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Ирина Гусакова

Врач: "При гастрите нужно ограничить свежие овощи в рационе"

3:34
Здоровье » Здоровье и профилактика

Первичные причины возникновения гастрита — это нерациональное питание, алкоголь, курение, поражение бактерией Helicobacter, лекарственными препаратами, попадание желчи в желудок. Все эти причины напрямую связаны с тем, что нельзя есть при гастрите. Об особенностях диеты при гастрите рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов.

Врач: "При гастрите нужно ограничить свежие овощи в рационе"

Диета при гастрите: что можно и что нельзя

Что можно и нужно делать — так это работать на заживление слизистой. Если нет болей, то надо позаботиться о слизеобразовании, чтобы окутывать стенки желудка.

Что можно использовать:

  • солодку,
  • скользкий вяз,
  • льняной кисель,
  • симбионты Кутушова.

Рацион при гастрите

  • Щадящая диета, пища обязательно тёплая или комнатной температуры. Ни в коем случае не горячая и не холодная, не из холодильника.
  • Основной формат пищи: измельчённая, желеобразная или пюрированная. Чаще всего увеличивают количество белка в рационе. Обязательно дробное питание.
  • Дополнительные добавки: омега, продукты с растительными жирами.

Если кислотность желудка понижена, к диете обязательна поддерживающая терапия для усваивания еды. Также необходимо ограничить крахмалистые и свежие овощи, т. к. они способствуют размножению микрофлоры. Увеличьте количество тушёных и некрахмалистых овощей:

  • брюссельская капуста,
  • листовые салаты,
  • укроп,
  • петрушка,
  • щавель,
  • спаржа,
  • болгарский перец,
  • цуккини,
  • шпинат и т. д.

Ограничивайте сложные углеводы и полностью убирайте простые (картофель, сухофрукты, мёд, сахаросодержащие и хлебобулочные изделия, продукты быстрого приготовления, пакетированные напитки и газировка).

Иммунофлора в соли — основной механизм выработки соляной кислоты, соль немного ограничиваем.

Что включить рацион — то, что повышает кислотность.

Яблочный уксус — натощак за 20-30 минут до еды. Хороший уксус недешевый и в нём есть осадок.

Также можно ферментированные овощи и соки, горечи — имбирь, кардамон, репа, брюква, редиска, салат, дайкон, кольраби, черемша, отвар шиповника, проростки, ананасы, кинза.

При повышенной кислотности будут боли спустя полтора часа после еды, боли в левом подреберье ночью или между приёмами пищи, если большие временные промежутки.

Ограничиваем продукты, которые обеспечивают секрецию желудочного сока: яркие вкусы, горечи и вещества, раздражающие слизистую.

Все варим или готовим на пару, ни в коем случае не жарим.

Ограничиваем сложные углеводы и продукты с высоким гистамином (консервированные, маринованные, а также ферментированные продукты, любые виды колбас и бобовых, сыры, уксусы, йогурты, цитрусовые, помидоры, баклажаны, шпинат, шоколад, клубнику, рыбные консервы и специи).

В рацион добавляем обволакивающие продукты: льняной кисель, молоко либо лактозар, а также: брокколи либо семена, семена чёрного тмина, пробиотики.

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"Проблемы с желудком стали "болезнью цивилизации"
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела.
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