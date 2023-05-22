Врач перечислила продукты, которые стоит исключить при повышенной кислотности желудка

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В норме кислотность, или pH, желудка колеблется в районе от 1,5 до 2. Нужные значения обеспечиваются соляной кислотой, которая входит в состав желудочного сока и помогает переваривать пищу. Любое отклонение pH от нормы сказывается на пищеварении и может приводить к его расстройству. Так, если концентрация соляной кислоты находится выше нормы, в перспективе это может стать предрасполагающим фактором для развития заболеваний желудочно-кишечного тракта от гастрита до язвы, ведь кислота постепенно разъедает слизистую оболочку внутренних органов. Об особенностях питания при гастрите с повышенной кислотностью рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

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Диета при повышенной кислотности желудка

"Предположить, что у человека повышена кислотность желудка, можно по жалобам на частую изжогу, отрыжку, метеоризм и ноющую боль в верхней части живота. Однако такие симптомы могут быть и у людей с нормальной кислотностью. Чтобы определить pH и поставить точный диагноз, врач проводит исследования крови. Например, назначает анализ на гастропанель или отправляет человека на фиброгастродуоденоскопию. Если по результатам обследований подтвердится превышение уровня pH, пациенту назначают лечение и обязательную диету, чтобы избежать последствий — внутреннего кровотечения или возникновения злокачественных опухолей в ЖКТ", — объясняет гастроэнтеролог.

Сама по себе диета не лечит заболевания ЖКТ, однако она заметно облегчает их симптомы и замедляет развитие патологий.

"Диета при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при которых повышается кислотность, подразумевает отказ от продуктов, раздражающих желудок. В первую очередь исключить следует острые и кислые блюда, алкоголь и кофе. Кроме того, к продуктам, усиливающим кислотность, относят лук, цитрусовые, помидоры, томатные супы, кетчуп, шоколад, а также сладкие газированные напитки. Их тоже лучше ограничить", — уточняет Екатерина Кашух.

Кроме продуктов и напитков, на кислотность могут влиять и некоторые поведенческие факторы и пищевые привычки. Например, они могут провоцировать симптомы, которые возникают при патологиях с повышенной кислотностью даже у людей без нарушения работы органов желудочно-кишечного тракта.

"Некоторые люди могут столкнуться, например, с изжогой из-за того, что разговаривают во время еды, любят прилечь сразу после приёма пищи или поздно ужинают. Кроме того, проблемы с ЖКТ возникают из-за, казалось бы, совсем не связанных с пищеварением причин. Так, расстройства пищеварения часто возникают на фоне стресса или курения", — рассказывает гастроэнтеролог.

Чтобы нормализовать pH желудка, потребуется лечение у гастроэнтеролога и комплексный подход: кроме приёма лекарств, человеку нужно будет изменить образ жизни в сторону более здорового.

"Коррекция пищевых привычек и образа жизни вносит весомый вклад в профилактику заболеваний ЖКТ, связанных с повышенной кислотностью. Однако это не означает, что человеку придётся всю жизнь есть только приготовленные на пару овощи и пить исключительно чистую негазированную воду. На самом деле таким пациентам врачи рекомендуют придерживаться принципов здорового питания, которые актуальны для всех: есть небольшими порциями, избегать жирного, острого, копчёного, газированных и алкогольных напитков. Немаловажно также отказаться от курения и освоить методы контроля стресса вроде медитации или других практик осознанности", — резюмирует Екатерина Кашух.

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