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Ирина Гусакова

Сводит ноги по ночам: что делать и как предотвратить судорогу

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ночные судороги ног могут быть вызваны разными факторами, включая обезвоживание, нехватку витаминов и минералов, а также определённые заболевания. Что же предпринять, если мышцы свело судорогой? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Сводит ноги по ночам: что делать и как предотвратить судорогу
Фото: REX/ Shutterstock

Что делать, если сводит мышцы ног

Профилактика

  • Не допускайте обезвоживания, выпивайте много жидкости.
  • Соблюдайте сбалансированную диету с достаточным количеством кальция, калия и магния.
  • Разомните ноги перед сном.
  • Не сидите и не стойте в одном положении слишком долго.
  • Носите комфортную обувь с хорошей поддержкой.

Свело мышцы ног: что делать

  • Помассируйте поражённую мышцу.
  • Приложите тепло или холод к поражённому участку.
  • Примите ванну или душ с тёплой водой, чтобы расслабить мышцы.
  • Принимайте безрецептурные обезболивающие.

Важно отметить, что судороги ног могут быть симптомом основных заболеваний, таких как заболевание периферических артерий или диабет. Если у вас часто возникают судороги в ногах или они сопровождаются другими симптомами, важно проконсультироваться с врачом.

Регулярные упражнения на растяжку могут помочь предотвратить ночные судороги ног и мышечные спазмы.

Упражнения, которые могут быть полезны:

  • Подъём на носки. Встаньте, поставив ноги на пол, и медленно поднимитесь на носки. Задержитесь на несколько секунд, затем опуститесь обратно. Повторить 10-15 раз.
  • Вращения лодыжек. Сядьте, вытянув ноги перед собой, и вращайте лодыжками круговыми движениями. Повторите 10-15 раз в каждую сторону.
  • Растяжка подколенного сухожилия. Сядьте на пол, вытянув ноги перед собой. Наклонитесь вперед и попытайтесь коснуться пальцев ног. Задержитесь на 30 секунд, затем отпустите. Повторить 2-3 раза.
  • Растяжка икр. Встаньте лицом к стене, положив руки на стену для поддержки. Сделайте шаг назад и прижмите пятку к полу. Задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте ногу. Повторить 2-3 раза.
  • Растяжка четырёхглавой мышцы. Встаньте, поставьте ноги на ширине плеч и согните одно колено, подтянув пятку к ягодицам. Держитесь за лодыжку одной рукой и осторожно потяните пятку к ягодицам. Задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте ногу. Повторить 2-3 раза.

Перед началом любой новой программы упражнений проконсультируйтесь с врачом, особенно если имеются какие-то заболевания.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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