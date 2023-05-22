Врач перечислила основные признаки гипертонического криза

5:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Гипертонический криз — это одно из неотложных состояний в медицине, которое может возникнуть у пациентов с артериальной гипертензией и при несвоевременном лечении привести к тяжёлым последствиям и даже смерти.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Данное осложнение, как правило, может развиться у людей, страдающих артериальной гипертензией (или гипертонической болезнью). О том, как определить гипертонический криз, рассказала читателям Pravda.Ru заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского факультета университета "Синергия", кандидат медицинских наук Мария Ветлужская.

Признаки гипертонического криза

Артериальная гипертензия является одним из наиболее распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения. В первую очередь артериальной гипертензии подвержены люди:

с избыточным весом и ожирением,

с малоподвижным образом жизни,

курильщики,

а также лица с высоким уровнем холестерина в крови и сахарным диабетом.

Важное значение имеет наследственность (случаи ранних сердечно-сосудистых заболеваний в семье), пол (выше риск у мужчин) и возраст (у мужчин старше 55 лет, у женщин старше 65 лет).

Чтобы диагностировать данное заболевание, необходимо подтвердить наличие стойкого повышения артериального давления при повторных измерениях. Артериальная гипертензия очень часто протекает абсолютно бессимптомно, но даже если вы себя прекрасно чувствуете, цифры АД ≥140/90 на тонометре говорят о том, что у вас артериальная гипертензия (или гипертоническая болезнь).

Что делать в этом случае? Конечно, обратиться к врачу-терапевту или кардиологу и начать терапию, даже если вас ничего не беспокоит. Врач даст рекомендации по изменению образа жизни, назначит препараты, контролирующие артериальное давление, объяснит, как контролировать артериальное давление дома, при необходимости проведёт коррекцию терапии.

Небрежное отношение к артериальной гипертензии, пропуск рекомендованных препаратов или даже их самостоятельная отмена — всё это чревато поражением из-за высокого давления жизненно-важных внутренних органов — так называемых органов-мишеней. К органам-мишеням относятся головной мозг, сердце, сосуды, сетчатка глаз, почки.

Если повреждение органов-мишеней происходит очень быстро на фоне выраженного повышения артериального давления, у пациента возникает клиника гипертонического криза. Данное осложнение может прогрессировать практически молниеносно и требует немедленной обязательной госпитализации в стационар.

Какие проявления характерны для гипертонического криза? Это зависит от того, какой именно орган-мишень пострадал от повышения артериального давления.

При остром поражении головного мозга (гипертензивной энцефалопатии) возникает отёк головного мозга, может развиться инсульт. Пациента часто беспокоит:

выраженная головная боль,

головокружение,

тошнота, рвота.

Может возникнуть острое нарушение речи или её понимания, потеря сознания, внезапная слабость в руке или ноге, нарушение мимики.

При остром поражении сердца может развиться клиника инфаркта миокарда: внезапная давящая или сжимающая боль в груди, одышка, возбуждение, чувство страха. Кроме того, возможен отёк лёгких, который протекает с остро возникшей выраженной одышкой, усиливающейся в положении лёжа, вплоть до удушья.

У некоторых пациентов может возникать разрыв стенки аорты — самого крупного сосуда в организме человека. Для этого осложнения характерна жесточайшая боль в груди (при поражении грудного отдела аорты) или в животе, признаки кишечной непроходимости.

Кроме того, для гипертонического криза в целом очень характерны мышечная дрожь, профузный пот, появление красных пятен на коже, ощущение выраженного сердцебиения.

Что делать, чтобы снизить риск возникновения гипертонического криза?

Залог вашего спокойствия — контроль артериального давления и регулярный приём препаратов для лечения артериальной гипертензии, рекомендованных вашим врачом.

Если при измерении артериальное давление высокое (выше привычных для вас цифр), необходимо принять антигипертензивный препарат, ранее рекомендованный вашим врачом, а также убрать все раздражители (яркий свет, шум), по возможности обеспечить поступление свежего воздуха (расстегнуть ворот рубашки, проветрить помещение и т. п.), сесть в кресло с подлокотниками, сделать горячую ножную ванну. Категорически запрещены любые физические нагрузки.

Если давление выше 200 мм ртутного столба, через 40 минут после приёма гипотензивного препарата сохраняется высокий уровень АД (нет снижения на 20-30 мм ртутного столба от исходного уровня) или появились вышеперечисленные симптомы (боль в грудной клетке, одышка, потеря сознания или нарушение речи и прочие), то необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Бучина Екатерина Ведущий специалист. Занимается диагностикой, профилактикой и лечением ишемической болезни сердца, приобретенных пороков сердца, опухолей сердца, аритмий, артериальной гипертензии, кардиомиопатий. Является автором научных работ, посвященных заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Куратор Горбунова София Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы. Сфера профессиональных интересов - от семейной психологии до классической гомеопатии. С легкостью находит подход к пациенту любого возраста. Куратор Бутина Екатерина Ведущий специалист. Проводит лечение следующих заболеваний: ишемическая (коронарная) болезнь сердца, порок сердца (врожденный и приобретенный), гипертонический криз, состояния после перенесенного инфаркта миокарда.

Специалисты

Клиники