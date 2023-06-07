Сводит ноги по ночам: что делать и как предотвратить судорогу

Ночные судороги ног могут быть вызваны разными факторами, включая обезвоживание, нехватку витаминов и минералов, а также определённые заболевания. Что же предпринять, если мышцы свело судорогой? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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Что делать, если сводит мышцы ног

Профилактика

Не допускайте обезвоживания, выпивайте много жидкости.

Соблюдайте сбалансированную диету с достаточным количеством кальция, калия и магния.

Разомните ноги перед сном.

Не сидите и не стойте в одном положении слишком долго.

Носите комфортную обувь с хорошей поддержкой.

Свело мышцы ног: что делать

Помассируйте поражённую мышцу.

Приложите тепло или холод к поражённому участку.

Примите ванну или душ с тёплой водой, чтобы расслабить мышцы.

Принимайте безрецептурные обезболивающие.

Важно отметить, что судороги ног могут быть симптомом основных заболеваний, таких как заболевание периферических артерий или диабет. Если у вас часто возникают судороги в ногах или они сопровождаются другими симптомами, важно проконсультироваться с врачом.

Регулярные упражнения на растяжку могут помочь предотвратить ночные судороги ног и мышечные спазмы.

Упражнения, которые могут быть полезны:

Подъём на носки. Встаньте, поставив ноги на пол, и медленно поднимитесь на носки. Задержитесь на несколько секунд, затем опуститесь обратно. Повторить 10-15 раз.

Встаньте, поставив ноги на пол, и медленно поднимитесь на носки. Задержитесь на несколько секунд, затем опуститесь обратно. Повторить 10-15 раз. Вращения лодыжек. Сядьте, вытянув ноги перед собой, и вращайте лодыжками круговыми движениями. Повторите 10-15 раз в каждую сторону.

Сядьте, вытянув ноги перед собой, и вращайте лодыжками круговыми движениями. Повторите 10-15 раз в каждую сторону. Растяжка подколенного сухожилия. Сядьте на пол, вытянув ноги перед собой. Наклонитесь вперед и попытайтесь коснуться пальцев ног. Задержитесь на 30 секунд, затем отпустите. Повторить 2-3 раза.

Сядьте на пол, вытянув ноги перед собой. Наклонитесь вперед и попытайтесь коснуться пальцев ног. Задержитесь на 30 секунд, затем отпустите. Повторить 2-3 раза. Растяжка икр. Встаньте лицом к стене, положив руки на стену для поддержки. Сделайте шаг назад и прижмите пятку к полу. Задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте ногу. Повторить 2-3 раза.

Встаньте лицом к стене, положив руки на стену для поддержки. Сделайте шаг назад и прижмите пятку к полу. Задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте ногу. Повторить 2-3 раза. Растяжка четырёхглавой мышцы. Встаньте, поставьте ноги на ширине плеч и согните одно колено, подтянув пятку к ягодицам. Держитесь за лодыжку одной рукой и осторожно потяните пятку к ягодицам. Задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте ногу. Повторить 2-3 раза.

Перед началом любой новой программы упражнений проконсультируйтесь с врачом, особенно если имеются какие-то заболевания.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Куратор Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др. Куратор Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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