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Ирина Гусакова

Диетолог: "Определите, какие именно эмоции заставляют вас есть всё подряд"

3:17
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Стресс — это неизбежный элемент современной жизни. Однако когда мы сталкиваемся с ним, часто начинаем заедать эмоции едой, что приводит к набору лишнего веса и лишь дополнительному расстройству к уже имеющимся проблемам. Это является крайне распространённой привычкой, но есть способы, которые помогут её побороть. О том, почему мы заедаем стресс и как перестать это делать, рассказала читателям Pravda.Ru член общества диетологов РФ Кристи Лессинг.

Диетолог: "Определите, какие именно эмоции заставляют вас есть всё подряд"

Почему мы заедаем стресс?

Когда мы испытываем стресс, наш организм начинает выделять гормон кортизол, который провоцирует аппетит. Кроме того, стресс может привести к усталости и отсутствию мотивации, что увеличивает склонность к употреблению высококалорийной пищи.

Также мы можем заедать эмоции едой для получения ощущения утешения и удовлетворения. Когда мы едим, наш мозг выделяет опиоиды и дофамин, которые вызывают ощущение удовольствия. Это может стать способом уменьшения негативных эмоций, таких как тревога, разочарование или гнев.

Как перестать заедать стресс?

Вот несколько советов, которые могут помочь:

  1. Изучите свои привычки. Определите, какие именно эмоции заставляют вас есть и какие виды пищи вы обычно выбираете. Это может помочь вам осознать свои привычки и разработать стратегии для их изменения.
  2. Практикуйте медитацию или йогу. Они могут помочь вам управлять своими эмоциями и стрессом. Они также улучшат вашу осведомленность о том, что вы чувствуете и что происходит в вашем теле.
  3. Найдите другие способы управления стрессом. Это могут быть занятия спортом, чтение, прогулки на свежем воздухе или общение с друзьями. Попробуйте найти способы, которые подходят именно вам.

Существует множество исследований, которые проверяют методы управления стрессом в целях предотвращения его заедания:

  • Исследование, опубликованное в журнале "Journal of Obesity" в 2011 году, показало, что участие в программе медитации на 8 недель уменьшает заедание еды в ответ на эмоциональный стресс.
  • Исследование, проведенное в 2016 году в журнале "Mindfulness", обнаружило, что медитация и йога могут уменьшить уровень стресса и улучшить качество жизни у людей, страдающих от нервного переедания.
  • Исследование, опубликованное в 2013 году в журнале "Journal of Clinical Psychology", показало, что когнитивно-поведенческая терапия может помочь людям, страдающим от нервного переедания, управлять своими эмоциями и уменьшить заедание.
  • Исследование, проведенное в 2017 году в журнале "Appetite", обнаружило, что употребление более здоровой пищи, такой как фрукты, овощи и белки, связано с меньшим уровнем заедания стресса.

Эти исследования подтверждают, что различные методы управления стрессом и здоровое питание могут помочь людям управлять своими эмоциями и перестать заедать стресс. 

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Как перестать есть все подряд?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Попыхов Дмитрий
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