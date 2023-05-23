Ортопед перечислил способы лечения отёчности ног в домашних условиях

6:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Отёк — это аномальное накопление жидкости в тканях организма, являющееся опасным симптомом и свидетельствующее о системных нарушениях в работе организма. Отёчность тканей является достаточно распространенной проблемой, которой чаще всего подвержены стопы, лодыжки, ноги.

Фото: https://i1.wp.com/blog.justrace.vn/

О том, что такое отёк ног и как избавиться от этой проблемы, рассказал читателям Pravda.Ru ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки, основатель оздоровительного медицинского центра "Кипарис +” Павел Семиченков.

Основные причины возникновения отёков

Набор и застой жидкости в нижних конечностях не является самостоятельным заболеванием, а свидетельствует о возникновении и развитии ряда патологий, связанных с нарушением работы некоторых важных систем органов или обменных процессов в организме.

К главным причинам появления отёков относятся:

варикозное расширение вен,

проблемы с суставами,

хроническая венозная недостаточность,

целлюлит,

проблемы с сердцем,

заболевания почек,

возникновение тромбов,

инфекционные заболевания.

Для успешного решения проблемы требуется своевременная постановка диагноза и назначение профилактических мероприятий и медикаментозной терапии. Непосредственно в домашних условиях можно снять отёчность с помощью простых и действенных рецептов и практик.

Способы лечения отёков в домашних условиях

Ношение компрессионных чулок

Компрессионные чулки — это растягивающиеся, плотно прилегающие чулки, которые обладают так называемым компрессионным эффектом (слегка сдавливают ноги, ступни и лодыжки). Они бывают разной эластичности и оказывают разную степень давления.

Компрессионные чулки помогают улучшить работу кровеносных сосудов, слегка сдавливая ткани нижних конечностей. Это способствует более лёгкому оттоку крови от ног к сердцу. Такое сдавливание предотвращает скопление жидкости, которая может накапливаться в тканях при нарушении кровообращения.

Хотя компрессионные чулки можно приобрести без рецепта в аптеках, их размер должен определяться по рекомендации врача или на профессиональной примерке. Ношение слишком тесных компрессионных чулок может ограничить кровоснабжение и насыщение кислородом, что приведёт к осложнениям.

Соблюдение малосолевой диеты

Соблюдение низкосолевой диеты может помочь уменьшить отёки. Натрий важен для регулирования содержания воды в клетках. Он присоединяется к воде в организме и помогает поддерживать баланс жидкостей внутри и снаружи клеток. Однако если вы едите слишком много соли, вы можете повысить уровень жидкости внутри организма вне клеток.

Низкосолевая диета означает не только ограничение добавленной соли. Она требует избегать обработанных продуктов, таких как мясные деликатесы, замороженные обеды и супы, в которые часто добавляют большое количество соли для улучшения вкуса и увеличения срока хранения.

Профилактические упражнения

Независимо от того, ограничены ли вы в движении в течение дня из-за работы или по собственному желанию, стояние на одном месте или слишком долгое сидение может увеличить риск возникновения отёков. Когда вы двигаетесь, мышцы ног заставляют кровь и жидкость подниматься вверх из мышц ноги по направлению к сердцу. Однако слишком долгое неподвижное положение позволяет жидкости скапливаться в ногах и вызывать отёки.

Упражнения, направленные против силы тяжести, помогают организму перекачивать жидкость из ног в верхнюю часть тела. Наиболее действенный приём — лечь на спину, максимально поднять ноги вверх, зафиксировав их на стене или гимнастической стенке. Поза йоги "ноги к стене" предполагает лежание на спине и прижимание ног к стене. Это может обратить вспять действие гравитации, которая толкает жидкость вниз к ногам и вызывает отёки.

Роль питания в лечении отёка ног

Богатые белком продукты, такие как мясо, яйца, молоко, сыр, творог, сметана и рыба, необходимы для лечения отёков. Сбалансированная диета с достаточным количеством белков животного происхождения имеет решающее значение в борьбе с отёчностью. Рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием калия, такие как:

абрикосы,

дыни,

апельсиновый и мандариновый соки,

картофель,

петрушка,

рис.

Очень рекомендуются соевые продукты и натуральный йогурт.

Также желательно насыщать свой рацион продуктами, богатыми углеводами. Для этого оптимально подойдут фрукты с мочегонными свойствами, исключая виноград и бананы. Напитки с низким содержанием кофеина, травяные чаи и свежевыжатые соки являются эффективными диуретиками (отлично выводят лишнюю жидкость).

Массаж при отёках ног

Тщательный лимфодренажный массаж, способствующий оттоку жидкости из внутренних органов, является наиболее эффективным средством для уменьшения отеков. Также используется разновидность массажа, известная как внутренний лимфодренаж. Цель этой практики — воздействовать непосредственно на сами лимфатические узлы.

Компрессы при отёках ног

Капустный лист — самый простой вид компресса, но при этом очень эффективный. Его следует предварительно размять (для этого можно использовать скалку), затем приложить к месту отёка и зафиксировать с помощью бинта или марлевой повязки. К другим распространенным вариантам компрессов относятся:

настой из берёзовых листьев (бинт следует смочить в настое, а затем наложить);

смесь ромашки, петрушки и укропа, заваренная в спирте;

лопух (прикладывается к той стороне стопы, которая не поражена);

масло постное, предпочтительно из льняного семени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...