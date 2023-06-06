Чайный гриб, или комбуча, является натуральным источником молодости и энергии. Он представляет собой симбиоз гриба и бактерий, которые образуют колонии на поверхности чайного напитка. Напиток из чайного гриба не только полезный, но ещё вкусный и ароматный. Попробовав этот напиток, вы почувствуете кислые, терпкие нотки и вяжущее послевкусие. Нутрициолог Юлия Нартымова рассказала читателям Pravda. Ru о полезных свойствах чайного гриба.
Чайный гриб — это сильный антиоксидант. Он богат полифенолами, которые борются со свободными радикалами — основной причиной старения, повреждения клеток и органов. Кроме того, чайный гриб способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать здоровую микробиоту кишечника. Это особенно важно для правильного усвоения питательных веществ и улучшения иммунной системы. Не менее важным свойством чайного гриба является его способность помогать в борьбе с воспалительными процессами.
Одна из реакций организма на употребление чайного гриба — выработка слизи, которая обволакивает желудок изнутри и снижает риск развития язвы и гастрита.
Воздержаться от употребления чайного гриба стоит при обострении гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Комбуча снижает общий уровень воспаления в организме и улучшает иммунную функцию, что предотвращает различные заболевания.
Чайный гриб также способствует поддержанию здорового веса. Благодаря ферментам и органическим кислотам он помогает расщеплять пищу более эффективно, способствует ускорению обмена веществ, что влияет на сжигание жира и повышение энергии.
Простой рецепт напитка из чайного гриба с нуля:
Основное правило ухода за чайным грибом — это поддержание оптимальных условий роста. Он предпочитает тёплое и тёмное место с температурой около 20-25 градусов Цельсия. Помните, что гриб нуждается в доступе к свежему воздуху, поэтому не забудьте накрыть банку дышащей тканью или марлей. Кроме того, не забывайте следить за чистотой емкости и инструментов, чтобы предотвратить развитие патогенных бактерий.
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