Если при целлюлите вы набрали вес, то нужно худеть с умом, не обедняя свой рацион питания. Норма белка — около 80 г в сутки, жира — около 60 г, углеводов — 100 г и ниже. Пока вы не уменьшите в объёме раздутые клетки жировой ткани, всё остальное бессмысленно. О причинах целлюлита и как с ним бороться — рассказала читателям Pravda.Ru диетолог компании "Первый живой коллаген" Елена Теребнева.
Если врач говорит о необходимости операции, то лучше ему поверить: вы всё равно её сделаете. Лучше прооперироваться раньше, пока масштаб проблемы меньше. Малоинвазивных методов сейчас немало.
Даже обычная пища в кафе и ресторанах пересолена. С возрастом наш организм становится более чувствительным к соли, и мы легко отекаем.
Съеденная на ночь пища с возрастом ведёт к отёкам. Избыточный алкоголь тоже вызывает их. Сочетание еды и спиртного на ночь — это отёки на три дня.
Исключить: сладости, фастфуд, колбасные и кондитерские изделия, снеки, сухарики, фруктовый сок, маринованные овощи и соленья.
Питьевой режим: один литр на 30 кг массы тела. И обязательно нужно движение!
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