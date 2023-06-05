Эксперт рассказала о рисках приёма мелатонина

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Мелатонин — это гормон, который отвечает за наш сон. В 21:00 мелатонин начинает активно синтезироваться, мы начинаем зевать, хочется прилечь, сон приближается к нам. Пик активности приходится с 22:00 до 01:00. Крайне важно, чтобы человек ложился спать с 22:00 до 23:00, это обеспечит крепкий, полноценный и качественный сон.

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Но есть важный момент, если регулярно пренебрегать своими цикардными ритмами (вести полуночный образ жизни, смотреть фильмы, читать новости), то мелатонин на нас не действует, и тогда запускается другой гормон — кортизол, а это уже гормон стресса.

После 07:00 мелатонин не вырабатывается. Продолжать спать дальше нет смысла, считает специалист по питанию Кристина Малюкова.

Мелатонин: стоит ли его принимать

"Многие считают, что проблем нет, выпил мелатонин, и сон будет как у младенца. Да, это так. НО! Он вызывает сильнейшее привыкание. Если им злоупотреблять, то выработка естественного гормона прекратится, и человек не сможет уснуть без таблетки. Да и пить его необходимо правильно, также дозировку должен назначать грамотный специалист. Так что прибегать к мелатонину в виде БАДов следует только по показаниям, а не назначать его самим себе", — отмечает эксперт.

Специалист по питанию напомнила и о пользе естественного мелатонина для организма. Если этого гормона достаточно, то он снижает выработку грелина, а это уже гормон голода. Именно поэтому люди, которые часто не спят по ночам, любят ходить к холодильнику. Также мелатонин:

регулирует процессы всасывания в кишечнике;

участвует в регуляции активности различных гормонов, вырабатываемых в ЖКТ;

способствует активации выработки тестостерона;

а также за счёт активации работы митохондрий влияет на расход энергии и поддержание массы тела.

Эксперт отмечает, что прибегать к синтетическим добавкам для его выработки крайне нежелательно из-за привыкания. Но вы можете помочь ему вырабатываться самому, соблюдая ряд правил:

ложиться спать не позже 23:00,

хорошо проветривать помещение перед сном,

создать в комнате, где спите, полную темноту,

подальше убрать телефон и не читать плохие новости перед сном.

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