Стоматит — это заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка ротовой полости. Болезнь сопровождается появлением во рту болезненных язвочек и ранок, которые доставляют больному значительный дискомфорт. О том, что такое стоматит и как его вылечить, рассказал читателям Pravda.Ru стоматолог Никита Ковалев.
Проявляется стоматит в виде язвочек на языке, десне, губе, миндалинах, внутренней стороне щёк, под языком. Болезнь чаще всего носит бактериальный, вирусный характер и возникает вследствие неудовлетворительной гигиены рта (чаще всего) или микротравм ротовой полости, через которые в мягкие ткани попадают микроорганизмы. Также может иметь аллергическое, грибковое происхождение. В основном поражает детей, однако нередко встречается и у взрослых.
Повреждаться слизистая может, если:
Проявления заболевания очевидны для пациента, так как воспаление доставляет ощутимую боль. Видов стоматита достаточно много, однако они имеют общие признаки:
На приёме у врача:
Также врач, скорее всего, назначит необходимые для комплексного лечения витамины.
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