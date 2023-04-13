Диета при гастрите: что можно и что нельзя

Первичные причины возникновения гастрита — это нерациональное питание, алкоголь, курение, поражение бактерией Helicobacter, лекарственными препаратами, попадание желчи в желудок. Все эти причины напрямую связаны с тем, что нельзя есть при гастрите. Об особенностях диеты при гастрите рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов.
Что можно и нужно делать — так это работать на заживление слизистой. Если нет болей, то надо позаботиться о слизеобразовании, чтобы окутывать стенки желудка.
Что можно использовать:
Если кислотность желудка понижена, к диете обязательна поддерживающая терапия для усваивания еды. Также необходимо ограничить крахмалистые и свежие овощи, т. к. они способствуют размножению микрофлоры. Увеличьте количество тушёных и некрахмалистых овощей:
Ограничивайте сложные углеводы и полностью убирайте простые (картофель, сухофрукты, мёд, сахаросодержащие и хлебобулочные изделия, продукты быстрого приготовления, пакетированные напитки и газировка).
Иммунофлора в соли — основной механизм выработки соляной кислоты, соль немного ограничиваем.
Что включить рацион — то, что повышает кислотность.
Яблочный уксус — натощак за 20-30 минут до еды. Хороший уксус недешевый и в нём есть осадок.
Также можно ферментированные овощи и соки, горечи — имбирь, кардамон, репа, брюква, редиска, салат, дайкон, кольраби, черемша, отвар шиповника, проростки, ананасы, кинза.
При повышенной кислотности будут боли спустя полтора часа после еды, боли в левом подреберье ночью или между приёмами пищи, если большие временные промежутки.
Ограничиваем продукты, которые обеспечивают секрецию желудочного сока: яркие вкусы, горечи и вещества, раздражающие слизистую.
Все варим или готовим на пару, ни в коем случае не жарим.
Ограничиваем сложные углеводы и продукты с высоким гистамином (консервированные, маринованные, а также ферментированные продукты, любые виды колбас и бобовых, сыры, уксусы, йогурты, цитрусовые, помидоры, баклажаны, шпинат, шоколад, клубнику, рыбные консервы и специи).
В рацион добавляем обволакивающие продукты: льняной кисель, молоко либо лактозар, а также: брокколи либо семена, семена чёрного тмина, пробиотики.
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