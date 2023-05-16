Психолог о похудении после родов: "Никаких диет"

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Если женщина кормит ребёнка грудью, то вопрос снижения веса стоит отложить до окончания кормления. В ином случае снижение веса после родов ничем не отличается от снижения веса в любой другой период и подчиняется тем же правилам. О том, как быстро похудеть после родов, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Елена Панкратова.

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Как сбросить вес после родов

Существует только один способ снизить лишний вес — количество калорий, поступающих с пищей, должно быть меньше, чем расход калорий. Но ни в коем случае нельзя необдуманно снижать калорийность пищи и резко лишать себя любимых продуктов! Это даст обратный эффект.

Для снижения веса нужна мотивация. Если вы довольны своим весом после родов, но похудеть заставляет муж или навязанные "стандарты красоты”, этого будет недостаточно для успешного снижения веса. Важно, чтобы этого хотели именно вы. Действительно ли вам мешает ваш вес?

Самое главное правило — НИКАКИХ ДИЕТ!!! Ограничение себя в пище — её составе и/или количестве — самый главный враг стройности и причина ещё большего набора веса! Поэтому даже слово "диета” стоит забыть! Диеты ведут к стрессу, а стресс и является причиной переедания.

Если до беременности вы не были спортивным человеком и имели лишний вес, не стоит сейчас резко начинать "делать тело”. Непривычные изнурительные тренировки, как и строгие диеты, приводят к сильному стрессу и ещё большему перееданию.

Причина набора веса — лишняя еда, поэтому стоит выяснить, когда, чем и при каких условиях вы переедаете. Есть ли у вас чёткие приступы переедания? Время? Место? Какие продукты вы предпочитаете для переедания? Едите вы в одиночестве или в компании? Кто из вашего окружения чаще всего провоцирует вас на лишнюю еду? Ваше эмоциональное состояние во время переедания. Для этого нужно вести дневник питания. Записывайте ВСЮ еду, попадающую к вам в рот, включая напитки.

Начните считать калории, которые вы получаете с едой и напитками. Сейчас это удобно делать с помощью приложений на телефоне. Часто бывает, что человек употребляет только здоровую еду, но её калорийность зашкаливает, а это ведёт к набору веса.

Питаться нужно 4 раза в день без перекусов. Завтрак должен быть не позднее 1,5 часов после пробуждения. На завтрак едим обязательно белковую пищу и медленные углеводы. После такого завтрака вы можете позволить себе любимые вкусняшки, это уже не приведет к резкому скачку глюкозы в крови и не вызовет ложного чувства голода.

Откажитесь от продуктов с усилителями вкуса и полуфабрикатов. Переход на натуральную еду постепенно убирает желание много есть. Пищевая зависимость исчезает.

Возьмите на себя ответственность за себя любимую, а не только за мужа и ребёнка, начните лучше о себе заботиться. Большое тело и солидный вес женщины часто сами себе создают для того, чтобы вынести груз ответственности за других. Начните уделять себе больше времени, облегчите себе жизнь. Легче жизнь — легче тело.

Отдыхайте. Молодым мамам особенно не хватает времени на себя, и единственное время, когда они могут "выдохнуть”, — это время приёма пищи. Еда становится чуть ли не единственным удовольствием в жизни, поэтому часто женщины набирают лишний вес именно после родов. Найдите возможность больше отдыхать.

Если у женщины имелся лишний вес и до беременности, необходимо обратить внимание на детство. Неудовлетворенные базовые потребности, стрессы, насилие (психологическое, физическое, сексуальное) в раннем возрасте всегда будут являться причиной зависимости. У женщин такой зависимостью чаще всего является еда.

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