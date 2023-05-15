Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач рассказала, как снять клеща и что делать после

3:10
Здоровье » Здоровье и профилактика

Весна — время активности клещей. Поэтому нужно быть предельно внимательными, гуляя по парку или в лесу. Если всё-таки вы обнаружили у себя клеща, нужно как можно скорее его извлечь. Конечно же, это лучше сделать в травматологическом пункте. Но возможность обратиться за профессиональной медицинской помощью есть далеко не всегда. Если у вас нет такой возможности, главное не паниковать и попытаться извлечь клеща самостоятельно. Как — рассказала читателям Pravda.Ru завкафедрой фармации медицинского факультета университета "Синергия" Наталья Балобанова.

Врач рассказала, как снять клеща и что делать после
Фото: backpacker.com

Как правильно самостоятельно снять клеща

Не нужно ждать, пока клещ напьётся крови и сам отвалится. Не стоит пытаться раздавить клеща, мазать его маслом или поджигать. Такими способами вы можете навредить себе или вызвать воспаление.

Основная задача при удалении клеща — не оторвать брюшко и не оставить хоботок клеща под кожей. Снимать его следует очень осторожно, без резких движений. Существует несколько способов удаления клеща. Вот два основных:

  • С помощью нитки. Завяжите нитку в узел максимально близко к хоботку клеща, после чего извлеките клеща. При этом постарайтесь не торопиться, понемногу раскачивайте клеща, подтягивая его вверх. На это может уйти до 20 минут. Стоить признать, что это самый ненадёжный способ, так как есть риск оторвать брюшко клеща и оставить внутри хоботок. Этот способ требует сноровки и терпения.
  • С помощью пинцета. Схватите пинцетом брюшко и спинку, причём чем ближе к основанию хоботка, тем лучше, так как там самые плотные покровы. Держать пинцет нужно перпендикулярно поверхности укуса. Медленно выкручивайте клеща хоть по часовой стрелке, хоть против. Не переусердствуйте. Физическая сила здесь только помешает, так как зубцы на хоботке клеща направлены назад, как у наконечника стрелы, и при резком движении они могут обломиться.

Однозначного способа по извлечению клеща нет, так как любой из известных способов требует аккуратности и терпения. Если при извлечении хоботок остался внутри, не стоит паниковать. Возьмите иголку или пинцет, протрите спиртом и аккуратно вытащите хоботок. Затем ранку обработайте раствором йода. Это обезвредит место укуса и нейтрализует воспаление, даже если внутри остались маленькие кусочки хоботка.

Если вам удалось извлечь клеща, обработайте место ранки йодом или перекисью водорода. Клеща обязательно положите в баночку или небольшую коробочку с плотной крышкой и отвезите в лабораторию на исследование, так как кроме клещевого энцефалита можно заразиться клещевым боррелиозом, от которого нет вакцины.

Даже если вы благополучно удалили клеща, не поленитесь посетить врача, чтобы опровергнуть все подозрения на опасные заболевание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Немецкого журналиста Вебера возмутило заявление Зеленского об условиях мира на Украине
Врач-эндокринолог Шабельникова назвала главные причины ожирения россиян
Отец модельера Валентина Юдашкина был осуждён на 10 лет за убийство собственного брата
Доктор Мясников сообщил гражданам РФ о вреде приёма витаминов для сердца
Политолог Дзермант: Лукашенко всех удивит заявлениями о состоянии своего здоровья
Генерал Липовой оценил влияние санкций G7 на "оборонку" России: У нас все склады завалены
Диетолог Деккер сообщила о пользе инжира при сахарном диабете
Балансировка колёс должна быть правильной
Актёр Виктор Бычков признался, что уже 17 лет не общается с Вилле Хаапасало
Сивков: ВСУ продемонстрировали возможности ракет Storm Shadow ударами по Луганску
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Никогда такого не было: какие пациенты больше всего нервируют врачей
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
"Это русские". Зеленский нашёл виноватых в падении награды Карла Великого
Олега Тинькова раскритиковали за поддержку фигуриста Романа Костомарова
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
Последние материалы
Доктор Мясников сообщил гражданам РФ о вреде приёма витаминов для сердца
Политолог Дзермант: Лукашенко всех удивит заявлениями о состоянии своего здоровья
Генерал Липовой оценил влияние санкций G7 на "оборонку" России: У нас все склады завалены
Диетолог Деккер сообщила о пользе инжира при сахарном диабете
Реальная история "Ворошиловского стрелка" легла в основу знаменитого фильма
Балансировка колёс должна быть правильной
Врач рассказала, как снять клеща и что делать после
Актёр Виктор Бычков признался, что уже 17 лет не общается с Вилле Хаапасало
Сивков: ВСУ продемонстрировали возможности ракет Storm Shadow ударами по Луганску
Рогозин заявил, что диверсанты ВС Украины устанавливают маячки на автотранспорт ВС России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников