Врач: "Главным осложнением эндометриоза является бесплодие"

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье Акушерство и гинекология

Эндометриоз — это хроническое гинекологическое заболевание, одна из самых распространённых патологий репродуктивной системы, при которой клетки слизистой оболочки матки (эндометрия) разрастаются за пределы полости. При эндометриозе поражается мышечный слой матки, внутренние половые органы (ткани яичников, маточные труб), мочевой пузырь, кишечник.

В подавляющем большинстве случаев заболевание диагностируется у женщин репродуктивного возраста. В период беременности и лактации клинические проявления эндометриоза прекращаются. О том, почему возникает эндометриоз и как его лечить, рассказала читателям Pravda. Ru акушер-гинеколог маммологического центра "L7" Тамара Нураева.

Эндометриоз: причины и как лечить

На текущий момент точная причина возникновения патологии не выявлена, однако существует несколько возможных теорий происхождения эндометриоза. Согласно некоторым данным, развитию эндометриоза способствует ретроградная (обратная) менструация — при данном состоянии клетки эндометрия во время менструации забрасываются в полость малого таза. Определённая часть специалистов полагает, что возникновению эндометриоза способствуют нарушения в работе иммунной системы, другая часть считает, что эндометриоз формируется вследствие повышенного содержания стероидных гормонов в крови.

К основным факторам риска развития эндометриоза относят:

генетическую предрасположенность,

раннее менархе (раннее начало менструаций),

короткий менструальный цикл,

обильные и продолжительные менструации,

частые воспалительные заболевания мочеполовой системы,

многочисленные аборты,

злоупотребление алкоголем,

оперативные вмешательства на репродуктивных органах.

Симптомы эндометриоза зависят от стадии заболевания и локализации очагов поражения. Наиболее распространённым симптомом является боль в тазовой области, которая носит циклический (усиливается перед менструациями) или постоянный характер, а также появляется при половом контакте. У многих девушек встречаются и другие клинические проявления заболевания, например, головные боли, тошнота, головокружения, сбои менструального цикла (увеличение объёма выделений, увеличение продолжительности менструальных кровотечений), боль при мочеиспускании или дефекации, повышенная утомляемость, слабость.

Главным осложнением эндометриоза является бесплодие, которое возникает из-за нарушения проходимости маточных труб или повреждения яйцеклетки. На фоне эндометриоза также возможно развитие тяжёлой формы железодефицитной анемии, спаечных процессов в малом тазе, кист яичников, поражений мочевыделительной системы и кишечника.

Эндометриоз требует динамического наблюдения и ответственного подхода к терапии. В случае, если заболевание удаётся диагностировать на начальных стадиях, женщине понадобится пройти курс медикаментозного лечения, которое предполагает приём гормональных препаратов. При неэффективности консервативной терапии, а также на более поздних стадиях заболевания проводятся лапароскопические операции, при которых выполняется деструкция очагов эндометриоза. В самых тяжелых случаях применяется гистерэктомия — удаление шейки матки.

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