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Инна Новикова

Как понять, что у человека деменция

4:40
Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Почему возникает деменция, какие этапы болезни проходит страдающий ею человек и как понять, что у пожилого родственника не просто возрастные капризы, а именно начало деменции, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой учредитель и директор сети пансионатов для пожилых людей "Уют и гармония" Кира Форестер.

Как понять, что у человека деменция
Фото: pixabay.com

— Кира, к сожалению, многие из нас сталкиваются с тем, что у пожилых родственников возникают проблемы со здоровьем, — не только с физическим, но и с душевным: появляются капризы, претензии. Как понять, это просто характер портится с возрастом или это уже деменция?

— Любая форма слабоумия — это деменция. Это органические изменения мозга вследствие того, что к старости прохождение сосудов нарушено. Атеросклероз сосудов ускоряют лет на десять-пятнадцать:

  • алкоголь,
  • диабет,
  • эндокринные заболевания.

Высокий сахар бомбардирует сосуды, алкоголь — это интоксикация мозга, ослабление связей между нейронами.

К 85 годам признаки деменции имеют 80% пожилых людей.

Как правило, начинается с капризов. Сосуды забиты, и кровоток в мозг не проходит в полном объёме. Идёт органическое отмирание клеток мозга, по органике похожее на гангрену, то есть оно захватывает всё больший объём. Первыми страдают самые деликатные зеркальные нейроны — это то, что нас делает людьми. Зеркальные нейроны отвечают за зеркальное отображение эмоций: нам человека жалко, потому что мы его боль чувствуем как свою.

Когда эта функция ломается, уходит эмпатия. Матерям становится неинтересно, что происходит с детьми. Это первый звоночек.

Второе. Поскольку отмирание клеток мозга — это отсутствие собственного энергетического потенциала, такие больные начинают компенсировать отсутствие собственной энергии за счёт близких, причём делается это сознательно, они смотрят, на что реагируют близкие, и на эти кнопочки нажимают. Если близкий человек начал над вами издеваться, причём явно делая вам больно, то это именно оно.

Следующий этап: клетки гибнут, и связи между нейронами нарушаются. А связи между нейронами — это краткосрочная память, логика, при более тяжёлых поражениях — дезориентация во времени, пространстве. Сначала на короткие периоды, потом на более длительные, потом совсем.

Последний этап — это вегетативность, как овощ.

На первом этапе, ещё до нарушения краткосрочной памяти, легко проверить, есть деменция или нет. Я спрашиваю у родственников: "Как вы себя чувствуете после общения с близким человеком?"

Если вы еле ноги таскаете, чувствуете себя измочаленным, то велика вероятность деменции, потому что, как я говорю, мамы своих детей не едят, и правильный энергообмен — от родителей к детям, это продолжение рода.

Ребёнок в 20, 30 или 60 лет, имея подпитку от родителей, по жизни идёт легко и хорошо.

Дементные больные хорошо к себе привязывают, мимикрируя под детей: "Я такая несчастная, такая маленькая". Они раскачивают чувство вины: "Я тебя всю жизнь воспитывала, а ты меня в дом престарелых". Пытаются вызвать чувство жалости, симулируют болезни постоянно: "Ох, вот здесь болит, здесь болит". Тема "всё болит" — это как раз о дементных больных. Говорю: "Покажите, где болит". Они показывают, и если через несколько минут спросить ещё раз, то это будет какое-то другое место. Их основная цель — привлечь к себе внимание.

Надо учитывать отсутствие логики в действиях, характерное для детей. Всегда родственникам рекомендую: соглашайтесь, не спорьте, вы ничего не докажете. Мы с вами общаемся логическими доводами, а там общение эмоциональное. Когда родственники говорят, что, наверное, он (-а) будет себя вести вот так, я говорю: "Нет, вы не просчитаете, вы по себе судите, как бы я себя в этой ситуации чувствовали". Но у вас же все клетки мозга целы, зеркальные нейроны работают и вы смотрите на человека и думаете: "Наверное, человеку было бы так плохо, как мне". Или наоборот. Функция зеркальных нейронов серьёзная, она даёт возможность человеку учиться и эмоционально раскрываться.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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