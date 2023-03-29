Стоматолог: "Проявляется стоматит в виде язвочек"

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Стоматит — это заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка ротовой полости. Болезнь сопровождается появлением во рту болезненных язвочек и ранок, которые доставляют больному значительный дискомфорт. О том, что такое стоматит и как его вылечить, рассказал читателям Pravda.Ru стоматолог Никита Ковалев.

Что такое стоматит и как его вылечить?

Проявляется стоматит в виде язвочек на языке, десне, губе, миндалинах, внутренней стороне щёк, под языком. Болезнь чаще всего носит бактериальный, вирусный характер и возникает вследствие неудовлетворительной гигиены рта (чаще всего) или микротравм ротовой полости, через которые в мягкие ткани попадают микроорганизмы. Также может иметь аллергическое, грибковое происхождение. В основном поражает детей, однако нередко встречается и у взрослых.

Повреждаться слизистая может, если:

неправильно изготовлен протез;

есть твёрдые зубные отложения;

съесть что-нибудь горячее;

прикусить язык или щёку.

Проявления заболевания очевидны для пациента, так как воспаление доставляет ощутимую боль. Видов стоматита достаточно много, однако они имеют общие признаки:

В местах поражения слизистой происходит покраснение, эта область отекает и распухает.

Пациента беспокоит острая, сильная боль, не дающая нормально пережёвывать пищу, разговаривать.

Характерный признак — образование на слизистой одиночных язвочек красного цвета с белой плёночной точкой посредине.

Значительно повышается слюноотделение, изо рта появляется неприятный запах, могут кровоточить дёсны.

При острой форме возможно увеличение лимфоузлов, повышение температуры до 39 градусов.

Лечение стоматита

Симптоматическое (временное) — использовать гель "Метрогил Дента" или "Асепта".

Устранение причины — посетить стоматолога.

На приёме у врача:

используются профессиональные антисептические препараты;

назначаются противовирусные, противогрибковые препараты;

могут быть использованы противовоспалительные средства (гели, мази) для заживления слизистой;

можно пройти физиотерапевтические процедуры;

Также врач, скорее всего, назначит необходимые для комплексного лечения витамины.

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Главный парадокс стоматологии – об этом все знают и молчат!

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Фомина Анастасия Заведующая стоматологическим отделением на Таганке. Проводит лечение кариеса любой сложности, в том числе под микроскопом, занимается лечением заболеваний пародонта, специализируется на реставрации зубов, проводит профессиональную чистку зубов, отбеливание современными и щадящими техниками. Куратор Задирова Надежда Ведущий специалист. Проводит лечение кариеса различной степени выраженности, пульпита, периодонтита, гингивита, стоматита, проводит профессиональную гигиену полости рта, чтение рентген-снимков, отбеливание зубов. Куратор Газарян Марина Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед. Занимается диагностикой и лечением стоматологических заболеваний. Специалист по проведению эстетической реставрации, отбеливания, профилактической гигиены (air flow).

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