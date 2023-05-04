Эксперт: "Момент отхода ко сну — особый ритуал"

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Чтобы крепче спать, а днём быть бодрым и активным, необходимо придерживаться нескольких правил. Можно начать с выполнения самых простых приёмов, которые помогут выспаться. Для этого нужно обратить внимание на спальню, ведь условия, в которых вы засыпаете, не менее важны. О гигиене сна рассказала читателям Pravda. Ru тренер по естественному омоложению, автор книги "Новая Надежда" Надежда Трескова.

Фото: https://www.kippy.eu/

Правила хорошего сна

В спальне должно быть темно, тихо. Следует поддерживать уровень влажности воздуха в пределах 50-70%. В помещении должно быть немного прохладно, а атмосфера спокойной. Этот приём для крепкого сна кажется банальным, но мало кто пользуется этой рекомендацией.

Матрас должен быть не слишком жестким, но и не мягким. Во время сна человек навряд ли захочет заниматься поиском удобного места. Сейчас масса вариантов матрасов на выбор, которые обеспечат крепкий сон. Стоит обратить внимание на ортопедические, беспружинные. Важно найти свой.

Подушка — как платье, не примерив — не поймёшь, подходит или нет. Поэтому перед покупкой стоит обязательно попробовать полежать на ней. Она должна подходить по высоте и плотности, так как отдых на неудобной подушке приводит к тому, что шея начинает затекать и сон прерывается. К тому же не следует забывать и о гигиене. Ежегодно подушка впитывает в себя 36 литров пота, то есть 100 миллилитров в сутки. Следовательно, нужно ее регулярно стирать и менять на новую хотя бы раз в 3 года. Если же этого не делать, то можно столкнуться с кожными заболеваниями, аллергией и головной болью. Некоторые, во избежание подобных проблем, замораживают подушки, поместив их в холодильник на несколько часов.

Обязательно нужно использовать наматрасник. Стирать его нужно также регулярно, ведь он впитывает в себя капли пота, а это может быть 400 мл за ночь. При этом уход за одеялом проводится аналогичный, но менять его нужно каждые 3 года.

Чтобы сон был крепким, следует придерживаться режима, то есть ложиться спать и просыпаться регулярно в одно и то же время. Разумеется, в выходные график можно сместить. При этом поспать можно не дольше, чем на 2 часа. В противном случае будет сложно вернуться к привычному режиму. Если же придерживаться этого правила, то уже в ближайшее время жизнь изменится: настроение улучшится, появится желание радоваться каждому дню.

За 6-8 часов до сна лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков, чтобы не стимулировать в себе активность в момент, когда она уже не нужна.

Физическая активность днём обеспечит качественный сон ночью. То есть следует найти гармонию со своим телом. Для этого подойдут занятия йогой, плаванием. Хорошо бы проходить в сутки не менее 10 тысяч шагов.

Следует фильтровать информационный контент, который проводите через себя. Чтобы не настраивать себя на негатив, лучше отказаться от частого просмотра отрицательных сюжетов. Подобная информация не только не способствует хорошему сну, но и мешает качеству жизни. Нужно искать позитив и настраивать себя на положительные эмоции.

Момент отхода ко сну — особый ритуал. Чтобы успокоиться, мозгу может потребоваться примерно 2 часа. Поэтому заблаговременно стоит отказаться от просмотра сериала перед сном, убрать телефон в сторону и сосредоточиться на прослушивании успокаивающей музыки, медитации или принятии ванны.

По рекомендации врачей сон будет крепче, если ложиться спать до 23 часов. При этом у каждого человека своя норма относительно часов отдыха. Нужно спать столько, чтобы проснуться отдохнувшим и полным энергии. Иногда продолжительность часов меняется от сезона года. Допустим, весной и летом рассвет наступает раньше, поэтому длительность сна сокращается.

Человек, который высыпается, может похвастаться своей энергичностью и нескончаемой бодростью духа. У него хватит сил не только на общение и развитие, но и карьеру, семью, воплощение в реальность своих желаний. Это реальность человека, который хорошо спит.

Можно откладывать вопрос хорошего сна, но именно он позволит чувствовать себя счастливым и энергичным. Ведь сон — источник жизненного топлива, энергии.

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