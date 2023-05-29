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Ирина Гусакова

Нутрициолог рассказала, что нужно есть при запорах

2:31
Здоровье » Здоровье и профилактика

Если вы страдаете от запоров, то в первую очередь необходимо проанализировать свой рацион питания. О том, как правильно питаться, чтобы избавиться от этой проблемы, рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Евгения Долматова.

Нутрициолог рассказала, что нужно есть при запорах
Фото: polza-vred.su

Как избавиться от запоров

Важно, чтобы было достаточное количество воды в рационе, клетчатки, овощей, фруктов и ягод. Обязательно соблюдение пропорций, для этого можно пользоваться правилом тарелки или ладони.

Добавьте в свой рацион продукты, которые улучшают и ускоряют моторику кишечника, стимулируют и ускоряют перистальтику, нормализуют работу кишечной микробиоты и помогают стимулировать отток желчи, такие как:

  • цветная капуста,
  • чернослив,
  • алыча,
  • свёкла,
  • кабачки,
  • печёные яблоки,
  • курага,
  • абрикос,
  • спаржа,
  • дайкон,
  • ананас,
  • йогурт,
  • кефир,
  • различные нерафинированные масла, лучше в сочетании с овощами.

Исключите продукты богатые танинами, такие как: крепкий чай, какао, красное вино, кофеин.

Исключите продукты, которые повышают газообразование:

  • молочные продукты,
  • простые сахара.

Минимизируйте количество бобовых в рационе или обратите внимание на правильное их приготовление (обязательно вымачивать не менее 12 часов в воде, в таком виде они лучше усваиваются и не вызывают дискомфорта в ЖКТ).

Также важна стимуляция оттока желчи.

  • Для этого с утра после пробуждения желательно выпивать стакан тёплой воды на голодный желудок.
  • Добавлять жиры в каждый приём пищи.
  • Добавлять достаточное количество клетчатки в свой рацион в течение дня.
  • Можно за 30 минут до приёма пищи добавлять минеральную воду, предварительно выпустив газы. 

Добавьте в свой рацион ферментированные продукты, которые помогают микробиоте кишечника.

Ферментировать можно любые продукты: овощи, фрукты, злаки, квас, хлеб, молочные продукты, сыр и даже травы. Эффективность пробиотических продуктов на сегодняшний день доказана, на эту тему проведено много исследований.

Важный фактор — это увеличение двигательной активности в целом и специальная гимнастика, которая помогает и ускоряет прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела.
Куратор Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом.
Куратор Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Темы продукты питания

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