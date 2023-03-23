Почему мы заедаем стресс и как перестать это делать?

Нагрубили в общественном транспорте — съем плитку шоколада. Промозглая погода испортила настроение — успокоюсь горячим какао с маршмеллоу. Сдали сложный проект — отмечу это тортом! Знакомые ситуации?
Каждый сталкивался с тем, когда в момент стресса хочется что-то съесть, в приоритете, конечно, сладенькое. Связь "стресс — пища" есть у многих людей с РПП. В чём же причины данного поведения? Об этом рассказала читателям Pravda. Ru врач, нейропсихолог Екатерина Тур.
Один из факторов кроется в младенческом периоде. Практически с рождения пища — это первое, что помогает преодолеть стресс. Что ревущему малышу предлагается в первую очередь? Грудь. А одновременно с ней контакт с самым близким человеком, ласка, тепло и покой. Однако младенец может и не хотеть есть, плач может быть и по другим поводам:
Но вместо отвлекающих занятий или устранения истинной причины крика ребёнка успокаивают пищей. Здесь и закладывается заедание стресса. Таким образом в психике возникает связь "стресс — еда".
Значительный вклад вносит и социум: пища — это легкодоступный и общественно принятый вариант управления стрессом и получения наслаждения. Спиртное, сигареты, наркотики неприемлемы, осуждаемы, а индивид с РПП может сохранять трудоспособность и быть полезным. Расстройства пищевого поведения в обществе заболеваниями вообще не считаются, если говорить прямо. Так почему бы не успокоиться горячей аппетитной булочкой в такой сложный день?
Физиологический голод наступает приблизительно через 2.5-4 часа после трапезы и вызывает дискомфортные ощущения в ЖКТ. Таким способом организм сигнализирует, что пора пополнить энергетические запасы для нормального функционирования и жизнедеятельности.
Если ощущение голода приходит раньше, то вероятно, это психологический голод: хочется заполнить какую-то иную пустоту — заесть пережитый стресс или эмоции: скуку, усталость, гнев, печаль, страх, тревогу, обиду, стыд, напряжение. Именно так еда становится "лучшим другом", который никогда не бросит в трудную минуту.
Человек с зависимостью от пищи иногда испытывает ломку, как при наркомании: тремор верхних конечностей, повышение давления. Его ломает до того момента, пока не наступит утоление углеводной жажды — дофаминовая зависимость.
Ведение дневника приведёт к пониманию паттернов нарушения пищевого поведения.
7-14 дней честно записывать всю пищу, которая съедается за день. Фиксировать дату, время, условия, ситуации, при которых был приём пищи (в гостях у мамы, в кафе с друзьями, обеденный перерыв на работе), было ли при этом чувство физического голода, какие были эмоции в тот момент (усталость, раздражение, злость).
После этого нужно провести анализ заметок и выделение "слабых мест" — моменты психологического голода, эмоции, которые заедались. К примеру:
Результаты данной эффективной практики подскажут, с чем конкретно нужно поработать.
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