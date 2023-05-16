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Ирина Гусакова

Врач назвала основные правила питания во время климакса

3:26
Здоровье » Акушерство и гинекология

Переход в менопаузу — непростой для женщины период, который обычно занимает несколько лет. В течение этого времени репродуктивная функция угасает, яичники перестают вырабатывать гормоны.

Врач назвала основные правила питания во время климакса
Фото: pixabay. com

Один из таких гормонов — эстроген. Принято считать, что он участвует только в регуляции менструального цикла, но на самом деле эстроген ещё и помогает усваивать углеводы. И когда его становится меньше, а калорийность рациона остаётся на прежнем уровне, вес начинает расти.

Избежать набора веса и сохранить крепкий иммунитет и хорошее настроение поможет здоровое, сбалансированное питание. Какое — рассказала читателям Pravda.Ru врач Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Питание в период климакса

Питаться при менопаузе лучше дробно, 5-6 раз в день, а вместо перекусов — выпивать чашку травяного чая, домашнего несладкого компота или кефира.

В рацион полезно ввести продукты, богатые кальцием и магнием:

  • молоко,
  • йогурты,
  • твёрдые сыры,
  • листовые овощи (шпинат, капусту),
  • петрушку, укроп,
  • гречку,
  • нешлифованный рис.

Они помогут защитить кости от остеопороза и поддержат работу сердца и мозга.

Витамин E также очень важен при менопаузе. Он снижает интенсивность приливов (внезапных приступов жара и потливости) делает сосуды более эластичными, повышает активность инсулина. Богаты этим витамином кукурузное, льняное и подсолнечное масла, миндаль, фундук, семечки и облепиха.

Не стоит забывать о полиненасыщенных жирных кислотах Омега-3 и Омега-6 — эти биологически активные вещества полезны для сосудов, сердца и суставов. Натуральные источники кислот — морская рыба, растительные масла, орехи и семена чиа, льна.

Каши, фрукты и овощи, макароны из твёрдых сортов пшеницы и цельнозерновой хлеб содержат клетчатку — пищевые волокна, которые улучшают перистальтику кишечника и помогают избежать запоров — частых спутников менопаузы. Поэтому нужно обязательно включить эти продукты в рацион.

А вот от спиртных напитков лучше отказаться или, по крайней мере, ограничить их употребление. Из-за алкоголя сосуды сперва кратковременно расширяются, а затем спазмируются (сужаются), и приливы становятся сильнее. Кроме того, возникает дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, повышается артериальное давление, что может привести к гипертоническому кризу.

Также стоит ограничить копчёные продукты (сыры, колбасы, рыбу), кофе и крепкий чай, сладости, соль, перец и пряные приправы — это существенно снизит риск развития атеросклероза и сахарного диабета, а ещё поможет избежать отёков, вызванных задержкой жидкости в организме. А если очень хочется сладкого — можно побаловать себя виноградом или тёмным шоколадом.

Диету при менопаузе не стоит воспринимать как жёсткие ограничения в питании. Скорее это сбалансированный рацион, который улучшит самочувствие и поможет пройти этот естественный период в жизни женщины максимально комфортно.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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