Бывают люди, после общения с которыми мы чувствуем слабость и опустошение. За способность буквально "высасывать" жизненные силы их прозвали энергетическими вампирами. Откуда они берутся, чем опасны и как защититься от их стремления улучшить своё самочувствие за счёт наших ресурсов — рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.
Всем нам знакомо поведение, с помощью которого вампир добывает себе энергию:
Распознать "кровопийцу" бывает непросто. Люди, питающиеся чужой энергией, понимают, что если сразу демонстрировать своё истинное лицо, то с ними никто не будет иметь дела, поэтому они склонны до поры до времени притворяться милыми, заботливыми и участливыми. Подобные стратегии поведения хорошо показаны в южнокорейском фильме "Паразиты", где главные герои стараются быть любезными с хозяевами богатого дома, но лишь затем, чтобы пользоваться их имуществом.
Характерными признаками воздействия вампиров являются упадок сил, плохое настроение, нервозность и раздражение, которые появляются каждый раз после общения.
Далеко не всегда энергетический вампир — это тот, кто сознательно провоцирует других людей и манипулирует ими ради собственной выгоды.
Чаще бывает, что человек, страдающий от собственного бессилия или какой-то внутренней пустоты, тянет ресурсы из близких, потому что попросту не умеет добывать их другим, более экологичным способом.
Энергетическими вампирами становятся люди, которые в процессе воспитания страдали от нарушения личных границ, не научились ответственности и самостоятельности. Тянут чужую энергию те, кто чувствует себя одиноким, внутренне потерянным, не понимает, чем хочет заниматься в жизни, не умеет находить собственные источники радости и удовлетворения.
Почему после общения с вампиром пропадают силы? Прекрасное объяснение тому, по какой причине мы теряем энергию, дал в своей книге "Психовампиры. Как общаться с теми, кто крадёт у нас энергию" доктор медицинских наук, психотерапевт Хамид Пезешкиан:
"Нас угнетают не ситуации и не люди, а наше к ним отношение. Ситуация всегда воспринимается как стрессовая и утомительная, когда возникает ощущение, что нами манипулируют".
Энергообмен начинается тогда, когда мы даём эмоциональную реакцию на действия другого человека. Именно поэтому энергетические вампиры всячески пытаются задеть, растормошить, вывести из себя — пока человек спокоен, им нечем поживиться.
Чтобы защитить себя, важно заниматься самопознанием и саморазвитием. Эмоциональный вампир выбирает в жертвы того, кто поддаётся чужому влиянию, боится обидеть отказом, зависит от чужого мнения и жертвует собой.
Важно найти причины такого поведения, выявить собственные внутренние установки, мешающие говорить твёрдое "нет", и заменить их на те, в основе которых лежит самоуважение.
Нужно понять свои собственные ценности и принципы и формировать из них внутренние опоры. Ведь личностью, у которой прочный внутренний фундамент, намного сложнее манипулировать.
Вот несколько практических советов, как вести себя с вампирами:
Энергетический вампиризм, попытки наполниться ресурсами за чужой счёт так или иначе всегда будут присутствовать в нашей жизни. Поэтому важно работать над собой, всесторонне развиваться, укреплять внутренние опоры. Сильная личность, умеющая сказать "нет", обладающая достоинством и самоуважением, — это лучший оберег от энергетического вампиризма.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.