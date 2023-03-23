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Ирина Гусакова

Психолог: "Пища — это легкодоступный "наркотик" для избавления от стресса"

5:29
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Нагрубили в общественном транспорте — съем плитку шоколада. Промозглая погода испортила настроение — успокоюсь горячим какао с маршмеллоу. Сдали сложный проект — отмечу это тортом! Знакомые ситуации?

Психолог: "Пища — это легкодоступный "наркотик" для избавления от стресса"

Каждый сталкивался с тем, когда в момент стресса хочется что-то съесть, в приоритете, конечно, сладенькое. Связь "стресс — пища" есть у многих людей с РПП. В чём же причины данного поведения? Об этом рассказала читателям Pravda. Ru врач, нейропсихолог Екатерина Тур.

Почему мы заедаем стресс и как перестать это делать?

Один из факторов кроется в младенческом периоде. Практически с рождения пища — это первое, что помогает преодолеть стресс. Что ревущему малышу предлагается в первую очередь? Грудь. А одновременно с ней контакт с самым близким человеком, ласка, тепло и покой. Однако младенец может и не хотеть есть, плач может быть и по другим поводам:

  • жара/холод,
  • дискомфорт,
  • страх,
  • скука.

Но вместо отвлекающих занятий или устранения истинной причины крика ребёнка успокаивают пищей. Здесь и закладывается заедание стресса. Таким образом в психике возникает связь "стресс — еда".

Значительный вклад вносит и социум: пища — это легкодоступный и общественно принятый вариант управления стрессом и получения наслаждения. Спиртное, сигареты, наркотики неприемлемы, осуждаемы, а индивид с РПП может сохранять трудоспособность и быть полезным. Расстройства пищевого поведения в обществе заболеваниями вообще не считаются, если говорить прямо. Так почему бы не успокоиться горячей аппетитной булочкой в такой сложный день?

Физиологический голод наступает приблизительно через 2.5-4 часа после трапезы и вызывает дискомфортные ощущения в ЖКТ. Таким способом организм сигнализирует, что пора пополнить энергетические запасы для нормального функционирования и жизнедеятельности.

Если ощущение голода приходит раньше, то вероятно, это психологический голод: хочется заполнить какую-то иную пустоту — заесть пережитый стресс или эмоции: скуку, усталость, гнев, печаль, страх, тревогу, обиду, стыд, напряжение. Именно так еда становится "лучшим другом", который никогда не бросит в трудную минуту.

Человек с зависимостью от пищи иногда испытывает ломку, как при наркомании: тремор верхних конечностей, повышение давления. Его ломает до того момента, пока не наступит утоление углеводной жажды — дофаминовая зависимость.

Способы для изменения связки "стресс-пища"

  • Анализ происходящего, поиск триггера стресса, который заедается, и его устранение. Если самому не справиться, необходимо обратиться к специалисту.
  • Использование других вариантов снятия напряжения. Например, творческая деятельность (рисование, вязание, вышивание), чтение, медитация для расслабления, пение, физические упражнения, секс. Как только ощущается стресс, необходимо осознанное переключение с пищи на альтернативное действие.
  • Режим питания каждые 2.5-4 часа для развития дисциплины и автоматизации (мозгу важны автоматизмы). Постепенно организм начнет подавать сигналы именно о физическом голоде.
  • Фрирайтинг. Выразить переживания на бумаге, написать без цензуры, что является поводом для грусти и раздражения. После этого можно порвать лист на маленькие кусочки. Бумага стерпит, состояние улучшится. Далее нужно взять чистый лист и написать благодарности прошедшему дню. Практиковаться необходимо каждый день, пока связка "стресс-пища" не порвётся.
  • Надо делиться своими переживаниями и эмоциями с близкими или психологом. Это препятствует накоплению негатива и его проявлению в форме психоэмоционального заедания.
  • Умеренная физическая нагрузка. Существует много исследований, доказывающих, что физкультура прекрасно воздействует на эмоциональное состояние, снижает кортизол, способствует выработке серотонина.

Пищевой дневник эмоций

Ведение дневника приведёт к пониманию паттернов нарушения пищевого поведения.

7-14 дней честно записывать всю пищу, которая съедается за день. Фиксировать дату, время, условия, ситуации, при которых был приём пищи (в гостях у мамы, в кафе с друзьями, обеденный перерыв на работе), было ли при этом чувство физического голода, какие были эмоции в тот момент (усталость, раздражение, злость).

После этого нужно провести анализ заметок и выделение "слабых мест" — моменты психологического голода, эмоции, которые заедались. К примеру:

  • "Было грустно/неспокойно/всё достало, поел",
  • "Ел в гостях — не смог отказать",
  • "Устал, решил поесть".

Результаты данной эффективной практики подскажут, с чем конкретно нужно поработать.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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