Возможно, вы слышали такое слово, как чакры, на занятиях по йоге или вам какой-нибудь новомодный гуру советовал поработать над определенной чакрой. Само слово вроде у всех на слуху, однако мало кто на самом деле понимает, что такое чакры и за что они отвечают. Именно об этом и рассказала читателям Pravda.Ru психолог, таролог Мария Подольская.
Вообще, всё тело человека покрыто энергетическими воронками, их около 40000. Но самые большие центры расположены вдоль позвоночника — от копчика (1 чакра) и выше.
Центр красного цвета, который находится в области копчика. Это энергия взаимоотношений со своими живущими родственниками. Чакра отвечает за опорно-двигательный аппарат, связки, суставы, за общее физическое здоровье человека, выносливость, активность. Это наша основа.
Центр оранжевого цвета — чуть ниже пупка. Это взаимоотношения с противоположным полом, это умение получать радость и удовольствие от жизни, это наша сексуальность, привлекательность, в сфере здоровья это гинекология / урология, всё, что относится к деторождению.
Жёлтый центр — в районе солнечного сплетения. Это ощущение себя в социуме, уверенность, напор, желание достигать поставленных целей, не пасовать перед трудностями, это возможность зарабатывать, двигаться по карьерной лестнице, при активной Манипуре человеку всегда хватает финансов. На уровне здоровья это органы ЖКТ.
Зелёный (изумрудный) цвет, область груди. Это проявление эмпатии, умение дарить и принимать любовь, хорошо чувствовать эмоции других людей. Это сочувствие, сопереживание, определенная тонкость восприятия мира, умение видеть прекрасное. На уровне здоровья это сердечно-сосудистая система, кровь и дыхательная система.
Голубой центр в районе шеи. Это наш творческий потенциал, возможность реализовываться в различных жизненных сферах, это умение хорошо и красиво говорить, доносить информацию до других людей. У ораторов, которых хочется слушать, — этот центр доминирующий. Это умение отстаивать свои личные границы, своё мнение, не пасовать, если кто-то проявляет излишний напор. Это умение высказать свои обиды, а не держать их в себе. На уровне здоровья — это эндокринная система, а также нижняя челюсть.
Ярко-синего цвета, находится в области чуть выше бровей — третий глаз. Это всё, что связано с интуицией, умение понимать себя, знать, куда двигаться дальше, это наше мышление. Умение расшифровывать знаки Вселенной и пользоваться этими подсказками. На уровне здоровья это головной мозг, глаза, верхняя челюсть.
Белый / фиолетовый центр, эта чакра не находится на физическом теле человека, а расположена чуть выше макушки. Это связь со своим родом, связь с высшими силами. Это как определенного рода энергетическая антенна, с помощью которой человек подключается к Абсолюту.
8 и 9 чакры (золотой и серебристый цвет соответственно) находятся ещё выше 7, их функция — накапливать высокие вибрации и передавать их в Сахасрару.
Чем выше уровень развития человека, тем активнее его энергоцентры. Как и всё в нашем мире, чакральная система требует внимательного к себе отношения. Сейчас существует огромное количество практик, через которые можно улучшить работу того или иного центра и, соответственно, наладить социальную сферу и сферу здоровья. Это небыстрая работа, аккумулировать энергию сложнее, чем её растерять. Но это того стоит.
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