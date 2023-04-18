Стоматолог: "Отбелить зубы маслом чайного дерева не получится"

5:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Всё чаще на просторах интернета можно встретить народные рецепты по отбеливанию зубов, но какова обратная сторона всех этих чудесных средств? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Екатерина Довгаль.

Народные средства для отбеливания зубов: обратная сторона медали

Наиболее популярные средства по отбеливанию зубов:

пищевая сода;

перекись водорода;

активированный уголь;

лимонный сок или пюре из ягод;

масло чайного дерева и так далее.

Стоматолог отмечает, что все эти и другие сомнительные средства не стоит пробовать для отбеливания зубов, иначе есть риск нанести вред не только зубам, но и дёснам.

Пищевая сода обладает высокой абразивностью. Многие применяли её для очистки сковородок и кастрюль. Действительно, она способна счистить гарь со сковороды вместе с тефлоновым покрытием, а теперь представьте, что она сделает с зубами. Вы не только счистите налёт, но и нанесёт вред эмали. Вместо белоснежной улыбки вы получите множество трещин и неровностей на поверхности зубов, которые в последующем будут окрашиваться, как итог — вы получите пигментированный налёт с повышенной чувствительностью зубов.

Отбеливание ягодами, кожурой банана, лимонным соком вам также эффективности не принесёт. Тем самым вы нанесёте вред не только зубам, но и разрушите защитный слой. Кислоты, содержащиеся в ягодах, разъедают эмаль зубов, приводят к её истончению, вымыванию макро- и микроэлементов, тем самым повышая риск возникновения кариеса и эрозивных дефектов на зубах. Более того, кислоты смещают нормальную Ph полости рта в кислую среду, тем самым повышается рост кариесогенных бактерий, а высокое содержание фруктозы им в этом помогает. В погоне за белизной вы провоцируете постоянное присутствие налёта на зубах. Кислая среда не только наносит вред вашим зубам, но и приводит к заболеваниям тканей пародонта.

Перекись водорода является одним из основных агентов, содержащихся в отбеливающих гелях. Концентрации перекиси, продающейся в аптеках, недостаточно для осветления зубов, но достаточно для получения ожогов слизистой полости рта и дёсен. Также неконтролируемое применение перекиси может нанести вред вашему организму при проглатывании.

Отбелить зубы маслом не получится, у него попросту нет таких свойств, но оно благотворно влияет на десна: укрепляет, тонизирует и снимает воспаление, кроме того, масло чайного дерева является хорошим антибактериальным средством.

Использование народных средств может не только спровоцировать любые заболевания дёсен или зубов, но и привести к тяжёлым последствиям, а именно — повреждению эмали, воспалениям или инфекциям мягких тканей и слизистой.

В современном мире надобности в применении народных средств нет, существует множество специализированных средств для очистки и отбеливания зубов, которые будут не только эффективны, но и безопасны для ваших зубов и организма.

Чего делать не стоит:

Чистить зубы жёсткой щёткой, предпочтение следует отдавать щёткам средней жесткости либо мягким.

Сильно давить на щётку и чистить горизонтальными движениями, это травмирует десну и приводит к стиранию эмали, в последующем появляются клиновидные дефекты (дефекты эмали в пришеечной зоне) и, как следствие, повышенная чувствительность зубов.

Использовать зубочистки, флостики, это также травмирует десну, следует отдавать предпочтение более безопасным средствам гигиены (зубная нить, межзубные ёршики).

Употреблять в больших количествах кислое, сахар, углеводистую пищу, газировки — это всё пагубно влияет на эмаль зубов и провоцирует возникновение кариеса.

Использовать агрессивные ополаскиватели, так вы убиваете не только патогенную микрофлору полости рта, но и хорошую, также антисептики на постоянной основе (например, полоскание хлоргексидином) вызывают привыкание микроорганизмов к действующему агенту антисептика и в нужный момент просто не будут работать. Более того, хлоргексидин приводит к появлению серого налёта на зубах.

Нерегулярно чистить зубы.

Экспериментировать с отбеливающими средствами, если вы решили отбеливать зубы в домашних условиях, следует обратиться к стоматологу для корректного подбора отбеливающих средств и их применения.

Грызть ручки, карандаши и любые другие предметы, также открывать зубами что-либо, это приведёт к сколу эмали.

Что касается отбеливающих паст, то некоторые из них содержат пероксид карбамида — вещество, которое входит в состав гелей для профессионального отбеливания, способное воздействовать на пигмент зуба и обесцветить его. Но если учесть, что мы чистим зубы 2 раза в день и затрачиваем на это примерно 4 минуты — чего же можно ожидать в данном случае?

Максимум, что может дать такая отбеливающая зубная паста — это незначительное осветление эмали за счёт действия активного кислорода и эффективное удаление налёта с поверхности эмали.

Вред и безопасность отбеливающих паст зависит напрямую от состава. Если в такой пасте не содержится крупных абразивных частиц (карбонат кальция, например), присутствуют ферменты (папаин, бромелаин) и мягкие абразивы, то такие пасты безопасны для использования, они не будут царапать эмаль.

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