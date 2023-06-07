Ночные судороги ног могут быть вызваны разными факторами, включая обезвоживание, нехватку витаминов и минералов, а также определённые заболевания. Что же предпринять, если мышцы свело судорогой? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Важно отметить, что судороги ног могут быть симптомом основных заболеваний, таких как заболевание периферических артерий или диабет. Если у вас часто возникают судороги в ногах или они сопровождаются другими симптомами, важно проконсультироваться с врачом.
Регулярные упражнения на растяжку могут помочь предотвратить ночные судороги ног и мышечные спазмы.
Упражнения, которые могут быть полезны:
Перед началом любой новой программы упражнений проконсультируйтесь с врачом, особенно если имеются какие-то заболевания.
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