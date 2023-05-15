Врач рассказала, как снять клеща и что делать после

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Весна — время активности клещей. Поэтому нужно быть предельно внимательными, гуляя по парку или в лесу. Если всё-таки вы обнаружили у себя клеща, нужно как можно скорее его извлечь. Конечно же, это лучше сделать в травматологическом пункте. Но возможность обратиться за профессиональной медицинской помощью есть далеко не всегда. Если у вас нет такой возможности, главное не паниковать и попытаться извлечь клеща самостоятельно. Как — рассказала читателям Pravda.Ru завкафедрой фармации медицинского факультета университета "Синергия" Наталья Балобанова.

Фото: backpacker.com

Как правильно самостоятельно снять клеща

Не нужно ждать, пока клещ напьётся крови и сам отвалится. Не стоит пытаться раздавить клеща, мазать его маслом или поджигать. Такими способами вы можете навредить себе или вызвать воспаление.

Основная задача при удалении клеща — не оторвать брюшко и не оставить хоботок клеща под кожей. Снимать его следует очень осторожно, без резких движений. Существует несколько способов удаления клеща. Вот два основных:

С помощью нитки. Завяжите нитку в узел максимально близко к хоботку клеща, после чего извлеките клеща. При этом постарайтесь не торопиться, понемногу раскачивайте клеща, подтягивая его вверх. На это может уйти до 20 минут. Стоить признать, что это самый ненадёжный способ, так как есть риск оторвать брюшко клеща и оставить внутри хоботок. Этот способ требует сноровки и терпения.

Завяжите нитку в узел максимально близко к хоботку клеща, после чего извлеките клеща. При этом постарайтесь не торопиться, понемногу раскачивайте клеща, подтягивая его вверх. На это может уйти до 20 минут. Стоить признать, что это самый ненадёжный способ, так как есть риск оторвать брюшко клеща и оставить внутри хоботок. Этот способ требует сноровки и терпения. С помощью пинцета. Схватите пинцетом брюшко и спинку, причём чем ближе к основанию хоботка, тем лучше, так как там самые плотные покровы. Держать пинцет нужно перпендикулярно поверхности укуса. Медленно выкручивайте клеща хоть по часовой стрелке, хоть против. Не переусердствуйте. Физическая сила здесь только помешает, так как зубцы на хоботке клеща направлены назад, как у наконечника стрелы, и при резком движении они могут обломиться.

Однозначного способа по извлечению клеща нет, так как любой из известных способов требует аккуратности и терпения. Если при извлечении хоботок остался внутри, не стоит паниковать. Возьмите иголку или пинцет, протрите спиртом и аккуратно вытащите хоботок. Затем ранку обработайте раствором йода. Это обезвредит место укуса и нейтрализует воспаление, даже если внутри остались маленькие кусочки хоботка.

Если вам удалось извлечь клеща, обработайте место ранки йодом или перекисью водорода. Клеща обязательно положите в баночку или небольшую коробочку с плотной крышкой и отвезите в лабораторию на исследование, так как кроме клещевого энцефалита можно заразиться клещевым боррелиозом, от которого нет вакцины.

Даже если вы благополучно удалили клеща, не поленитесь посетить врача, чтобы опровергнуть все подозрения на опасные заболевание.

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