Врач: "При гастрите нужно ограничить свежие овощи в рационе"

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Первичные причины возникновения гастрита — это нерациональное питание, алкоголь, курение, поражение бактерией Helicobacter, лекарственными препаратами, попадание желчи в желудок. Все эти причины напрямую связаны с тем, что нельзя есть при гастрите. Об особенностях диеты при гастрите рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов.

Диета при гастрите: что можно и что нельзя

Что можно и нужно делать — так это работать на заживление слизистой. Если нет болей, то надо позаботиться о слизеобразовании, чтобы окутывать стенки желудка.

Что можно использовать:

солодку,

скользкий вяз,

льняной кисель,

симбионты Кутушова.

Рацион при гастрите

Щадящая диета, пища обязательно тёплая или комнатной температуры. Ни в коем случае не горячая и не холодная, не из холодильника.

Основной формат пищи: измельчённая, желеобразная или пюрированная. Чаще всего увеличивают количество белка в рационе. Обязательно дробное питание.

Дополнительные добавки: омега, продукты с растительными жирами.

Если кислотность желудка понижена, к диете обязательна поддерживающая терапия для усваивания еды. Также необходимо ограничить крахмалистые и свежие овощи, т. к. они способствуют размножению микрофлоры. Увеличьте количество тушёных и некрахмалистых овощей:

брюссельская капуста,

листовые салаты,

укроп,

петрушка,

щавель,

спаржа,

болгарский перец,

цуккини,

шпинат и т. д.

Ограничивайте сложные углеводы и полностью убирайте простые (картофель, сухофрукты, мёд, сахаросодержащие и хлебобулочные изделия, продукты быстрого приготовления, пакетированные напитки и газировка).

Иммунофлора в соли — основной механизм выработки соляной кислоты, соль немного ограничиваем.

Что включить рацион — то, что повышает кислотность.

Яблочный уксус — натощак за 20-30 минут до еды. Хороший уксус недешевый и в нём есть осадок.

Также можно ферментированные овощи и соки, горечи — имбирь, кардамон, репа, брюква, редиска, салат, дайкон, кольраби, черемша, отвар шиповника, проростки, ананасы, кинза.

При повышенной кислотности будут боли спустя полтора часа после еды, боли в левом подреберье ночью или между приёмами пищи, если большие временные промежутки.

Ограничиваем продукты, которые обеспечивают секрецию желудочного сока: яркие вкусы, горечи и вещества, раздражающие слизистую.

Все варим или готовим на пару, ни в коем случае не жарим.

Ограничиваем сложные углеводы и продукты с высоким гистамином (консервированные, маринованные, а также ферментированные продукты, любые виды колбас и бобовых, сыры, уксусы, йогурты, цитрусовые, помидоры, баклажаны, шпинат, шоколад, клубнику, рыбные консервы и специи).

В рацион добавляем обволакивающие продукты: льняной кисель, молоко либо лактозар, а также: брокколи либо семена, семена чёрного тмина, пробиотики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

"Проблемы с желудком стали "болезнью цивилизации"

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Александрина Елена Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом. Куратор Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

Специалисты

Клиники