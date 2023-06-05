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Ирина Гусакова

Эксперт рассказала о рисках приёма мелатонина

2:31
Здоровье » Здоровье и профилактика

Мелатонин — это гормон, который отвечает за наш сон. В 21:00 мелатонин начинает активно синтезироваться, мы начинаем зевать, хочется прилечь, сон приближается к нам. Пик активности приходится с 22:00 до 01:00. Крайне важно, чтобы человек ложился спать с 22:00 до 23:00, это обеспечит крепкий, полноценный и качественный сон.

Эксперт рассказала о рисках приёма мелатонина
Фото: архив

Но есть важный момент, если регулярно пренебрегать своими цикардными ритмами (вести полуночный образ жизни, смотреть фильмы, читать новости), то мелатонин на нас не действует, и тогда запускается другой гормон — кортизол, а это уже гормон стресса.

После 07:00 мелатонин не вырабатывается. Продолжать спать дальше нет смысла, считает специалист по питанию Кристина Малюкова.

Мелатонин: стоит ли его принимать

"Многие считают, что проблем нет, выпил мелатонин, и сон будет как у младенца. Да, это так. НО! Он вызывает сильнейшее привыкание. Если им злоупотреблять, то выработка естественного гормона прекратится, и человек не сможет уснуть без таблетки. Да и пить его необходимо правильно, также дозировку должен назначать грамотный специалист. Так что прибегать к мелатонину в виде БАДов следует только по показаниям, а не назначать его самим себе", — отмечает эксперт.

Специалист по питанию напомнила и о пользе естественного мелатонина для организма. Если этого гормона достаточно, то он снижает выработку грелина, а это уже гормон голода. Именно поэтому люди, которые часто не спят по ночам, любят ходить к холодильнику. Также мелатонин:

  • регулирует процессы всасывания в кишечнике;
  • участвует в регуляции активности различных гормонов, вырабатываемых в ЖКТ;
  • способствует активации выработки тестостерона;
  • а также за счёт активации работы митохондрий влияет на расход энергии и поддержание массы тела.

Эксперт отмечает, что прибегать к синтетическим добавкам для его выработки крайне нежелательно из-за привыкания. Но вы можете помочь ему вырабатываться самому, соблюдая ряд правил:

  • ложиться спать не позже 23:00,
  • хорошо проветривать помещение перед сном,
  • создать в комнате, где спите, полную темноту,
  • подальше убрать телефон и не читать плохие новости перед сном.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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