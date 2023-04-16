Эксперт: "Три ошибки мешают созданию плоского живота"

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Фитнес

Получить плоский живот не так сложно, как кажется, но зачастую люди тратят много сил на достижение желаемого результата и так его и не видят, а все потому, что из раза в раз совершают одни и те же ошибки. Какие именно — рассказала читателям Pravda. Ru фитнес-эксперт Любовь Казацкая.

Плоский живот: какие ошибки мы допускаем

Втягиваем живот.

Многие женщины, не зная этого, ошибочно втягивают живот. А что происходит в это время:

диафрагма зажимается,

внутренние органы находятся под давлением.

И как только мы расслабляемся или плотно кушаем, у нас живот становится только больше, а в особенности низ живота.

Не работаем с дыханием.

Многие считают, что упражнения на дыхание — это бесполезная трата времени. Но эта грубая ошибка. Так как именно с помощью правильно выстроенного паттерна дыхания мы можем уменьшить живот уже на несколько сантиметров.

Как правильно дышать, чтобы был плоский живот уже через месяц?

на вдохе рёбра должны расширяться в стороны, плечи в это время не должны тянуться к ушам, живот в это время тоже дышит и может увеличиться;

на выдохе рёбра уменьшаются и закрываются, живот в это время подтягивается с самого низа, и уже тут при верной технике можно почувствовать мышцы живота.

Ошибка — качать пресс и не работать с позвоночником и осанкой.

У 80% людей сейчас есть проблемы с осанкой в связи с сидячим образом жизни. А когда мы сидим, то дышим в живот. А во-вторых, сутулимся, что не даёт грудной клетке находиться в правильном положении.

Если мы хотим плоский живот, то нужно посмотреть целиком на нашу осанку, вероятнее всего, проблема живота тут кроется совсем в другом.

Итог:

поверхностное дыхание, дыхание в живот в 90% времени;

сутулость и спазмированная диафрагма, закрытая грудная клетка;

нестабильность позвоночника.

Чтобы иметь плоский живот, попробуйте включить в свою жизнь работу с нервной системой. Ведь именно она формирует наше оптимальное положение в пространстве, а именно осанку.

Например:

двигайте свой позвоночник во всех возможных плоскостях;

минимизируйте стресс, для этого также подойдут дыхательные практики (достаточно 5-10 минут в день);

делайте упражнения на пресс и корпус, учитывая ваши особенности (например, кесарево), и усилие делайте обязательно на выдохе.

Важная рекомендация по питанию: не ограничивайте себя, сдайте анализы на гормоны и недостаток витаминов. Ограничения в питании и бешеные скрутки вам не помогут в работе над красивым животом, а могут сделать только хуже.

Будьте осознанными к себе и своему телу и уже через 3 месяца вы не узнаете своё тело и свой прекрасный живот.

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