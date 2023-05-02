Психолог: "Энергетическими вампирами становятся люди с внутренней пустотой"

5:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Бывают люди, после общения с которыми мы чувствуем слабость и опустошение. За способность буквально "высасывать" жизненные силы их прозвали энергетическими вампирами. Откуда они берутся, чем опасны и как защититься от их стремления улучшить своё самочувствие за счёт наших ресурсов — рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

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Кто такой энергетический вампир

Всем нам знакомо поведение, с помощью которого вампир добывает себе энергию:

давление на совесть и жалость,

нарушение границ,

нытьё,

обвинения,

интриги,

сплетни и предательство.

Распознать "кровопийцу" бывает непросто. Люди, питающиеся чужой энергией, понимают, что если сразу демонстрировать своё истинное лицо, то с ними никто не будет иметь дела, поэтому они склонны до поры до времени притворяться милыми, заботливыми и участливыми. Подобные стратегии поведения хорошо показаны в южнокорейском фильме "Паразиты", где главные герои стараются быть любезными с хозяевами богатого дома, но лишь затем, чтобы пользоваться их имуществом.

Характерными признаками воздействия вампиров являются упадок сил, плохое настроение, нервозность и раздражение, которые появляются каждый раз после общения.

Как становятся энергетическими вампирами

Далеко не всегда энергетический вампир — это тот, кто сознательно провоцирует других людей и манипулирует ими ради собственной выгоды.

Чаще бывает, что человек, страдающий от собственного бессилия или какой-то внутренней пустоты, тянет ресурсы из близких, потому что попросту не умеет добывать их другим, более экологичным способом.

Энергетическими вампирами становятся люди, которые в процессе воспитания страдали от нарушения личных границ, не научились ответственности и самостоятельности. Тянут чужую энергию те, кто чувствует себя одиноким, внутренне потерянным, не понимает, чем хочет заниматься в жизни, не умеет находить собственные источники радости и удовлетворения.

Почему после общения с вампиром пропадают силы? Прекрасное объяснение тому, по какой причине мы теряем энергию, дал в своей книге "Психовампиры. Как общаться с теми, кто крадёт у нас энергию" доктор медицинских наук, психотерапевт Хамид Пезешкиан:

"Нас угнетают не ситуации и не люди, а наше к ним отношение. Ситуация всегда воспринимается как стрессовая и утомительная, когда возникает ощущение, что нами манипулируют".

Энергообмен начинается тогда, когда мы даём эмоциональную реакцию на действия другого человека. Именно поэтому энергетические вампиры всячески пытаются задеть, растормошить, вывести из себя — пока человек спокоен, им нечем поживиться.

Как себя вести с энергетическими вампирами

Чтобы защитить себя, важно заниматься самопознанием и саморазвитием. Эмоциональный вампир выбирает в жертвы того, кто поддаётся чужому влиянию, боится обидеть отказом, зависит от чужого мнения и жертвует собой.

Важно найти причины такого поведения, выявить собственные внутренние установки, мешающие говорить твёрдое "нет", и заменить их на те, в основе которых лежит самоуважение.

Нужно понять свои собственные ценности и принципы и формировать из них внутренние опоры. Ведь личностью, у которой прочный внутренний фундамент, намного сложнее манипулировать.

Вот несколько практических советов, как вести себя с вампирами:

Не стоит ждать от "бесчувственного" человека душевного отклика. Тот, у кого дефицит эмоций, не сможет ни поделиться своими чувствами, ни воспринять переживания другого человека. В таком случае лучше перестать тратить энергию в одностороннем порядке и поискать понимания в другом общении, например, с друзьями или членами семьи.

Пытаться угодить тому, кто в ответ скупится на благодарность, — плохая идея. Если человек требует внимания и заботы, но, получив их, в ответ демонстрирует равнодушие или критику — не стоит тратить свои силы на попытки добиться его благосклонности, этого всё равно не случится.

Если же, наоборот, вампир тянет энергию, упорно "причиняя добро", заваливая ненужной заботой и требуя за неё отдачи, можно перехватить у него инициативу: активно интересоваться его мнением по поводу той или иной ситуации и спрашивать о последствиях его рекомендаций. Это лишит его уверенности в правильности собственных рассуждений и снизит давление с его стороны.

Если человек ноет и жалуется, стоит спокойно расспросить его, почему ему так плохо. Иногда простого участия и возможности выговориться достаточно, чтобы стало легче. Если же энергетический вампир продолжает настойчиво требовать внимания — лучше вежливо, но твёрдо отказать ему, сославшись на занятость, отсутствие времени и т.п.

Не стоит распахивать душу перед человеком, склонным к сплетням, каким бы милым и безобидным он ни казался. Такие люди наполняются энергией, обсуждая чужие недостатки или неудачи. Ради получения реакции они могут обнародовать даже факты, про которые клялись молчать.

Энергетический вампиризм, попытки наполниться ресурсами за чужой счёт так или иначе всегда будут присутствовать в нашей жизни. Поэтому важно работать над собой, всесторонне развиваться, укреплять внутренние опоры. Сильная личность, умеющая сказать "нет", обладающая достоинством и самоуважением, — это лучший оберег от энергетического вампиризма.

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