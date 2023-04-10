Эксперт: "Переедание после поста опасно для здоровья"

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Возвращение к обычным пищевым привычкам после соблюдения поста может быть непростым делом. Важно подходить к этому переходу обдуманно и постепенно, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья и осложнений органов пищеварения. Как — рассказал читателям Pravda.Ru специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян.

Как выйти из поста без последствий

Набрасываться на еду сразу после Великого поста не стоит — переедание может быть опасным по нескольким причинам:

После длительного поста пищеварительная система организма может не справиться с большим количеством пищи, что может привести к дискомфорту, вздутию живота и другим проблемам.

Кроме того, переедание может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что может быть особенно опасно для людей с диабетом или другими нарушениями обмена веществ.

Переедание может привести к увеличению веса и другим хроническим проблемам со здоровьем, таким как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и высокое кровяное давление.

Крайне важно постепенное восстановление полноценного питания. Это позволяет организму приспособиться к изменениям в рационе и избежать проблем с пищеварением. Постепенное восстановление питания позволяет восстановить связь с чувствами голода и сытости и предотвратить переедание. Кроме того, это способствует формированию здоровых пищевых привычек, что облегчает поддержание нормального веса.

После окончания поста некоторые продукты, можно есть почти без ограничений, например:

молоко,

творог,

кисломолочные продукты,

яйца.

Эти продукты богаты постным белком, легко усваиваются и могут обеспечить организм необходимыми питательными веществами, в которых он нуждается после длительного поста. Также важно уделять первостепенное внимание гидратации и пить достаточно воды для правильного пищеварения.

Продукты с высоким содержанием животного белка, жира, сахара и переработанные продукты следует вводить постепенно, чтобы предотвратить дискомфорт пищеварения. Такие продукты, как мясо, птица, рыба и морепродукты, могут быть сложными для переваривания организмом после периода поста и могут привести к набору веса, если употреблять их в больших количествах.

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