах. Эритроцитов должно быть достаточно для нормальной работы сердца. Представьте такую ситуацию, что у нас один эритроцит, который бежит к лёгким, забирает кислород и несётся к органам, пытаясь его вовремя доставить. И так он делает 100 кругов в минуту, заставляя сердце биться активнее, чтобы пробежать большой круг. Если эритроцитов будет в 100 раз больше, то и клеток для транспорта кислорода будет больше, и сердце будет работать в спокойном режиме, т. к. кислород переносится большим количеством эритроцитов и спешить никуда не надо.
Для повышения содержания эритроцитов в крови некоторые использует диету, другие — витамины или лекарства. А что делать человеку, который и так уже употребляет большое количество лекарств?
Спортсмены, желающие повысить содержание эритроцитов в своей крови, часто прибегают к тренировкам в горах. Такие тренировки помогают улучшить выносливость и повысить работоспособность спортсмена. Этот способ известен ещё со времен Гиппократа и используется для восстановления и реабилитации. Люди, живущие на больших высотах, имеют более длительный срок жизни и менее подвержены болезням.
Если нет возможности подняться в горы, можно использовать простые аппаратные тренировки, такие как интервальная гипоксическая тренировка. Именно эта методика была удостоена Нобелевской премии в 2019 году и ранее использовалась только для подготовки олимпийских спортсменов, космонавтов и летчиков. Альпинисты для адаптации к высоте более 6000 метров с целью увеличения содержания эритроцитов для переноса кислорода за несколько месяцев до восхождения начинают интервальные гипоксические тренировки на портативных аппаратах.
Интервальные гипоксические тренировки могут проводиться в медицинских центрах или с использованием портативных аппаратов дома. Эти аппараты снижают концентрацию кислорода в воздухе, имитируя горный воздух. Когда запускается процесс синтеза эритроцитов, состояние улучшается уже через 15 дней тренировок: тахикардия уменьшается, сон улучшается, а выносливость и работоспособность повышаются. Необходимо повторять тренировки 4 раза в год для поддержания эффекта.
Важно различать интервальную гипоксическую тренировку от дыхательных упражнений с повышенным содержанием углекислого газа (маски, аппараты), которые, наоборот, могут снизить выносливость.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4
|
|
Детская клиника МЕДСИ на Пироговской
ул. Большая Пироговская, д. 7
|
|
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4
|
2984 отзыва
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
36 отзывов
|
Центр УЗИ диагностики
медицинский центр
ул. Б. Черкизовская, д. 5
Преображенская пл.
Семеновская
Бульвар Рокоссовского
Черкизовская
Бульвар Рокоссовского
Локомотив
Измайлово
Электрозаводская
Центр УЗИ диагностики на Преображенской площади. Предлагает услуги: УЗИ сердечно-сосудистой системы, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ м... читать далее »
Первичный приём от 4000 руб.
|
4315 отзывов
|
Медицина и Красота на Павелецкой
многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.