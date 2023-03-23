В каждом рабочем коллективе существует негласный свод правил и традиций. При этом не всегда и не все члены коллектива могут быть согласны с вашими взглядами на жизнь и вашей индивидуальностью, что нередко приводит к нарушению личных границ. Как грамотно установить личные границы на работе и как их отстаивать — рассказала читателям Pravda.Ru практикующий бизнес-психолог Юлия Керецман.
Чаще всего именно на работе люди сталкиваются с проблемой нарушения личных границ. Это проявляется в различных ситуациях: когда коллег интересует ваша личная жизнь, ваше хобби, ваши политические взгляды или образ жизни. И если одни "вторгаются" в вашу жизнь довольно ненавязчиво, то другие просто врываются в неё, ошарашивая столь неожиданным и ярым интересом и требуя посвящения в ваши дела во всех красках и до мельчайших подробностей.
Однако это вовсе не означает, что вы обязаны идти на поводу и рассказывать обо всех нюансах своей личной жизни. Ведь вы, как и каждый в рабочем коллективе, имеете право на конфиденциальность и приватность, возможность отказа от выполнения заданий, которые нарушают ваши убеждения или противоречат вашим ценностям. В противном случае вам не избежать перегрузки, стресса, снижения продуктивности, а также нарушения здоровых отношений с коллегами и начальством. Так как же распознать нарушение своих границ?
Если вы заметили подобное поведение со стороны коллег, то вам следует принять тот факт, что вы либо не обозначили личные границы на работе, либо неправильно их отстаиваете.
В обоих случаях стоит осознать, что если вы и дальше будете позволять коллегам нарушать свои личные границы, то в конце концов это приведёт к неприятным для вас последствиям, таким как:
Для того, чтобы сохранить свою психологическую и эмоциональную устойчивость, а также избежать проблем с начальством, важно грамотно установить и отстаивать свои личные границы.
И помните, что выстраивание личных границ является важным фактором для поддержания психологического комфорта и доброжелательной атмосферы в коллективе. Чем быстрее вы установите рамки дозволенного на рабочем месте, тем быстрее остальные сотрудники научаться уважать ваш выбор.
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