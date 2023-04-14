Как не позволять коллегам нарушать личные границы: советы психолога

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Рабочий коллектив — это живой организм со своими правилами, ценностями и отношениями. На рабочем месте человек проводит очень много времени, и от того, какая атмосфера в коллективе, зависит и настроение, и производительность, и даже здоровье.

Вроде бы всем понятно, что в рабочем коллективе должны складываться рабочие, деловые отношения, но порой это не так или не совсем так. Люди, работающие вместе, начинают приносить в деловую сферу личное — обсуждать семейные дела, проблемы с партнёрами или детьми, просить снисхождения или помощи по рабочим вопросам, исходя из личных отношений или предпочтений: "Ты же знаешь, какая у меня дома обстановка, выйди завтра за меня", "Не хочу с ней делать проект, она мне не нравится". О том, как же понять, что нарушили ваши личные границы, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Светлана Забродина.

Личные границы на работе: как не позволять коллегам переходить грань

Как понять, что ваши личные границы нарушены:

вы чувствуете досаду или раздражение,

испытываете чувство вины, хотя вроде бы ничего плохого не делали,

ощущаете усталость, чувствуете себя "выжатым лимоном",

происходит потеря контроля над собственной жизнью, например: не можете точно сказать, во сколько закончите работу, не планируете выходные — вдруг вызовут или позвонят,

находитесь в напряжении,

возможно, начали чаще обычного болеть.

Почему происходит нарушение личных границ:

желание быть хорошим для всех — человек ищет одобрения, боится отказать, вдруг к нему будут плохо относиться, поэтому соглашается на то, что не входит в его рабочие обязанности,

потребность в признании — человек хочет, чтобы его профессиональные заслуги были замечены и признаны, для этого готов много и тяжело работать,

происходит перенос — человек рос в семье, где не слушаться родителей было нельзя, сейчас, во взрослом возрасте, нельзя не слушаться начальника.

Причины нарушения личных границ берут своё начало из детства. И все же, став взрослым, можно научиться отстаивать свои границы.

Как отстаивать свои границы в коллективе

Расставьте приоритеты — определите для себя, с чем вы готовы мириться, а что вам совершенно не подходит.

Например:

Я готов ездить в командировки, но не готов общаться по рабочим вопросам в свой выходной.

Соблюдайте чужие границы — в рабочее время поддерживаете деловые отношения, всё личное — за порогом офиса.

Развивайте умение говорить "нет" — твёрдо, но доброжелательно, не переходя в конфликт. Если вам трудно отказывать, подумайте, что за этим стоит, можно задать себе вопрос — что самое страшное произойдет, если я откажусь? Часто это страх стать "плохим". Когда вам самим понятны ваши мотивы, проще разобраться в ситуации.

Приводите аргументы — если вас просят что-то сделать, опишите, какие последствия могут быть или какие условия необходимы.

Например:

Я готов сейчас заняться отчётом, но мне придётся отложить составление сметы. Я сдам её позже оговорённого срока.

Я могу выйти в выходной на работу, хочу уточнить оплату.

Не вступайте в разговоры на спорные темы, не поддерживайте обсуждение других сотрудников, не соглашайтесь решать личные вопросы кого-то в рабочее время. Не путайте сами рабочее и личное.

Оговорите заранее условия — не бойтесь задавать вопросы при обсуждении, проясняйте для себя, что входит в ваши обязанности и за что вы несёте ответственность.

Говорите открыто — если что-то не устраивает или непонятно, не копите в себе напряжение, скажите сразу.

Например:

Я не могу разобраться…

Мне неприятно, когда со мной говорят в таком тоне.

Поверьте, человек, уважающий себя, вызывает уважение у окружающих. Помните, какой бы престижной и высокооплачиваемой ни была работа, она не стоит вашей жизни. Если вы чувствуете, что ваше благополучие под угрозой, а ваша жизнь крутится вокруг "офиса", а на другое нет времени и сил, задумайтесь — вы именно об этом мечтали?

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