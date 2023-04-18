Часто причиной гастрита является бактерия H. Pilory. Хеликобактериоз провоцирует эрозию внутренней поверхности желудка. Желудочный сок воздействует на поражённый участок — сначала происходит ожог, а затем возможно развитие язвы. Поэтому диета при гастрите должна быть направлена на уменьшение активности бактерии хеликобактер. Одновременно продукты в составе диеты должны оказывать регенерирующее воздействие на ткани желудка. Каким должно быть питание при гастрите — рассказал читателям Pravda. Ru руководитель департамента биохимии и биотехнологии научно-производственного объединения "БИТ" Анатолий Хитров.
В ламинарии много альгинатов (солей альгиновой кислоты) — полисахаридов с уникальными свойствами. Благодаря им альгинаты широко используются в медицине при лечении высокой кислотности желудка и кислотного рефлюкса (ГЭРБ). Альгинаты благоприятно воздействуют на внутреннюю поверхность и слизистую желудка. Причём они не только способны останавливать локальные кровотечения, но и помогают организму заживлять полученные повреждения. У альгината натрия есть свойства нейтрализовывать соляную кислоту — основу желудочного сока. В процессе этой реакции он превращается в гелеообразную субстанцию. Распределившись по слизистой стенок ЖКТ, этот гель защищает их от агрессивного воздействия кислотной среды. Тем самым достигается снижение или полное снятие болевого синдрома, а ткани получают возможность восстанавливаться в нормальных условиях. Также в ламинарии и в другой морской бурой водоросли — фукусе — содержится полисахарид фукоидан, который обладает научно подтверждённой эффективностью против хеликобактер пилори — бактерии-возбудителя гастрита. В частности, фукоидан может "смывать" с клеток уже поселившиеся на них бактерии H. pylori.
Альгинаты составляют от 15 до 30% веса ламинарии и широко используются для препаратов, защищающих слизистую желудка — антацидов. Поэтому морская капуста — одно из лучших природных средств защиты желудка при гастрите.
При гастрите нельзя:
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