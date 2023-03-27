Психолог: "Вторая чакра отвечает за сексуальность"

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Возможно, вы слышали такое слово, как чакры, на занятиях по йоге или вам какой-нибудь новомодный гуру советовал поработать над определенной чакрой. Само слово вроде у всех на слуху, однако мало кто на самом деле понимает, что такое чакры и за что они отвечают. Именно об этом и рассказала читателям Pravda.Ru психолог, таролог Мария Подольская.

Чакры: что это такое и за что отвечают

Вообще, всё тело человека покрыто энергетическими воронками, их около 40000. Но самые большие центры расположены вдоль позвоночника — от копчика (1 чакра) и выше.

Первая чакра — Муладхара

Центр красного цвета, который находится в области копчика. Это энергия взаимоотношений со своими живущими родственниками. Чакра отвечает за опорно-двигательный аппарат, связки, суставы, за общее физическое здоровье человека, выносливость, активность. Это наша основа.

Вторая чакра (Свадхистана)

Центр оранжевого цвета — чуть ниже пупка. Это взаимоотношения с противоположным полом, это умение получать радость и удовольствие от жизни, это наша сексуальность, привлекательность, в сфере здоровья это гинекология / урология, всё, что относится к деторождению.

Третья чакра (Манипура)

Жёлтый центр — в районе солнечного сплетения. Это ощущение себя в социуме, уверенность, напор, желание достигать поставленных целей, не пасовать перед трудностями, это возможность зарабатывать, двигаться по карьерной лестнице, при активной Манипуре человеку всегда хватает финансов. На уровне здоровья это органы ЖКТ.

Четвёртая чакра — Анахата

Зелёный (изумрудный) цвет, область груди. Это проявление эмпатии, умение дарить и принимать любовь, хорошо чувствовать эмоции других людей. Это сочувствие, сопереживание, определенная тонкость восприятия мира, умение видеть прекрасное. На уровне здоровья это сердечно-сосудистая система, кровь и дыхательная система.

Пятая чакра — Вишудха

Голубой центр в районе шеи. Это наш творческий потенциал, возможность реализовываться в различных жизненных сферах, это умение хорошо и красиво говорить, доносить информацию до других людей. У ораторов, которых хочется слушать, — этот центр доминирующий. Это умение отстаивать свои личные границы, своё мнение, не пасовать, если кто-то проявляет излишний напор. Это умение высказать свои обиды, а не держать их в себе. На уровне здоровья — это эндокринная система, а также нижняя челюсть.

Шестая чакра (Аджна)

Ярко-синего цвета, находится в области чуть выше бровей — третий глаз. Это всё, что связано с интуицией, умение понимать себя, знать, куда двигаться дальше, это наше мышление. Умение расшифровывать знаки Вселенной и пользоваться этими подсказками. На уровне здоровья это головной мозг, глаза, верхняя челюсть.

Седьмая чакра (Сахасрара)

Белый / фиолетовый центр, эта чакра не находится на физическом теле человека, а расположена чуть выше макушки. Это связь со своим родом, связь с высшими силами. Это как определенного рода энергетическая антенна, с помощью которой человек подключается к Абсолюту.

8 и 9 чакры (золотой и серебристый цвет соответственно) находятся ещё выше 7, их функция — накапливать высокие вибрации и передавать их в Сахасрару.

Чем выше уровень развития человека, тем активнее его энергоцентры. Как и всё в нашем мире, чакральная система требует внимательного к себе отношения. Сейчас существует огромное количество практик, через которые можно улучшить работу того или иного центра и, соответственно, наладить социальную сферу и сферу здоровья. Это небыстрая работа, аккумулировать энергию сложнее, чем её растерять. Но это того стоит.

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