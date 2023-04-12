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Ирина Гусакова

Что делать, если беспокоят мысли о смерти: советы психолога

4:43
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Страх смерти… Эта фобия шла рука об руку с человечеством буквально от зари времён. Конечно, инстинкт самосохранения штука полезная и есть у каждого живого существа, но человек решил и здесь выделиться. Благодаря разуму абстрактное мышление стало давать не самые приятные побочки, и одной из таких как раз и оказалась танатофобия. Откуда же всё таки берется этот страх смерти и как его побороть — рассказала читателям Pravda.Ru психолог Екатерина Милиновская.

Что делать, если беспокоят мысли о смерти: советы психолога

Страх смерти: откуда берётся

Инстинкт самосохранения это что-то типа "заводских настроек”, которые с трудом сбросишь. Проще говоря — при возникновении опасности у всех живых существ возникает лютое, бешеное желание жить и мозг на автомате даёт команду либо бежать, либо нападать.

Собственно, поэтому птицы, здраво оценив свои силы, улетают зимой на юг, медведи ложатся в спячку, а прочие белки заполняют своё дупло орехами.

С людьми базис в принципе такой же, но в отличие от животных, кроме биологии и инстинктов, природа наградила нас ещё и психологией. И если отдельный индивид, обладая широтой сознания, чересчур сильно включится в тему смерти и вовремя не остановит подобную рефлексию, то его, как в том анекдоте, ждут два пути:

  • Первый — физиологический страх смерти. Проще говоря, пациент будет очень сильно бояться расстаться с жизнью по причине болезни, несчастного случая, частного случая и всего такого. В особо запущенных случаях такие люди начинают мерять пульс и температуру по сто раз в минуту, с помощью интернета искать у себя симптомы рака, а потом молить врачей проверить организм на предмет отсутствия опасных для жизни организмов.

И первый путь, возможно не самое худшее. Ведь есть второй вектор страха смерти — психологический.

  • Если у человека постоянные мысли о том, а что там после смерти, как её избежать, тогда можно сказать, что у человека танатофобия.

Проще говоря, танатофобы бешено боятся умереть либо волнуются, что умрет кто-нибудь из их близких людей, испытывая при этом сильную тревогу и стресс.

Возникают такие мысли не на ровном месте. Самый популярный активатор танатофобии — это смерть близкого человека или собственный негативный опыт, при котором сам человек чуть не отправился на тот свет.

Вызвать страх смерти также способен негативный информационный фон. Это то, с чем мы сейчас живем, — конфликты под боком и эпидемии, шагающие по планете.

Бывают и менее объективные причины — например, чересчур опекающие родители, после отрыва от которых человек перестает чувствовать себя в безопасности. Также частенько танатофобия возникает у людей, столкнувшихся с кризисом среднего возраста, когда приходит осознание, что плюс-минус полжизни уже всё.

Как преодолеть страх смерти

Спокойно, без паники! В целом это и есть первый пункт — остановить панику! Три глубоких вдоха, а затем начинайте дышать плавно и равномерно с акцентом на выдох. Дальше возвратитесь в настоящий момент и посмотрите, стоит ли смерть перед вами. Оглядите комнату и покажите своему мозгу, что вы в безопасности, что нет никого, кто хочет вас убить или напасть. Посчитайте предметы в комнате одного цвета — помогает Представьте, что вы в каком-нибудь классном, безопасном месте, и применяйте методику заземления. Всё просто: перечисляйте про себя или вслух 5 предметов, которые видите, 4 звука, которые слышите, 3 ощущения, которые осязаете, 2 запаха и 1 вкус.

Победить танатофобию помогает психотерапия, также рекомендуется не забывать про техники релаксации, например, достаточно известная нервно-мышечная релаксация по Джейкобсону. 

Вывод из всего этого простой — танатофобия штука достаточно мощная и бой со смертью будет у каждого из нас, и каждый из нас его проиграет.

Но есть и хорошая новость — это не самое главное. Главное это то, что мы живы здесь и сейчас и у нас есть всё необходимое для того, чтобы как следует насладиться жизнью. В этом, пожалуй, и заключается главный парадокс — чем больше мы беспокоимся о смерти, тем меньше мы живём. Чем больше мы живем, тем мы меньше беспокоимся о смерти.

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Как победить фобии и найти себя и свое счастье?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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