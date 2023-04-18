Косметолог: Уменьшить целлюлит поможет особая одежда

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Целлюлит — это состояние, при котором жировые отложения под кожей образуют выпуклости и ямки, придавая коже неровный внешний вид, обычно на бёдрах, ягодицах и других областях тела. О том, как можно снизить видимость целлюлита, рассказала читателям Pravda.Ru косметолог Елена Богатова.

Как избавиться от целлюлита

Регулярная физическая активность.

Упражнения, такие как кардиотренировки, силовые тренировки и растяжка, могут помочь снизить жировые отложения и улучшить тонус мышц, что может снизить видимость целлюлита.

Правильное питание.

Сбалансированное питание, богатое плодами, овощами, полезными белками, здоровыми жирами, и ограничение потребления сахара и обработанных продуктов может помочь снизить жировые отложения и целлюлит.

Массаж.

Различные виды массажа, такие как массаж сухой щёткой, массаж с использованием антицеллюлитных масел или кремов, массаж с применением вакуумных банок или роликов, могут помочь улучшить кровообращение и лимфодренаж, что может уменьшить видимость целлюлита.

Гидратация.

Регулярное питьё важно для поддержания увлажнённости кожи и улучшения её внешнего вида. Попробуйте пить достаточное количество воды каждый день, чтобы поддерживать гидратацию кожи.

Ограничение курения и алкоголя.

Вредные привычки могут повредить кожу и усугубить видимость целлюлита.

Отказ от слишком плотной одежды.

Одежда, которая слишком плотно облегает кожу, может ограничивать кровообращение и лимфодренаж, что может усилить видимость целлюлита. Оптимально выбирать свободную одежду.

Применение косметических средств.

Кремы, гели и маски, содержащие такие активные ингредиенты, как кофеин, ретинол, растительные экстракты и антиоксиданты, могут помочь улучшить внешний вид кожи, снизить воспаление и уменьшить видимость целлюлита. Проконсультируйтесь с врачом или косметологом, чтобы выбрать подходящий продукт и оценить его эффективность.

Методы профессионального вмешательства.

В некоторых случаях профессиональные процедуры, такие как липосакция, лимфодренажный массаж, мезотерапия или лазерное лечение, могут помочь уменьшить видимость целлюлита. Однако эти методы требуют медицинской консультации и могут быть дорогими.

Поддержание здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни в целом, включая достаточный сон, управление стрессом, избегание вредных привычек и поддержание здорового веса, также может способствовать уменьшению целлюлита.

Важно отметить, что целлюлит является естественным состоянием кожи, и полное избавление от него проблематично. Однако вышеуказанные методы могут помочь снизить его видимость и улучшить состояние кожи.

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Как избавиться от целлюлита на бедрах?

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Лебедченко Екатерина Занимается лечением атопического дерматита, себорейного дерматита, угревой болезни, розацеа, алопеции, псориаза, микозов, контагиозного моллюска, пиодермий. В лечении применяет инъекционные и аппаратные методики коррекции возрастных изменений кожи, а также удаление образований кожи методом криодеструкции, радиоволновым методом на аппарате Сургитрон. Куратор Сыч Антонина Ведущий специалист. Занимается диагностикой и лечение дерматовенерологических заболеваний, проводит удаление новообразований, введение ботулотоксина. Также владеет методиками инъекционной косметологии по лицу и телу, лазерной и фототерапии. Проводит массажи, пилинги и фракционное омоложение. Куратор Ходаковский Евгений Имеет обширный опыт введения внутрикожных имплантов в коррекции носогубных складок, изменения формы и размеров губ, "подъеме" овала лица, препарата Диспорт, Ксеомин в коррекции морщин верхней трети лица и при лечении повышенной потливости (гипергидроз), IAL-SYSTEM, IAL-SYSTEM ACP в улучшении качества кожи лица, шеи, декольте, Ialupro-лечение растяжек.

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