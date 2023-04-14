Рабочий коллектив — это живой организм со своими правилами, ценностями и отношениями. На рабочем месте человек проводит очень много времени, и от того, какая атмосфера в коллективе, зависит и настроение, и производительность, и даже здоровье.
Вроде бы всем понятно, что в рабочем коллективе должны складываться рабочие, деловые отношения, но порой это не так или не совсем так. Люди, работающие вместе, начинают приносить в деловую сферу личное — обсуждать семейные дела, проблемы с партнёрами или детьми, просить снисхождения или помощи по рабочим вопросам, исходя из личных отношений или предпочтений: "Ты же знаешь, какая у меня дома обстановка, выйди завтра за меня", "Не хочу с ней делать проект, она мне не нравится". О том, как же понять, что нарушили ваши личные границы, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Светлана Забродина.
Как понять, что ваши личные границы нарушены:
Почему происходит нарушение личных границ:
Причины нарушения личных границ берут своё начало из детства. И все же, став взрослым, можно научиться отстаивать свои границы.
Например:
Я готов ездить в командировки, но не готов общаться по рабочим вопросам в свой выходной.
Например:
Я готов сейчас заняться отчётом, но мне придётся отложить составление сметы. Я сдам её позже оговорённого срока.
Я могу выйти в выходной на работу, хочу уточнить оплату.
Например:
Я не могу разобраться…
Мне неприятно, когда со мной говорят в таком тоне.
Поверьте, человек, уважающий себя, вызывает уважение у окружающих. Помните, какой бы престижной и высокооплачиваемой ни была работа, она не стоит вашей жизни. Если вы чувствуете, что ваше благополучие под угрозой, а ваша жизнь крутится вокруг "офиса", а на другое нет времени и сил, задумайтесь — вы именно об этом мечтали?
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