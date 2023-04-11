Как перестать заедать стресс?

Стресс — это неизбежный элемент современной жизни. Однако когда мы сталкиваемся с ним, часто начинаем заедать эмоции едой, что приводит к набору лишнего веса и лишь дополнительному расстройству к уже имеющимся проблемам. Это является крайне распространённой привычкой, но есть способы, которые помогут её побороть. О том, почему мы заедаем стресс и как перестать это делать, рассказала читателям Pravda.Ru член общества диетологов РФ Кристи Лессинг.
Когда мы испытываем стресс, наш организм начинает выделять гормон кортизол, который провоцирует аппетит. Кроме того, стресс может привести к усталости и отсутствию мотивации, что увеличивает склонность к употреблению высококалорийной пищи.
Также мы можем заедать эмоции едой для получения ощущения утешения и удовлетворения. Когда мы едим, наш мозг выделяет опиоиды и дофамин, которые вызывают ощущение удовольствия. Это может стать способом уменьшения негативных эмоций, таких как тревога, разочарование или гнев.
Вот несколько советов, которые могут помочь:
Существует множество исследований, которые проверяют методы управления стрессом в целях предотвращения его заедания:
Эти исследования подтверждают, что различные методы управления стрессом и здоровое питание могут помочь людям управлять своими эмоциями и перестать заедать стресс.
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