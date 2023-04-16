Получить плоский живот не так сложно, как кажется, но зачастую люди тратят много сил на достижение желаемого результата и так его и не видят, а все потому, что из раза в раз совершают одни и те же ошибки. Какие именно — рассказала читателям Pravda. Ru фитнес-эксперт Любовь Казацкая.
Многие женщины, не зная этого, ошибочно втягивают живот. А что происходит в это время:
И как только мы расслабляемся или плотно кушаем, у нас живот становится только больше, а в особенности низ живота.
Многие считают, что упражнения на дыхание — это бесполезная трата времени. Но эта грубая ошибка. Так как именно с помощью правильно выстроенного паттерна дыхания мы можем уменьшить живот уже на несколько сантиметров.
Как правильно дышать, чтобы был плоский живот уже через месяц?
У 80% людей сейчас есть проблемы с осанкой в связи с сидячим образом жизни. А когда мы сидим, то дышим в живот. А во-вторых, сутулимся, что не даёт грудной клетке находиться в правильном положении.
Если мы хотим плоский живот, то нужно посмотреть целиком на нашу осанку, вероятнее всего, проблема живота тут кроется совсем в другом.
Итог:
Чтобы иметь плоский живот, попробуйте включить в свою жизнь работу с нервной системой. Ведь именно она формирует наше оптимальное положение в пространстве, а именно осанку.
Например:
Важная рекомендация по питанию: не ограничивайте себя, сдайте анализы на гормоны и недостаток витаминов. Ограничения в питании и бешеные скрутки вам не помогут в работе над красивым животом, а могут сделать только хуже.
Будьте осознанными к себе и своему телу и уже через 3 месяца вы не узнаете своё тело и свой прекрасный живот.
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