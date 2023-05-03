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Ирина Гусакова

Диетолог: "Стресс приводит к появлению целлюлита"

2:55
Здоровье » Здоровье и профилактика

Если при целлюлите вы набрали вес, то нужно худеть с умом, не обедняя свой рацион питания. Норма белка — около 80 г в сутки, жира — около 60 г, углеводов — 100 г и ниже. Пока вы не уменьшите в объёме раздутые клетки жировой ткани, всё остальное бессмысленно. О причинах целлюлита и как с ним бороться — рассказала читателям Pravda.Ru диетолог компании "Первый живой коллаген" Елена Теребнева.

Диетолог: "Стресс приводит к появлению целлюлита"
Фото: world-woman.su

Причины целлюлита

Варикозное расширение вен

Если врач говорит о необходимости операции, то лучше ему поверить: вы всё равно её сделаете. Лучше прооперироваться раньше, пока масштаб проблемы меньше. Малоинвазивных методов сейчас немало.

Много соли в рационе

Даже обычная пища в кафе и ресторанах пересолена. С возрастом наш организм становится более чувствительным к соли, и мы легко отекаем.

Привычка есть на ночь

Съеденная на ночь пища с возрастом ведёт к отёкам. Избыточный алкоголь тоже вызывает их. Сочетание еды и спиртного на ночь — это отёки на три дня.

Другие причины

  • Любые хронические заболевания — болезни лор-органов — вызывают затруднение лимфообращения и отёчность.
  • Недостаток воды тоже провоцирует целлюлит.
  • Сидячий, малоподвижный образ жизни ведёт к тому, что наши мышцы, как тряпочки, практически не сокращаются и не помогают току лимфы. И это приводит к отёкам и целлюлиту.
  • Стресс и недосыпы ведут к хроническому повышению кортизола. И тоже провоцируют усиление отёчности и выраженности целлюлита.
  • Вторая половина менструального цикла — с 14-го дня до наступления месячных — время, когда орудует прогестерон. Этот гормон также приводит к повышенной отёчности и выраженным проявлениям целлюлита.
  • Скрытый гипотиреоз, анемия, инсулинорезистентность… Все эти болезни и состояния усиливают целлюлит.

Правила питания при целлюлите

  • Завтрак — преимущественно яйца в сочетании с овощами или творог с йогуртом.
  • Обед — белковая пища (птица, нежирная говядина, рыба). Тоже в сочетании с овощами. Плюс гарнир. Но не более 100 г в готовом виде.
  • Перекус — фрукты или ягоды (не более 200 г за раз).
  • Ужин — в идеале это рыба или морепродукты и овощи (в виде салатов, гриль или тушёные).

Исключить: сладости, фастфуд, колбасные и кондитерские изделия, снеки, сухарики, фруктовый сок, маринованные овощи и соленья.

Питьевой режим: один литр на 30 кг массы тела. И обязательно нужно движение!

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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