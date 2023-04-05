Эксперт: "Иван-чай ГАБА нормализует давление"

6:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Иван-чай, он же кипрей — растение, польза которого не вызывает сомнений. Раньше его использовали знахари, в наше время его любят за множество полезных свойств. Иван-чай помогает при различных заболеваниях, а его мягкий и обволакивающий вкус с лёгкой кислинкой оставляет приятное карамельное послевкусие и лёгкость. В аромате иван-чая различаются нотки луговых трав и яблочно-грушевые оттенки. О пользе чая рассказала читателям Pravda.Ru собственник авторского магазина чая PUER TO STORY Оксана Смущенко.

Польза и вред иван-чая

Благодаря химическому составу, куда входят органические кислоты, витамин С, каротин, множество макро- и микроэлементов, иван-чай способен оказывать противовоспалительное и обволакивающее действие, а также имеет успокаивающие и противоопухолевые свойства.

Его активно применяют в борьбе с головными болями, нервными расстройствами, различными болезнями ЖКТ — гастритом, колитом, язвенной болезнью желудка. Настоем иван-чая промывают раны и ссадины.

Из-за успокаивающего эффекта настой растения часто пьют на ночь при нарушениях сна, употребляют как средство от тревожности и стрессовых состояний. Регулярные чаепития с иван-чаем позволяют организму накапливать витамин С, что снижает риск заболевания ОРВИ даже в пиковые холодные месяцы.

Иван-чай не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости. Однако употреблять его стоит с осторожностью — успокаивающие свойства могут вызвать излишнюю сонливость, особенно если пить его в первой половине дня. Также не рекомендуется употреблять иван-чай одновременно с курсом седативных препаратов.

Иван-чай ГАБА

Помимо традиционного ферментированного иван-чая существует и его усовершенствованная версия — иван-чай, обработанный по японскому методу ГАБА.

Этот метод впервые появился благодаря ученым из Японии. Суть его заключается в том, что ферментация чая происходит в специальных резервуарах, в бескислородной среде, с использованием азота. В результате такой обработки в листьях существенно повышается содержание гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).

Эта кислота крайне полезна для организма — она является мощным нейромедиатором, помогающим мозгу справляться со стрессами и депрессивными состояниями. Благодаря ей человеку гораздо проще концентрировать свое внимание. Помимо этого, были получены результаты исследований, в которых замечена стабильная нормализация давления у тех пациентов, которые регулярно употребляли чай, произведённый по методу ГАБА.

В России ферментацию ГАБА активно используют для производства иван-чая. Содержание ГАМК в таком напитке гораздо выше, чем в привычном нам иван-чае. Вкус настоя приобретает дополнительные нотки печёности, становится более мягким и нежным.

Способы заваривания иван-чая

Традиционное заваривание

Листья чая заливаются горячей водой на 7-10 минут, после чего настой можно разливать по чашкам. В таком способе есть несколько нюансов. Вода должна быть 85-90 градусов, чтобы эфирные масла хорошо раскрылись, напиток получился максимально полезным и ароматным. Лучше использовать фильтрованную или родниковую воду, так вкус раскрывается более богатой палитрой оттенков. Рекомендованная пропорция - 2-3 чайных ложки заварки на 500 мл воды, но каждый может подстроить её под себя — это зависит от личных предпочтений по крепости напитка.

Приготовление на молоке

Листья заливают молоком, нагретым до 80-85 градусов, и настаивают в течение 15 минут. Рекомендуемая пропорция — одна чайная ложка сухой заварки на 200 мл молока. Такой напиток получается очень нежным, сладковатым, прекрасно подходит для вечернего чаепития, так как помогает расслабиться и настроиться на крепкий сон.

Холодное настаивание

Этот способ самый долгий. Столовую ложку иван-чая нужно залить литром воды комнатной температуры, накрыть крышкой и оставить на 12 часов, можно и на больший срок. Такой иван-чай сохраняет в себе максимум полезных свойств, подходит для жаркого лета, выполняя функцию полезного освежающего напитка.

Метод проливов

Этот метод используется, как правило, для китайского чая. Однако иван-чай тоже можно заваривать методом проливов, чтобы ощутить гамму ароматов и вкусов этого полезного напитка. Около 4-5 г сухой заварки залить 130 мл воды, температура которой 85-90 градусов, подождать 15 секунд, слить настой в чашку и пить. Это первый пролив, листья только начинают раскрывать свой вкус и аромат.

Затем снова нужно залить листья водой, всё той же температуры, но подождать уже 25 секунд. Это второй пролив, вкус и аромат становятся ярче, объёмнее, в нём появляются новые нотки.

Для следующего пролива следует увеличить температуру воды до 95 градусов, а время — до 35 секунд. Таким образом, с каждым проливом листья раскрывают новые грани вкуса и аромата, за этой игрой оттенков очень интересно наблюдать.

Иван-чай выдерживает до 3-4 проливов и может подарить настоящее наслаждение от такой церемонии.

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