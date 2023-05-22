Гипертонический криз — это одно из неотложных состояний в медицине, которое может возникнуть у пациентов с артериальной гипертензией и при несвоевременном лечении привести к тяжёлым последствиям и даже смерти.
Данное осложнение, как правило, может развиться у людей, страдающих артериальной гипертензией (или гипертонической болезнью). О том, как определить гипертонический криз, рассказала читателям Pravda.Ru заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского факультета университета "Синергия", кандидат медицинских наук Мария Ветлужская.
Артериальная гипертензия является одним из наиболее распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения. В первую очередь артериальной гипертензии подвержены люди:
Важное значение имеет наследственность (случаи ранних сердечно-сосудистых заболеваний в семье), пол (выше риск у мужчин) и возраст (у мужчин старше 55 лет, у женщин старше 65 лет).
Чтобы диагностировать данное заболевание, необходимо подтвердить наличие стойкого повышения артериального давления при повторных измерениях. Артериальная гипертензия очень часто протекает абсолютно бессимптомно, но даже если вы себя прекрасно чувствуете, цифры АД ≥140/90 на тонометре говорят о том, что у вас артериальная гипертензия (или гипертоническая болезнь).
Что делать в этом случае? Конечно, обратиться к врачу-терапевту или кардиологу и начать терапию, даже если вас ничего не беспокоит. Врач даст рекомендации по изменению образа жизни, назначит препараты, контролирующие артериальное давление, объяснит, как контролировать артериальное давление дома, при необходимости проведёт коррекцию терапии.
Небрежное отношение к артериальной гипертензии, пропуск рекомендованных препаратов или даже их самостоятельная отмена — всё это чревато поражением из-за высокого давления жизненно-важных внутренних органов — так называемых органов-мишеней. К органам-мишеням относятся головной мозг, сердце, сосуды, сетчатка глаз, почки.
Если повреждение органов-мишеней происходит очень быстро на фоне выраженного повышения артериального давления, у пациента возникает клиника гипертонического криза. Данное осложнение может прогрессировать практически молниеносно и требует немедленной обязательной госпитализации в стационар.
Какие проявления характерны для гипертонического криза? Это зависит от того, какой именно орган-мишень пострадал от повышения артериального давления.
При остром поражении головного мозга (гипертензивной энцефалопатии) возникает отёк головного мозга, может развиться инсульт. Пациента часто беспокоит:
Может возникнуть острое нарушение речи или её понимания, потеря сознания, внезапная слабость в руке или ноге, нарушение мимики.
При остром поражении сердца может развиться клиника инфаркта миокарда: внезапная давящая или сжимающая боль в груди, одышка, возбуждение, чувство страха. Кроме того, возможен отёк лёгких, который протекает с остро возникшей выраженной одышкой, усиливающейся в положении лёжа, вплоть до удушья.
У некоторых пациентов может возникать разрыв стенки аорты — самого крупного сосуда в организме человека. Для этого осложнения характерна жесточайшая боль в груди (при поражении грудного отдела аорты) или в животе, признаки кишечной непроходимости.
Кроме того, для гипертонического криза в целом очень характерны мышечная дрожь, профузный пот, появление красных пятен на коже, ощущение выраженного сердцебиения.
Что делать, чтобы снизить риск возникновения гипертонического криза?
Залог вашего спокойствия — контроль артериального давления и регулярный приём препаратов для лечения артериальной гипертензии, рекомендованных вашим врачом.
Если при измерении артериальное давление высокое (выше привычных для вас цифр), необходимо принять антигипертензивный препарат, ранее рекомендованный вашим врачом, а также убрать все раздражители (яркий свет, шум), по возможности обеспечить поступление свежего воздуха (расстегнуть ворот рубашки, проветрить помещение и т. п.), сесть в кресло с подлокотниками, сделать горячую ножную ванну. Категорически запрещены любые физические нагрузки.
Если давление выше 200 мм ртутного столба, через 40 минут после приёма гипотензивного препарата сохраняется высокий уровень АД (нет снижения на 20-30 мм ртутного столба от исходного уровня) или появились вышеперечисленные симптомы (боль в грудной клетке, одышка, потеря сознания или нарушение речи и прочие), то необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь.
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