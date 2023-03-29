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Ирина Гусакова

Стоматолог: "Проявляется стоматит в виде язвочек"

2:30
Здоровье » Стоматология

Стоматит — это заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка ротовой полости. Болезнь сопровождается появлением во рту болезненных язвочек и ранок, которые доставляют больному значительный дискомфорт. О том, что такое стоматит и как его вылечить, рассказал читателям Pravda.Ru стоматолог Никита Ковалев.

Стоматолог: "Проявляется стоматит в виде язвочек"

Что такое стоматит и как его вылечить?

Проявляется стоматит в виде язвочек на языке, десне, губе, миндалинах, внутренней стороне щёк, под языком. Болезнь чаще всего носит бактериальный, вирусный характер и возникает вследствие неудовлетворительной гигиены рта (чаще всего) или микротравм ротовой полости, через которые в мягкие ткани попадают микроорганизмы. Также может иметь аллергическое, грибковое происхождение. В основном поражает детей, однако нередко встречается и у взрослых.

Повреждаться слизистая может, если:

  • неправильно изготовлен протез;
  • есть твёрдые зубные отложения;
  • съесть что-нибудь горячее;
  • прикусить язык или щёку.

Проявления заболевания очевидны для пациента, так как воспаление доставляет ощутимую боль. Видов стоматита достаточно много, однако они имеют общие признаки:

  • В местах поражения слизистой происходит покраснение, эта область отекает и распухает.
  • Пациента беспокоит острая, сильная боль, не дающая нормально пережёвывать пищу, разговаривать.
  • Характерный признак — образование на слизистой одиночных язвочек красного цвета с белой плёночной точкой посредине.
  • Значительно повышается слюноотделение, изо рта появляется неприятный запах, могут кровоточить дёсны.
  • При острой форме возможно увеличение лимфоузлов, повышение температуры до 39 градусов.

Лечение стоматита

  • Симптоматическое (временное) — использовать гель "Метрогил Дента" или "Асепта".
  • Устранение причины — посетить стоматолога.

На приёме у врача:

  • используются профессиональные антисептические препараты;
  • назначаются противовирусные, противогрибковые препараты;
  • могут быть использованы противовоспалительные средства (гели, мази) для заживления слизистой;
  • можно пройти физиотерапевтические процедуры;

Также врач, скорее всего, назначит необходимые для комплексного лечения витамины.

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Главный парадокс стоматологии – об этом все знают и молчат!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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