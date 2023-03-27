Стоматолог: "Зубная эмаль стирается при неправильном прикусе"

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Основной причиной повышенной чувствительности эмали зубов является потеря защитного покрытия вокруг дентина — твёрдой ткани зуба, составляющей его основу. Если защита нарушается, то возникает дискомфорт, зуб начинает болезненно реагировать на горячее, холодное, сладкое и кислоту. О том, какие причины приводят к повышенной чувствительности зубов, — рассказал читателям Pravda.Ru главный врач медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев.

Повышенная чувствительность зубов: в чём причина

Истончение зубной эмали может быть следствием использования зубной щётки с жёсткой щетиной, слишком сильного надавливания на щётку, использования для полоскания полости рта жидкости, содержащей спирт или другие агрессивные химические вещества. Кроме того, зубная эмаль стирается при бруксизме (мышечный спазм и скрежет зубами во сне) или неправильном прикусе.

"Если чистить зубы сразу после того, как выпили кофе или съели апельсин, — это тоже вредно для эмали, поскольку зубная щётка в таком случае будет буквально "втирать" кислоту в эмаль. Лучше почистить зубы через полчаса. Нарушение целостности эмали может быть вызвано также кариесом, трещинами или сколами. Некоторые пациенты обращаются с жалобами на повышенную чувствительность зубов после того, как использовали некачественные средства для домашнего отбеливания", — рассказал эксперт.

Воспаление дёсен может вызвать их рецессию, то есть сокращение десневой ткани. Если десна "отступает" от зуба, то его корень начинает подвергаться внешнему воздействию. Сначала это может проявляться как повышенная чувствительность зуба, а позже зуб становится подвижным и в итоге выпадает. Основная причина таких воспалений — это плохая чистка зубов и, как следствие этого, появление бактериального налёта и отложение зубного камня. Есть и другие факторы, провоцирующие воспаление дёсен: например, ослабление иммунитета, гормональные изменения, нехватка витаминов.

Если чувствительность зубов возникла из-за рецессии десны, то эту проблему можно решить пластикой десны. Для восстановления прочности зубной эмали нужно очистить зубы от налёта, снять зубной камень, вылечить кариес, укрепить эмаль средствами, содержащими фтор и кальций. Для домашней чистки чувствительных зубов можно использовать только специальную пасту и щётку с мягкой щетиной. Можно также рекомендовать реминерализирующие гели и специальные ополаскиватели для чувствительных зубов. При бруксизме для того, чтобы эмаль не стиралась, нужно изготовить индивидуальные капы по слепкам с зубов и использовать их во время ночного сна.

Независимо от причины повышенной чувствительности зубов, первым шагом в лечении должна быть консультация стоматолога. Только после осмотра и диагностики можно разработать план эффективного лечения.

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