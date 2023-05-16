Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Психолог о похудении после родов: "Никаких диет"

4:13
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Если женщина кормит ребёнка грудью, то вопрос снижения веса стоит отложить до окончания кормления. В ином случае снижение веса после родов ничем не отличается от снижения веса в любой другой период и подчиняется тем же правилам. О том, как быстро похудеть после родов, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Елена Панкратова.

Психолог о похудении после родов: "Никаких диет"
Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

Как сбросить вес после родов

  • Существует только один способ снизить лишний вес — количество калорий, поступающих с пищей, должно быть меньше, чем расход калорий. Но ни в коем случае нельзя необдуманно снижать калорийность пищи и резко лишать себя любимых продуктов! Это даст обратный эффект.
  • Для снижения веса нужна мотивация. Если вы довольны своим весом после родов, но похудеть заставляет муж или навязанные "стандарты красоты”, этого будет недостаточно для успешного снижения веса. Важно, чтобы этого хотели именно вы. Действительно ли вам мешает ваш вес? 
  • Самое главное правило — НИКАКИХ ДИЕТ!!! Ограничение себя в пище — её составе и/или количестве — самый главный враг стройности и причина ещё большего набора веса! Поэтому даже слово "диета” стоит забыть! Диеты ведут к стрессу, а стресс и является причиной переедания.
  • Если до беременности вы не были спортивным человеком и имели лишний вес, не стоит сейчас резко начинать "делать тело”. Непривычные изнурительные тренировки, как и строгие диеты, приводят к сильному стрессу и ещё большему перееданию.
  • Причина набора веса — лишняя еда, поэтому стоит выяснить, когда, чем и при каких условиях вы переедаете. Есть ли у вас чёткие приступы переедания? Время? Место? Какие продукты вы предпочитаете для переедания? Едите вы в одиночестве или в компании? Кто из вашего окружения чаще всего провоцирует вас на лишнюю еду? Ваше эмоциональное состояние во время переедания. Для этого нужно вести дневник питания. Записывайте ВСЮ еду, попадающую к вам в рот, включая напитки.
  • Начните считать калории, которые вы получаете с едой и напитками. Сейчас это удобно делать с помощью приложений на телефоне. Часто бывает, что человек употребляет только здоровую еду, но её калорийность зашкаливает, а это ведёт к набору веса.
  • Питаться нужно 4 раза в день без перекусов. Завтрак должен быть не позднее 1,5 часов после пробуждения. На завтрак едим обязательно белковую пищу и медленные углеводы. После такого завтрака вы можете позволить себе любимые вкусняшки, это уже не приведет к резкому скачку глюкозы в крови и не вызовет ложного чувства голода.
  • Откажитесь от продуктов с усилителями вкуса и полуфабрикатов. Переход на натуральную еду постепенно убирает желание много есть. Пищевая зависимость исчезает.
  • Возьмите на себя ответственность за себя любимую, а не только за мужа и ребёнка, начните лучше о себе заботиться. Большое тело и солидный вес женщины часто сами себе создают для того, чтобы вынести груз ответственности за других. Начните уделять себе больше времени, облегчите себе жизнь. Легче жизнь — легче тело.
  • Отдыхайте. Молодым мамам особенно не хватает времени на себя, и единственное время, когда они могут "выдохнуть”, — это время приёма пищи. Еда становится чуть ли не единственным удовольствием в жизни, поэтому часто женщины набирают лишний вес именно после родов. Найдите возможность больше отдыхать.
  • Если у женщины имелся лишний вес и до беременности, необходимо обратить внимание на детство. Неудовлетворенные базовые потребности, стрессы, насилие (психологическое, физическое, сексуальное) в раннем возрасте всегда будут являться причиной зависимости. У женщин такой зависимостью чаще всего является еда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
В Ростове осудили террориста Нурмагомедова, готовившего взрыв в Ставрополе
Бронислав Коморовский: теперь Россия знает, что у Польши нет систем ПВО
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский допустил серьёзный просчёт при оценке мощи России
Экс-министр РФ Нечаев неприличным словом охарактеризовал экономическое состояние России
"Очень плохой знак": Запад встревожен проектами России и Китая в Арктике
Баранец назвал приём, делающий ЗРК Patriot на Украине лёгкой добычей "Кинжалов"
В Алтайском крае власти сдали пятитонный БТР на металлолом
АвтоВАЗ прекращает производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем
Подоляка заявил, что уничтоженный ЗРК Patriot в Киеве попал в "засаду" России
Российский завод Volkswagen продан компании "Авилон" за 125 млн евро
Популярное
Куда пропал танк "Армата", объяснил Дмитрий Рогозин

Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине
Шурыгин заявил, что РФ нуждается во второй волне мобилизации в войска в 2023 году
Нужна новая волна мобилизации — Шурыгин
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО
С тобой всё кончено. Капут!: европейцы в ярости от слов Зеленского про Россию
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
Всё равно не примут: актриса Тарасова считает, что Галкину* не суждено вернуться в Россию
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Последние материалы
Баранец назвал приём, делающий ЗРК Patriot на Украине лёгкой добычей "Кинжалов"
В Алтайском крае власти сдали пятитонный БТР на металлолом
АвтоВАЗ прекращает производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем
Подоляка заявил, что уничтоженный ЗРК Patriot в Киеве попал в "засаду" России
Российский завод Volkswagen продан компании "Авилон" за 125 млн евро
Политик Виталий Бородин сообщил, что Данила Козловский уехал "в отпуск" к другу Зеленского
Эксперт Никулин рассказал, как гражданам РФ спастись при обстреле фосфорными бомбами
Читатели Exxpress высмеяли усовершенствованный ВСУ советский танк "Оплот"
Урок 16 мая: ЗРК Patriot не защитят Киев от удара российских "Кинжалов"
Россияне могут остаться без такси уже с осени этого года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников