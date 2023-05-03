Диетолог: "Стресс приводит к появлению целлюлита"

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Если при целлюлите вы набрали вес, то нужно худеть с умом, не обедняя свой рацион питания. Норма белка — около 80 г в сутки, жира — около 60 г, углеводов — 100 г и ниже. Пока вы не уменьшите в объёме раздутые клетки жировой ткани, всё остальное бессмысленно. О причинах целлюлита и как с ним бороться — рассказала читателям Pravda.Ru диетолог компании "Первый живой коллаген" Елена Теребнева.

Фото: world-woman.su

Причины целлюлита

Варикозное расширение вен

Если врач говорит о необходимости операции, то лучше ему поверить: вы всё равно её сделаете. Лучше прооперироваться раньше, пока масштаб проблемы меньше. Малоинвазивных методов сейчас немало.

Много соли в рационе

Даже обычная пища в кафе и ресторанах пересолена. С возрастом наш организм становится более чувствительным к соли, и мы легко отекаем.

Привычка есть на ночь

Съеденная на ночь пища с возрастом ведёт к отёкам. Избыточный алкоголь тоже вызывает их. Сочетание еды и спиртного на ночь — это отёки на три дня.

Другие причины

Любые хронические заболевания — болезни лор-органов — вызывают затруднение лимфообращения и отёчность.

Недостаток воды тоже провоцирует целлюлит.

Сидячий, малоподвижный образ жизни ведёт к тому, что наши мышцы, как тряпочки, практически не сокращаются и не помогают току лимфы. И это приводит к отёкам и целлюлиту.

Стресс и недосыпы ведут к хроническому повышению кортизола. И тоже провоцируют усиление отёчности и выраженности целлюлита.

Вторая половина менструального цикла — с 14-го дня до наступления месячных — время, когда орудует прогестерон. Этот гормон также приводит к повышенной отёчности и выраженным проявлениям целлюлита.

Скрытый гипотиреоз, анемия, инсулинорезистентность… Все эти болезни и состояния усиливают целлюлит.

Правила питания при целлюлите

Завтрак — преимущественно яйца в сочетании с овощами или творог с йогуртом.

Обед — белковая пища (птица, нежирная говядина, рыба). Тоже в сочетании с овощами. Плюс гарнир. Но не более 100 г в готовом виде.

Перекус — фрукты или ягоды (не более 200 г за раз).

Ужин — в идеале это рыба или морепродукты и овощи (в виде салатов, гриль или тушёные).

Исключить: сладости, фастфуд, колбасные и кондитерские изделия, снеки, сухарики, фруктовый сок, маринованные овощи и соленья.

Питьевой режим: один литр на 30 кг массы тела. И обязательно нужно движение!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Лебедченко Екатерина Занимается лечением атопического дерматита, себорейного дерматита, угревой болезни, розацеа, алопеции, псориаза, микозов, контагиозного моллюска, пиодермий. В лечении применяет инъекционные и аппаратные методики коррекции возрастных изменений кожи, а также удаление образований кожи методом криодеструкции, радиоволновым методом на аппарате Сургитрон. Куратор Сыч Антонина Ведущий специалист. Занимается диагностикой и лечение дерматовенерологических заболеваний, проводит удаление новообразований, введение ботулотоксина. Также владеет методиками инъекционной косметологии по лицу и телу, лазерной и фототерапии. Проводит массажи, пилинги и фракционное омоложение. Куратор Ходаковский Евгений Имеет обширный опыт введения внутрикожных имплантов в коррекции носогубных складок, изменения формы и размеров губ, "подъеме" овала лица, препарата Диспорт, Ксеомин в коррекции морщин верхней трети лица и при лечении повышенной потливости (гипергидроз), IAL-SYSTEM, IAL-SYSTEM ACP в улучшении качества кожи лица, шеи, декольте, Ialupro-лечение растяжек.

Специалисты

Клиники