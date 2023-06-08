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Ирина Гусакова

Врач Скорук рассказала, как можно избавиться от тахикардии

3:38
Здоровье » Здоровье и профилактика

Чаще всего тахикардия отмечается у людей при хронических заболеваниях сердца, ишемической болезни, увеличенной массе тела. В итоге всё сводится к одному — это недостаток поступления кислорода к клеткам нашего организма. Чтобы обеспечить клетки необходимым количеством кислорода, наше сердце начинает работать всё быстрее в режиме более 90 ударов в минуту, прокачивая кровь по всем сосудам. В некоторых случаях это ещё больше перенапрягает сердечную мышцу и усугубляет заболевание. О том, как бороться с тахикардией, рассказала читателям Pravda.Ru врач, разработчик тренажёра GIPOX для реабилитации и лечения Татьяна Скорук.

Врач Скорук рассказала, как можно избавиться от тахикардии
Фото: https://pixabay.com/ru/illustrations/рука-человек-bitcoin-хранить-2308932/

Тахикардия: как восстановить работу сердца

Надо иметь в виду, что за перенос кислорода отвечают клетки крови, а именно эритроциты и гемоглобин, который находится в эритроцитах. Эритроцитов должно быть достаточно для нормальной работы сердца. Представьте такую ситуацию, что у нас один эритроцит, который бежит к лёгким, забирает кислород и несётся к органам, пытаясь его вовремя доставить. И так он делает 100 кругов в минуту, заставляя сердце биться активнее, чтобы пробежать большой круг. Если эритроцитов будет в 100 раз больше, то и клеток для транспорта кислорода будет больше, и сердце будет работать в спокойном режиме, т. к. кислород переносится большим количеством эритроцитов и спешить никуда не надо.

Для повышения содержания эритроцитов в крови некоторые использует диету, другие — витамины или лекарства. А что делать человеку, который и так уже употребляет большое количество лекарств?

Спортсмены, желающие повысить содержание эритроцитов в своей крови, часто прибегают к тренировкам в горах. Такие тренировки помогают улучшить выносливость и повысить работоспособность спортсмена. Этот способ известен ещё со времен Гиппократа и используется для восстановления и реабилитации. Люди, живущие на больших высотах, имеют более длительный срок жизни и менее подвержены болезням.

Если нет возможности подняться в горы, можно использовать простые аппаратные тренировки, такие как интервальная гипоксическая тренировка. Именно эта методика была удостоена Нобелевской премии в 2019 году и ранее использовалась только для подготовки олимпийских спортсменов, космонавтов и летчиков. Альпинисты для адаптации к высоте более 6000 метров с целью увеличения содержания эритроцитов для переноса кислорода за несколько месяцев до восхождения начинают интервальные гипоксические тренировки на портативных аппаратах.

Интервальные гипоксические тренировки могут проводиться в медицинских центрах или с использованием портативных аппаратов дома. Эти аппараты снижают концентрацию кислорода в воздухе, имитируя горный воздух. Когда запускается процесс синтеза эритроцитов, состояние улучшается уже через 15 дней тренировок: тахикардия уменьшается, сон улучшается, а выносливость и работоспособность повышаются. Необходимо повторять тренировки 4 раза в год для поддержания эффекта.

Важно различать интервальную гипоксическую тренировку от дыхательных упражнений с повышенным содержанием углекислого газа (маски, аппараты), которые, наоборот, могут снизить выносливость.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Ведущий специалист. Занимается диагностикой, профилактикой и лечением ишемической болезни сердца, приобретенных пороков сердца, опухолей сердца, аритмий, артериальной гипертензии, кардиомиопатий. Является автором научных работ, посвященных заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
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