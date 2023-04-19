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Ирина Гусакова

Врач: "Рассол и доширак - самые популярные методы борьбы с похмельем"

4:56
Здоровье » Здоровье и профилактика

Впереди длинные майские праздники, также близится сезон отпусков. На отдыхе многие позволяют себе расслабиться за бутылкой вина или более крепких напитков. Этому будут способствовать и принятые в России стандарты для отелей, которые работают по системе "всё включено". Согласно им, такие отели с июля должны будут обеспечивать своих гостей отечественным алкоголем в неограниченном количестве. Врач, медицинский советник, кандидат медицинских наук Николай Ваулин рассказал читателям Pravda.Ru, как избежать неприятных последствий избыточного употребления спиртного.

Врач: "Рассол и доширак - самые популярные методы борьбы с похмельем"

Что такое похмелье?

Похмелье — это последствие отравления организма продуктами распада алкоголя. Этанол преобразуется в печени в ацетальдегид — очень токсичное вещество. Именно в этот период человек испытывает основные неприятные симптомы отравления — головную боль, тошноту или даже рвоту, головокружение, слабость. Далее ацетальдегид преобразуется в уксусную кислоту, которая позже распадается на безвредные воду и углекислый газ.

Кроме того, этанол вызывает обезвоживание, так как стремясь освободиться от вредящего ему вещества, организм усиленно выводит его вместе с жидкостью через мочеполовую систему, кожу, дыхание. Поэтому одним из основных симптомов похмелья является сильнейшее ощущение жажды.

Традиционные методы борьбы с похмельем

Чтобы помочь организму быстрее справиться с последствиями алкогольной интоксикации, нужно хорошо выспаться, выпить много чистой воды, сходить в душ, обеспечить приток свежего воздуха в помещении или пойти на лёгкую прогулку. Но если отравление сильное, этого может оказаться недостаточно для облегчения состояния. Разберем популярные в народе способы борьбы с похмельем.

Рассол или доширак

Самым популярным в народе методом борьбы с похмельем является рассол. Он действительно помогает справиться с симптомами похмелья, так как восстанавливает водно-солевой баланс. Но рассол рекомендуется также запивать чистой водой.

Похожий эффект достигается употреблением лапши быстрого приготовления, которым сегодня часто заменяют рассол. Избыток солей в этом продукте помогает покрыть возникший их дефицит в организме, но при этом может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

Цитрусовые напитки

Апельсиновые соки или лимонные могут облегчить состояние благодаря витамину С, который в них содержится.

Активированный уголь и другие сорбенты

Многие считают, что при отравлении алкоголем надо выпить сорбенты, чтобы нейтрализовать токсины. К сожалению, в случае с этанолом это не работает. Он всасывается из кишечника уже через полчаса после употребления. Таким образом, у сорбентов нет точки приложения после употребления спиртного. А если еще неудачно совместить приём активированного угля с, например, обезболивающими таблетками, то последние не окажут ожидаемого действия.

Препараты, содержащие аспирин

Некоторые препараты от похмелья имеют в своём составе ацетилсалициловую кислоту. За счёт разжижения крови она оказывает симптоматический эффект — уменьшает головную боль. Но не справляется с причиной похмелья — интоксикацией организма. Также нужно иметь в виду, что у аспирина достаточно высокий риск возникновения нежелательных явлений, с приёмом препаратов на его основе нужно быть очень осторожными.

Янтарная кислота

Действие препаратов от похмелья на основе янтарной кислоты основано на замедлении процесса всасывания в кровь токсинов, поэтому её лучше принимать до употребления алкоголя.

Как предотвратить состояние похмелья

Многие средства для лечения похмелья оказывают только симптоматичекий эффект, но не помогают организму справляться с причиной неприятного состояния с утра — высоким содержанием продуктов распада алкоголя. Медицина не стоит на месте, поэтому сейчас можно с лёгкостью не только снять симптомы похмелья, но и предотвратить их. Для этого существуют специальные препараты, обладающие одновременно дезинтоксикационным и гепатопротекторным действием. К ним относятся препараты на основе метадоксина. Метадоксин активирует ферменты печени, которые участвуют в расщеплении и выведении этанола из организма, что позволяет минимизировать негативное влияние алкоголя на организм. Также метадоксин положительно влияет на когнитивные функции — улучшает память и внимание, обладает гепатопротекторным и противотревожным эффектами. 

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Похмелье на утро? Как спастись?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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