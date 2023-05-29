Если вы страдаете от запоров, то в первую очередь необходимо проанализировать свой рацион питания. О том, как правильно питаться, чтобы избавиться от этой проблемы, рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Евгения Долматова.
Важно, чтобы было достаточное количество воды в рационе, клетчатки, овощей, фруктов и ягод. Обязательно соблюдение пропорций, для этого можно пользоваться правилом тарелки или ладони.
Добавьте в свой рацион продукты, которые улучшают и ускоряют моторику кишечника, стимулируют и ускоряют перистальтику, нормализуют работу кишечной микробиоты и помогают стимулировать отток желчи, такие как:
Исключите продукты богатые танинами, такие как: крепкий чай, какао, красное вино, кофеин.
Исключите продукты, которые повышают газообразование:
Минимизируйте количество бобовых в рационе или обратите внимание на правильное их приготовление (обязательно вымачивать не менее 12 часов в воде, в таком виде они лучше усваиваются и не вызывают дискомфорта в ЖКТ).
Также важна стимуляция оттока желчи.
Добавьте в свой рацион ферментированные продукты, которые помогают микробиоте кишечника.
Ферментировать можно любые продукты: овощи, фрукты, злаки, квас, хлеб, молочные продукты, сыр и даже травы. Эффективность пробиотических продуктов на сегодняшний день доказана, на эту тему проведено много исследований.
Важный фактор — это увеличение двигательной активности в целом и специальная гимнастика, которая помогает и ускоряет прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту.
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