Всё чаще на просторах интернета можно встретить народные рецепты по отбеливанию зубов, но какова обратная сторона всех этих чудесных средств? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Екатерина Довгаль.
Наиболее популярные средства по отбеливанию зубов:
Стоматолог отмечает, что все эти и другие сомнительные средства не стоит пробовать для отбеливания зубов, иначе есть риск нанести вред не только зубам, но и дёснам.
Пищевая сода обладает высокой абразивностью. Многие применяли её для очистки сковородок и кастрюль. Действительно, она способна счистить гарь со сковороды вместе с тефлоновым покрытием, а теперь представьте, что она сделает с зубами. Вы не только счистите налёт, но и нанесёт вред эмали. Вместо белоснежной улыбки вы получите множество трещин и неровностей на поверхности зубов, которые в последующем будут окрашиваться, как итог — вы получите пигментированный налёт с повышенной чувствительностью зубов.
Отбеливание ягодами, кожурой банана, лимонным соком вам также эффективности не принесёт. Тем самым вы нанесёте вред не только зубам, но и разрушите защитный слой. Кислоты, содержащиеся в ягодах, разъедают эмаль зубов, приводят к её истончению, вымыванию макро- и микроэлементов, тем самым повышая риск возникновения кариеса и эрозивных дефектов на зубах. Более того, кислоты смещают нормальную Ph полости рта в кислую среду, тем самым повышается рост кариесогенных бактерий, а высокое содержание фруктозы им в этом помогает. В погоне за белизной вы провоцируете постоянное присутствие налёта на зубах. Кислая среда не только наносит вред вашим зубам, но и приводит к заболеваниям тканей пародонта.
Перекись водорода является одним из основных агентов, содержащихся в отбеливающих гелях. Концентрации перекиси, продающейся в аптеках, недостаточно для осветления зубов, но достаточно для получения ожогов слизистой полости рта и дёсен. Также неконтролируемое применение перекиси может нанести вред вашему организму при проглатывании.
Отбелить зубы маслом не получится, у него попросту нет таких свойств, но оно благотворно влияет на десна: укрепляет, тонизирует и снимает воспаление, кроме того, масло чайного дерева является хорошим антибактериальным средством.
Использование народных средств может не только спровоцировать любые заболевания дёсен или зубов, но и привести к тяжёлым последствиям, а именно — повреждению эмали, воспалениям или инфекциям мягких тканей и слизистой.
В современном мире надобности в применении народных средств нет, существует множество специализированных средств для очистки и отбеливания зубов, которые будут не только эффективны, но и безопасны для ваших зубов и организма.
Чего делать не стоит:
Что касается отбеливающих паст, то некоторые из них содержат пероксид карбамида — вещество, которое входит в состав гелей для профессионального отбеливания, способное воздействовать на пигмент зуба и обесцветить его. Но если учесть, что мы чистим зубы 2 раза в день и затрачиваем на это примерно 4 минуты — чего же можно ожидать в данном случае?
Максимум, что может дать такая отбеливающая зубная паста — это незначительное осветление эмали за счёт действия активного кислорода и эффективное удаление налёта с поверхности эмали.
Вред и безопасность отбеливающих паст зависит напрямую от состава. Если в такой пасте не содержится крупных абразивных частиц (карбонат кальция, например), присутствуют ферменты (папаин, бромелаин) и мягкие абразивы, то такие пасты безопасны для использования, они не будут царапать эмаль.
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