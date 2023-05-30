Как стать уверенной в себе: пять шагов к цели

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Так хочется верить, что есть какая-то техника, которая избавит от неуверенности в себе. Как по мановению волшебной палочки вы больше не будете волноваться в новой компании, легко будете продвигаться по карьерной лестнице, заводить новые отношения. Но увы! Такой техники не существует, поэтому придётся разобраться в том, что мешает развить в себе уверенность. И поможет в этом читателям Pravda.Ru психолог, тренер, эксперт онлайн-школы психологических профессий "Психодемия” Софья Иванова.

Фото: pixabay.com

Как стать уверенной в себе: главные помехи на пути к цели

Игнорирование своих потребностей

Многие даже не замечают, как игнорируют свои потребности. Вот примеры:

Выхожу с работы, хочу пить. Да ладно, через час домой приеду.

Не хочу идти с этой коллегой на обед, но она пригласила, схожу.

7 лет работаю в компании, развития нет. Ну зато постоянство.

Муж снова забыл про мою просьбу. Ну ничего страшного, никто же не умер.

Не замечая свои потребности, человек игнорирует себя. Это приводит к опоре на чужое мнение. До уверенности в себе далеко.

Поэтому первый шаг в развитии уверенности в себе — это понимание себя и потребностей.

Начните с биологии: отмечайте чувство голода, насыщения, желание отойти в туалет, поспать или подвигаться. Три будильника в течение дня помогут намеренно останавливаться и сверяться с собой.

Затем двигайтесь к психологии. Выгрузите все свои мысли в дневник. Это поможет понять своё психологическое состояние. Изнутри видно меньше, чем когда вы смотрите на свои мысли со стороны.

Недоверие себе

Пример:

Маргарита звонит подруге и жалуется. Та отвечает: "Понятно! А у меня что случилось, ты не поверишь!" После разговора у Маргариты остаётся неприятный осадок, но она думает: "Да ну, наверное, показалось. Оля — моя лучшая подруга, умная женщина, компетентный специалист, не стоит обижаться на неё". Один маленький разговор, в котором Маргарита не поверила себе, может перерасти в деструктивные отношения. Представьте, что у вас дружба с человеком, который не поддерживает вас, а лишь готов разговаривать о себе!

Если я не доверяю своим реакциям, то у меня нет возможности менять отношения, да и жизнь вокруг. Это удел неуверенного человека.

Поэтому второй шаг — это укрепление доверия себе.

Выпишите ситуации, которые крутятся у вас в голове. Обычно это конфликтные истории, нарушение границ или ситуации, где есть раздражение.

Разложите ситуацию по четырём столбцам. В первом столбике запишите голые факты. Во втором — ваши мысли. В третьем динамику эмоций. Отметьте, сколько процентов из 100% занимает каждая эмоция. А в четвёртом столбике — ваши действия.

Окиньте взглядом лист. Какие эмоции или мысли были вами не учтены? Каким вашим реакциям не было доверия? Почему? Может быть, вы сможете найти этим реакциям место внутри себя или изменить конфликт в реальном мире.

Обесценивание своих достижений

Переехала в другой город? Ерунда.

Стал делать пятиминутную зарядку по утрам? Ну и что с того?

Сходила на свидание с незнакомцем? Пф…

В нашей культуре принято быть скромным, не задирать нос и считать гордость — смертным грехом. Однако мы перегибаем и много обесцениваем. Это приводит к ложному образу себя. Как человек может быть уверенным в себе, если он не видит себя реального?

Начните работать со своей привычкой обесценивать себя следующим образом:

Напишите 10 пунктов, за какие действия вы можете себя похвалить? Проранжируйте их по степени значимости на вашу жизнь от 1 до 10 баллов.

Зафиксируйте, какие качества характера вам в себе нравятся? Что бы вы оставили у себя и ни за что не стали бы менять?

Напишите качества и приведите пример на каждое из них. Примеры помогут убедиться, что вам не просто кажется, что это качество есть у вас. Если сложно проанализировать свои качества в одиночку, спросите близких, знакомых или ваших подписчиков, как они видят вас.

Вырабатывайте в себе привычку замечать результаты своей работы и свои сильные стороны, так же как и ошибки.

Постоянное сравнение себя с другими

Если вы начали делать предыдущее упражнение, то наверняка заметили, как включился ваш внутренний критик. За что я горжусь? Да ни за что! Вот у моей подруги работа получше, статус повыше и семья посчастливей.

Или вот ещё примеры:

Пока я тут сижу, остальные развивают свои проекты и зарабатывают миллионы…

Я всего лишь на работу устроилась, а вот она…

Я не смогу написать книгу лучше, чем он. Смысл начинать?

Со школьного возраста мы впитываем навык сравнивать себя с другими. Это полезно, если помогает нам двигаться вперёд с азартом и драйвом. И вредно, когда сравнение парализует и создаёт шум внутри, который заглушает собственные цели.

Как избавляться от сравнения себя в худшую сторону?

Вспомните ситуации, в которых вы сравниваете себя. Зафиксируйте, какие именно мысли подбрасывает вам мозг, в чём именно вы хуже? Затем проанализируйте этот список: какие потребности скрываются за каждым пунктом. Например, вы действительно хотите жить на берегу океана, как ваш друг из соцсети, или просто устали и вам нужен отпуск?

Потребности, которые скрываются за сравнением и завистью, важно удовлетворить.

Окружение

Очень сложно быть уверенной в себе личностью, когда твой друг ищет изъян в твоём характере, руководитель на работе присваивает твоё достижение себе, а отец регулярно советует, как нужно жить.

Часто в отношениях с неуверенным человеком другие будут проявляться настойчиво и эгоистично. Как будто это пазл, где неуверенность одного поддерживается эгоистичностью второго. Нередко, когда человек начинает работать над уверенностью в себе, то круг его общения меняется.

Что делать?

Зафиксируйте, с какими людьми вам сложно быть уверенным в себе человеком, проанализируйте — почему. Подумайте, как можно менять эти отношения? Может быть, отказать коллеге в совместном пути с работы, если вы хотите послушать музыку по пути домой. Или завершить разговор во время кофе-брейка пораньше на 5 минут, чтобы доделать важный проект.

Популярна идея, что окружение должно работать на вас. Это здорово, но для начала оно должно хотя бы не мешать вам развивать уверенность в себе!

Помните, развитие уверенности в себе — это процесс длиною в жизнь, который начинается с маленьких шагов!

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