Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Как питаться при климаксе, чтобы не стареть

2:56
Здоровье » Здоровье и профилактика

Менопауза — это естественный процесс старения, связанный с уменьшением функции яичников и снижением уровня эстрогенов в организме женщины. В этом периоде женщины могут столкнуться с различными проблемами со здоровьем, включая изменения в весе и составе тела, а также ухудшение качества сна и настроения.

Как питаться при климаксе, чтобы не стареть
Фото: Facebook

Существует множество диетических рекомендаций, которые могут помочь женщинам в период менопаузы справиться с этими проблемами. Некоторыми из них поделилась с читательницами Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Диета при менопаузе

  • Увеличьте потребление кальция и витамина D.

Это поможет укрепить кости и предотвратить остеопороз. Хорошими источниками кальция являются молочные продукты, твёрдые сыры, тёмно-зелёные овощи и орехи. Витамин D можно получить из жирной рыбы, яиц и продуктов, обогащённых витамином D.

  • Увеличьте потребление фитоэстрогенов.

Фитоэстрогены — это растительные соединения, которые могут помочь компенсировать снижение уровня эстрогенов в организме женщины. Хорошими источниками фитоэстрогенов являются соевые продукты, льняное семя, яблочный уксус и зелёный чай.

  • Уменьшите потребление калорий и жиров.

Женщины в период менопаузы часто сталкиваются с увеличением веса и нарушением обмена веществ. Уменьшение потребления калорий и жиров может помочь справиться с этими проблемами.

  • Увеличьте потребление клетчатки.

Клетчатка может помочь снизить уровень холестерина в крови и улучшить работу кишечника. Хорошими источниками клетчатки являются овощи, фрукты, злаки и орехи.

  • Обратите внимание на потребление железа.

Некоторые женщины в период менопаузы могут столкнуться с дефицитом железа. Хорошими источниками железа являются мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, орехи и семена. Однако при повышенном потреблении железа необходимо быть осторожным, так как оно может оказывать отрицательное воздействие на здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, употребление большого количества животных продуктов может увеличить риск развития ожирения, диабета и других заболеваний. Поэтому при составлении рациона питания в период менопаузы необходимо учитывать индивидуальные потребности организма и консультироваться с врачом или нутрициологом. Рекомендуется увеличивать потребление овощей, фруктов, зелени и орехов, так как они являются богатыми источниками антиоксидантов, витаминов и минералов, которые помогают снизить риск развития хронических заболеваний и поддерживать здоровье в период менопаузы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Дерматовенеролог Савкина: как привести руки в порядок после работы на грядках
Врач Иванов рассказал, каких людей чаще всего кусают комары
Эксперт Каспарова рассказала, как не обижаться на критику
Детский омбудсмен Подмосковья прокомментировала нападение школьника с ножом на родственников
Эффективные упражнения для создания плоского живота
Онкологи назвали два неочевидных симптома рака щитовидной железы
Названы четыре худшие закуски к алкоголю
Премьера спектакля Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе назначена на 24 июня
3 июня на Химкинском водохранилище состоится семейный фестиваль
Грабли для сада: зачем нужны и как ухаживать
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Последние материалы
Детский омбудсмен Подмосковья прокомментировала нападение школьника с ножом на родственников
Эффективные упражнения для создания плоского живота
Онкологи назвали два неочевидных симптома рака щитовидной железы
Названы четыре худшие закуски к алкоголю
Премьера спектакля Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе назначена на 24 июня
Как выгнать клещей с дачного участка
Как бороться с тлёй: эффективные средства
3 июня на Химкинском водохранилище состоится семейный фестиваль
Грабли для сада: зачем нужны и как ухаживать
Как Дмитрий Гордон* вербовал Алёну Полынь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников