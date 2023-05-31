Как питаться при климаксе, чтобы не стареть

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Менопауза — это естественный процесс старения, связанный с уменьшением функции яичников и снижением уровня эстрогенов в организме женщины. В этом периоде женщины могут столкнуться с различными проблемами со здоровьем, включая изменения в весе и составе тела, а также ухудшение качества сна и настроения.

Фото: Facebook

Существует множество диетических рекомендаций, которые могут помочь женщинам в период менопаузы справиться с этими проблемами. Некоторыми из них поделилась с читательницами Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Диета при менопаузе

Увеличьте потребление кальция и витамина D.

Это поможет укрепить кости и предотвратить остеопороз. Хорошими источниками кальция являются молочные продукты, твёрдые сыры, тёмно-зелёные овощи и орехи. Витамин D можно получить из жирной рыбы, яиц и продуктов, обогащённых витамином D.

Увеличьте потребление фитоэстрогенов.

Фитоэстрогены — это растительные соединения, которые могут помочь компенсировать снижение уровня эстрогенов в организме женщины. Хорошими источниками фитоэстрогенов являются соевые продукты, льняное семя, яблочный уксус и зелёный чай.

Уменьшите потребление калорий и жиров.

Женщины в период менопаузы часто сталкиваются с увеличением веса и нарушением обмена веществ. Уменьшение потребления калорий и жиров может помочь справиться с этими проблемами.

Увеличьте потребление клетчатки.

Клетчатка может помочь снизить уровень холестерина в крови и улучшить работу кишечника. Хорошими источниками клетчатки являются овощи, фрукты, злаки и орехи.

Обратите внимание на потребление железа.

Некоторые женщины в период менопаузы могут столкнуться с дефицитом железа. Хорошими источниками железа являются мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, орехи и семена. Однако при повышенном потреблении железа необходимо быть осторожным, так как оно может оказывать отрицательное воздействие на здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, употребление большого количества животных продуктов может увеличить риск развития ожирения, диабета и других заболеваний. Поэтому при составлении рациона питания в период менопаузы необходимо учитывать индивидуальные потребности организма и консультироваться с врачом или нутрициологом. Рекомендуется увеличивать потребление овощей, фруктов, зелени и орехов, так как они являются богатыми источниками антиоксидантов, витаминов и минералов, которые помогают снизить риск развития хронических заболеваний и поддерживать здоровье в период менопаузы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...