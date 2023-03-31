Король: "Выявить энергетического вампира можно по определённым признакам"

4:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

В большинстве случаев токсичный человек не просто тот, в присутствии которого некомфортно находиться, а скорее тот, кто своими действиями убивает у окружающих веру в себя и желание творить что-то новое. О том, как реагировать на подобные манипуляции и как с ними справиться, рассказал читателям Pravda.Ru Александр Король, российский писатель и философ.

Токсичные люди: как не поддаться на манипуляции

Кого можно назвать токсичным человеком? Того, кто больше подвержен влиянию различных стереотипов и принципов. Чаще всего такие люди демонстрируют свою токсичность в социальных сетях, публикуя посты и комментируя то, с чем не согласны.

Ещё один признак токсичного человека — "смелые" заявления на тему мужчин и женщин. Такие пользователи Сети говорят о чётком разделении между полами, обязанностями и т. д. Толерантные люди более снисходительны и не делают акцентов на том, кто женщина, кто мужчина и в чем их отличия. Кроме того, токсичные люди часто не уверенны в себе и пытаются выплеснуть на других людей негатив. Они обижаются на многие вещи, у них чаще возникают претензии.

Выявить такого человека не составит труда по определенным признакам. Например, общаясь или комментируя какую-либо новость в интернете, токсик сразу начинает к чему-то придираться. Он может подозревать всех в недобром умысле и сомневаться — на приглашение выпить чашку кофе он может придраться к тому, что погода плохая, и осудить вас. Эти люди смотрят на мир через призму неудовольствия. По-другому их называют энергетическими вампирами. Они любят сплетничать, говорить о негативных вещах, а также жаловаться. Из-за дистанции с посторонним человеком энергетический вампир может стараться показать себя с хорошей стороны и не нападать на вас. Он будет жаловаться на других, но в конце концов все равно вы станете объектом его претензий. Токсичный человек ищет слабости и когда находит, давит на них.

Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы такой энергетический вампир вывел вас из себя, а следовательно, нельзя злиться и возмущаться. Здесь главное - не проявлять негативную реакцию, то есть оставаться в уравновешенном состоянии и постараться подождать, пока токсичный человек успокоится. Лишь после этого вы сможете снова поднять разговор на конфликтную тему.

Конечно, лучше избегать подобных людей. Почему? Потому что с ними невозможно договориться — они ничего не поймут, даже если вы будете стараться что-то объяснить. Надо понимать, что токсичные люди ведут себя некорректно в силу неосознанности факта их токсичности.

Если вы дальше будете продолжать общаться с подобным человеком, со временем есть вероятность того, что вы тоже станете таким. Так, он может выводить вас из себя и пробуждать такую же "тёмную сторону", которая есть в нём самом. Если вы будете стараться токсичному человеку помочь или пробовать с ним договориться, это всё равно закончится тем, что он доведёт вас.

Как же обезопасить себя от вынужденного общения с токсичными людьми? В первую очередь, когда будет происходить какая-либо стычка, важно не реагировать, быть спокойным и, по возможности, переключить внимание человека на другую тему. Также вы можете быстро уйти от разговора по надуманному поводу, чтобы собеседник немного остыл.

Как выстраивать личные границы?

Токсичного человека нельзя провоцировать и раздражать. Если вы будете с ним спорить, то это ничем хорошим не обернётся. Надо понимать, что токсичный человек болен психологически, к нему надо относиться с неким сочувствием. Он остро реагирует на то, с чем не согласен. Поэтому при них не стоит делать то, что им не нравится или что для них раздражительно, пожалейте их состояние. Например, не сидите в телефоне, если их это раздражает. Старайтесь выявить у таких людей, что им нравится, и общайтесь только на эти темы для вашего общего комфорта.

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