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Ирина Гусакова

Нутрициолог: "Рисовая диета может привести к запорам"

2:23
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Рисовая диета — это диетическая программа, в которой основное питание состоит из риса, овощей и фруктов. Рис является легкоусвояемым источником углеводов, который может помочь снизить вес и улучшить общее состояние организма. Об особенностях рисовой диеты рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Нутрициолог: "Рисовая диета может привести к запорам"
Фото: pixabay.com

Рисовая диета для похудения

В рамках рисовой диеты рекомендуется употреблять 3-4 приёма пищи в день, состоящих из приготовленного на пару риса и овощей или фруктов. Также можно добавлять небольшое количество мяса или рыбы. Важно употреблять достаточное количество воды и не превышать рекомендуемую длительность диеты (обычно не более 1-2 недель).

Однако стоит учитывать, что рисовая диета может быть недостаточной по количеству белков и некоторых витаминов и минералов, поэтому рекомендуется консультация с диетологом перед началом такой программы.

Как и любая другая диета, рисовая диета может иметь как положительные, так и отрицательные стороны.

Среди негативных аспектов рисовой диеты можно отметить:

  • Недостаток разнообразия: придерживаясь строгой рисовой диеты, человек ограничивает себя в выборе продуктов, что может привести к недостатку некоторых важных питательных веществ.
  • Ограниченность по времени: рисовая диета рассчитана на короткий период времени, обычно не более 1-2 недель. При длительном применении такой диеты могут возникнуть проблемы с пищеварением, недостаток энергии и слабость.
  • Риск проблем с пищеварением: большое количество риса в рационе может привести к запорам, метеоризму и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом.
  • Недостаток белков: рисовая диета обычно не предусматривает достаточного количества белков, которые необходимы для здоровья и роста организма.
  • Возможный недостаток витаминов и минералов: рисовая диета может привести к нехватке витаминов и минералов, которые необходимы для поддержания здоровья.

Таким образом, рисовая диета может быть эффективным способом для быстрого похудения на короткий срок, но ее длительное применение может быть небезопасным для здоровья. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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