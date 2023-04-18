Эксперт: "Морская капуста борется с гастритом при высокой кислотности желудка"

4:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Диета

Часто причиной гастрита является бактерия H. Pilory. Хеликобактериоз провоцирует эрозию внутренней поверхности желудка. Желудочный сок воздействует на поражённый участок — сначала происходит ожог, а затем возможно развитие язвы. Поэтому диета при гастрите должна быть направлена на уменьшение активности бактерии хеликобактер. Одновременно продукты в составе диеты должны оказывать регенерирующее воздействие на ткани желудка. Каким должно быть питание при гастрите — рассказал читателям Pravda. Ru руководитель департамента биохимии и биотехнологии научно-производственного объединения "БИТ" Анатолий Хитров.

Диета при гастрите

Включите в рацион морскую капусту или продукты в гелевой форме на её основе.

В ламинарии много альгинатов (солей альгиновой кислоты) — полисахаридов с уникальными свойствами. Благодаря им альгинаты широко используются в медицине при лечении высокой кислотности желудка и кислотного рефлюкса (ГЭРБ). Альгинаты благоприятно воздействуют на внутреннюю поверхность и слизистую желудка. Причём они не только способны останавливать локальные кровотечения, но и помогают организму заживлять полученные повреждения. У альгината натрия есть свойства нейтрализовывать соляную кислоту — основу желудочного сока. В процессе этой реакции он превращается в гелеообразную субстанцию. Распределившись по слизистой стенок ЖКТ, этот гель защищает их от агрессивного воздействия кислотной среды. Тем самым достигается снижение или полное снятие болевого синдрома, а ткани получают возможность восстанавливаться в нормальных условиях. Также в ламинарии и в другой морской бурой водоросли — фукусе — содержится полисахарид фукоидан, который обладает научно подтверждённой эффективностью против хеликобактер пилори — бактерии-возбудителя гастрита. В частности, фукоидан может "смывать" с клеток уже поселившиеся на них бактерии H. pylori.

Альгинаты составляют от 15 до 30% веса ламинарии и широко используются для препаратов, защищающих слизистую желудка — антацидов. Поэтому морская капуста — одно из лучших природных средств защиты желудка при гастрите.

Употребляйте продукты с пребиотиками. Живые бактериальные культуры в них поддерживают полезную микрофлору. Это, прежде всего, кисломолочные продукты, квашеная капуста.

Мясо выбирайте нежирное — индейка, куриная грудка, кролик, рыба.

Фрукты и овощи должны быть не кислыми — сладкие яблоки, груши, клубника, тыква, морковь, бананы.

При гастрите нельзя:

Острую, жирную и жареную пищу. Уберите из рациона жирное мясо и такие продукты, как консервы, колбасы, салями, бекон, ветчина, солёный сыр, острые соусы и маринады.

Апельсины, лимоны и другие цитрусовые при гастрите употреблять нельзя. Виноград, гранат, дыня, абрикосы и персики также не рекомендуются.

Газированные напитки необходимо свести к минимуму или вообще убрать. То же самое касается алкоголя в любом виде, специй и приправ — перец, горчица, хрен и т. д.

Минимум лука и чеснока. Несмотря на то, что они обладают определённой бактерицидной активностью, эти овощи раздражающе воздействуют на слизистую желудка, что может усугубить ситуацию или вызвать болевые ощущения.

Избегайте соусов, начинок или пудингов, приготовленных с жирными сливками или жирными мягкими сырами.

Крепкий чай, кофе, шоколад тоже лучше исключить.

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Helicobacter pylori может привести к раку желудка

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Александрина Елена Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом. Куратор Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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