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Ирина Гусакова

Стоматолог: "Отбелить зубы маслом чайного дерева не получится"

5:56
Здоровье » Стоматология

Всё чаще на просторах интернета можно встретить народные рецепты по отбеливанию зубов, но какова обратная сторона всех этих чудесных средств? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Екатерина Довгаль.

Стоматолог: "Отбелить зубы маслом чайного дерева не получится"

Народные средства для отбеливания зубов: обратная сторона медали

Наиболее популярные средства по отбеливанию зубов:

  • пищевая сода;
  • перекись водорода;
  • активированный уголь;
  • лимонный сок или пюре из ягод;
  • масло чайного дерева и так далее.

Стоматолог отмечает, что все эти и другие сомнительные средства не стоит пробовать для отбеливания зубов, иначе есть риск нанести вред не только зубам, но и дёснам.

Пищевая сода обладает высокой абразивностью. Многие применяли её для очистки сковородок и кастрюль. Действительно, она способна счистить гарь со сковороды вместе с тефлоновым покрытием, а теперь представьте, что она сделает с зубами. Вы не только счистите налёт, но и нанесёт вред эмали. Вместо белоснежной улыбки вы получите множество трещин и неровностей на поверхности зубов, которые в последующем будут окрашиваться, как итог — вы получите пигментированный налёт с повышенной чувствительностью зубов.

Отбеливание ягодами, кожурой банана, лимонным соком вам также эффективности не принесёт. Тем самым вы нанесёте вред не только зубам, но и разрушите защитный слой. Кислоты, содержащиеся в ягодах, разъедают эмаль зубов, приводят к её истончению, вымыванию макро- и микроэлементов, тем самым повышая риск возникновения кариеса и эрозивных дефектов на зубах. Более того, кислоты смещают нормальную Ph полости рта в кислую среду, тем самым повышается рост кариесогенных бактерий, а высокое содержание фруктозы им в этом помогает. В погоне за белизной вы провоцируете постоянное присутствие налёта на зубах. Кислая среда не только наносит вред вашим зубам, но и приводит к заболеваниям тканей пародонта.

Перекись водорода является одним из основных агентов, содержащихся в отбеливающих гелях. Концентрации перекиси, продающейся в аптеках, недостаточно для осветления зубов, но достаточно для получения ожогов слизистой полости рта и дёсен. Также неконтролируемое применение перекиси может нанести вред вашему организму при проглатывании.

Отбелить зубы маслом не получится, у него попросту нет таких свойств, но оно благотворно влияет на десна: укрепляет, тонизирует и снимает воспаление, кроме того, масло чайного дерева является хорошим антибактериальным средством.

Использование народных средств может не только спровоцировать любые заболевания дёсен или зубов, но и привести к тяжёлым последствиям, а именно — повреждению эмали, воспалениям или инфекциям мягких тканей и слизистой.

В современном мире надобности в применении народных средств нет, существует множество специализированных средств для очистки и отбеливания зубов, которые будут не только эффективны, но и безопасны для ваших зубов и организма.

Чего делать не стоит:

  • Чистить зубы жёсткой щёткой, предпочтение следует отдавать щёткам средней жесткости либо мягким.
  • Сильно давить на щётку и чистить горизонтальными движениями, это травмирует десну и приводит к стиранию эмали, в последующем появляются клиновидные дефекты (дефекты эмали в пришеечной зоне) и, как следствие, повышенная чувствительность зубов.
  • Использовать зубочистки, флостики, это также травмирует десну, следует отдавать предпочтение более безопасным средствам гигиены (зубная нить, межзубные ёршики).
  • Употреблять в больших количествах кислое, сахар, углеводистую пищу, газировки — это всё пагубно влияет на эмаль зубов и провоцирует возникновение кариеса.
  • Использовать агрессивные ополаскиватели, так вы убиваете не только патогенную микрофлору полости рта, но и хорошую, также антисептики на постоянной основе (например, полоскание хлоргексидином) вызывают привыкание микроорганизмов к действующему агенту антисептика и в нужный момент просто не будут работать. Более того, хлоргексидин приводит к появлению серого налёта на зубах.
  • Нерегулярно чистить зубы.
  • Экспериментировать с отбеливающими средствами, если вы решили отбеливать зубы в домашних условиях, следует обратиться к стоматологу для корректного подбора отбеливающих средств и их применения.
  • Грызть ручки, карандаши и любые другие предметы, также открывать зубами что-либо, это приведёт к сколу эмали.

Что касается отбеливающих паст, то некоторые из них содержат пероксид карбамида — вещество, которое входит в состав гелей для профессионального отбеливания, способное воздействовать на пигмент зуба и обесцветить его. Но если учесть, что мы чистим зубы 2 раза в день и затрачиваем на это примерно 4 минуты — чего же можно ожидать в данном случае?

Максимум, что может дать такая отбеливающая зубная паста — это незначительное осветление эмали за счёт действия активного кислорода и эффективное удаление налёта с поверхности эмали.

Вред и безопасность отбеливающих паст зависит напрямую от состава. Если в такой пасте не содержится крупных абразивных частиц (карбонат кальция, например), присутствуют ферменты (папаин, бромелаин) и мягкие абразивы, то такие пасты безопасны для использования, они не будут царапать эмаль.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы отбеливание зубов
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