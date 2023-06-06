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Ирина Гусакова

Пробиотик в банке: эксперт перечислила полезные свойства чайного гриба

3:44
Здоровье » Здоровье и профилактика

Чайный гриб, или комбуча, является натуральным источником молодости и энергии. Он представляет собой симбиоз гриба и бактерий, которые образуют колонии на поверхности чайного напитка. Напиток из чайного гриба не только полезный, но ещё вкусный и ароматный. Попробовав этот напиток, вы почувствуете кислые, терпкие нотки и вяжущее послевкусие. Нутрициолог Юлия Нартымова рассказала читателям Pravda. Ru о полезных свойствах чайного гриба.

Пробиотик в банке: эксперт перечислила полезные свойства чайного гриба
Фото: Pixabay

Полезные свойства чайного гриба

Чайный гриб — это сильный антиоксидант. Он богат полифенолами, которые борются со свободными радикалами — основной причиной старения, повреждения клеток и органов. Кроме того, чайный гриб способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать здоровую микробиоту кишечника. Это особенно важно для правильного усвоения питательных веществ и улучшения иммунной системы. Не менее важным свойством чайного гриба является его способность помогать в борьбе с воспалительными процессами.

Одна из реакций организма на употребление чайного гриба — выработка слизи, которая обволакивает желудок изнутри и снижает риск развития язвы и гастрита.

Воздержаться от употребления чайного гриба стоит при обострении гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Комбуча снижает общий уровень воспаления в организме и улучшает иммунную функцию, что предотвращает различные заболевания.

Чайный гриб также способствует поддержанию здорового веса. Благодаря ферментам и органическим кислотам он помогает расщеплять пищу более эффективно, способствует ускорению обмена веществ, что влияет на сжигание жира и повышение энергии.

Как правильно выращивать гриб и заботиться о нём

Простой рецепт напитка из чайного гриба с нуля:

  • Шаг 1: Заварите чай. На 500 мл кипятка возьмите 20 г чёрного чая, настаивайте около 5-10 минут.
  • Шаг 2: Добавьте 150 г сахара и хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.
  • Шаг 3: Когда заварка остынет, процедите чай и залейте в трёхлитровую предварительно стерилизованную банку. Накройте двумя слоями марли и поставьте в тёмное тёплое место, но не более 27-30 градусов.
  • Шаг 4: Оставьте его настаиваться при комнатной температуре около 14-20 дней. Тонкая плёнка в банке означает, что гриб растёт. В течение 5-7 недель он будет увеличиваться и достигнет 2 мм в толщину. Это значит, что чайный гриб готов.
  • Шаг 5: Выньте гриб, процедите и пейте. Этот гриб можно использовать ещё раз для нового напитка, предварительно промыв его, или передать друзьям.
  • Шаг 6: Храните в холодильнике в течение нескольких недель, разлив в стеклянные бутылки или банки и плотно закрыв крышкой.

Основное правило ухода за чайным грибом — это поддержание оптимальных условий роста. Он предпочитает тёплое и тёмное место с температурой около 20-25 градусов Цельсия. Помните, что гриб нуждается в доступе к свежему воздуху, поэтому не забудьте накрыть банку дышащей тканью или марлей. Кроме того, не забывайте следить за чистотой емкости и инструментов, чтобы предотвратить развитие патогенных бактерий.

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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