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Ирина Гусакова

Врач о том, как извлечь клеща: "Никогда не заливайте его маслом или спиртом"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Пик активности иксодовых клещей, переносчиков опасных инфекций, приходится на май-июнь, а также на август. В это время паразиты встречаются в лесах, парках, на газонах города. Защитить себя и детей от укусов можно с помощью закрытой одежды и репеллентов — специальных средств, отпугивающих паукообразных.

Врач о том, как извлечь клеща: "Никогда не заливайте его маслом или спиртом"
Фото: ria.ru

Что делать, если клещ всё-таки присосался, а обратиться в больницу нет возможности? Как убедиться, что не заразился опасными инфекциями, например, энцефалитом или боррелиозом? Об этом и многом другом рассказал читателям Pravda. Ru главный врач "Гемотеста Кавказ" Давид Биченов.

Как извлечь клеща

Хорошо, если есть возможность обратиться в больницу или травмпункт. Но если нет — действовать нужно самостоятельно и быстро, потому что чем дольше паразит находится в коже, тем выше вероятность заразиться клещевыми инфекциями.

В аптеках продаются специальные пинцеты и крючки, которыми можно вытащить кровососа. Если такого приспособления под рукой нет — подготовьте марлю или бинт. Обязательно вымойте руки.

Захватите клеща пинцетом или пальцами, обёрнутыми марлей, как можно ближе к коже. Медленно и плавно выкручивайте его, пока полностью не извлечёте из кожи. Сразу обработайте ранку спиртом, йодом или перекисью водорода.

Чего точно делать не стоит

Распространённая ошибка: пока клещ находится в коже, заливать его маслом, спиртом, ацетоном или другими агрессивными жидкостями. Получив стресс, паразит выплёскивает в ранку слюну и содержимое пищеварительной системы, а это увеличит риск возможного заражения инфекциями.

Извлекая паразита, не давите на него и не тяните. Важно вытащить его целым и живым, поэтому действуйте медленно и аккуратно. Если не удалось извлечь клеща полностью — его части остались в ране, — не откладывайте визит к врачу.

Клещ удалён — что дальше?

Чтобы убедиться, что здоровью ничего не угрожает, нужно обязательно проверить кровососа на распространённые клещевые инфекции. Для этого отвезите его в лабораторию в закрытой ёмкости. При этом желательно, чтобы паразит оставался живым: такой материал позволяет получить наиболее точные результаты исследования.

Если окажется, что клещ заражён, нужно обратиться к врачу, чтобы обсудить с ним дальнейшие действия по профилактике опасных заболеваний, таких как энцефалит и боррелиоз.

Энцефалит — воспаление тканей головного мозга, которое вызывает тяжёлые осложнения, вплоть до паралича, нарушения слуха и зрения, отставания в развитии у детей. Боррелиоз, или болезнь Лайма, — наиболее распространённая в РФ инфекция, которую передают иксодовые клещи. Заболевание быстро переходит в скрытую хроническую форму и может вызывать проблемы с суставами, сердцем, нарушить работу внутренних органов.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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