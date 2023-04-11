Диетолог: "Определите, какие именно эмоции заставляют вас есть всё подряд"

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Диета

Стресс — это неизбежный элемент современной жизни. Однако когда мы сталкиваемся с ним, часто начинаем заедать эмоции едой, что приводит к набору лишнего веса и лишь дополнительному расстройству к уже имеющимся проблемам. Это является крайне распространённой привычкой, но есть способы, которые помогут её побороть. О том, почему мы заедаем стресс и как перестать это делать, рассказала читателям Pravda.Ru член общества диетологов РФ Кристи Лессинг.

Почему мы заедаем стресс?

Когда мы испытываем стресс, наш организм начинает выделять гормон кортизол, который провоцирует аппетит. Кроме того, стресс может привести к усталости и отсутствию мотивации, что увеличивает склонность к употреблению высококалорийной пищи.

Также мы можем заедать эмоции едой для получения ощущения утешения и удовлетворения. Когда мы едим, наш мозг выделяет опиоиды и дофамин, которые вызывают ощущение удовольствия. Это может стать способом уменьшения негативных эмоций, таких как тревога, разочарование или гнев.

Как перестать заедать стресс?

Вот несколько советов, которые могут помочь:

Изучите свои привычки. Определите, какие именно эмоции заставляют вас есть и какие виды пищи вы обычно выбираете. Это может помочь вам осознать свои привычки и разработать стратегии для их изменения. Практикуйте медитацию или йогу. Они могут помочь вам управлять своими эмоциями и стрессом. Они также улучшат вашу осведомленность о том, что вы чувствуете и что происходит в вашем теле. Найдите другие способы управления стрессом. Это могут быть занятия спортом, чтение, прогулки на свежем воздухе или общение с друзьями. Попробуйте найти способы, которые подходят именно вам.

Существует множество исследований, которые проверяют методы управления стрессом в целях предотвращения его заедания:

Исследование, опубликованное в журнале "Journal of Obesity" в 2011 году, показало, что участие в программе медитации на 8 недель уменьшает заедание еды в ответ на эмоциональный стресс.

Исследование, проведенное в 2016 году в журнале "Mindfulness", обнаружило, что медитация и йога могут уменьшить уровень стресса и улучшить качество жизни у людей, страдающих от нервного переедания.

Исследование, опубликованное в 2013 году в журнале "Journal of Clinical Psychology", показало, что когнитивно-поведенческая терапия может помочь людям, страдающим от нервного переедания, управлять своими эмоциями и уменьшить заедание.

Исследование, проведенное в 2017 году в журнале "Appetite", обнаружило, что употребление более здоровой пищи, такой как фрукты, овощи и белки, связано с меньшим уровнем заедания стресса.

Эти исследования подтверждают, что различные методы управления стрессом и здоровое питание могут помочь людям управлять своими эмоциями и перестать заедать стресс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как перестать есть все подряд?

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Шишов Георгий Врач психотерапевт, психолог. Проводит лечение депрессивных состояний, панических атак, тревожно фобических расстройств, ипохондрии, социофобии. Помогает пережить развод, измену, потерю близкого человека. Помогает при семейной тирании, выявлении брачных аферистов, предсвадебные консультации, в преодолении страха завести ребенка и психологическое сопровождение беременных, в преодолении кризиса среднего возраста и других жизненных кризисов. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз.

Специалисты

Клиники