Психолог: "Чтобы избежать проблем с начальством, важно отстаивать личные границы"

5:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

В каждом рабочем коллективе существует негласный свод правил и традиций. При этом не всегда и не все члены коллектива могут быть согласны с вашими взглядами на жизнь и вашей индивидуальностью, что нередко приводит к нарушению личных границ. Как грамотно установить личные границы на работе и как их отстаивать — рассказала читателям Pravda.Ru практикующий бизнес-психолог Юлия Керецман.

Что такое личные границы

Чаще всего именно на работе люди сталкиваются с проблемой нарушения личных границ. Это проявляется в различных ситуациях: когда коллег интересует ваша личная жизнь, ваше хобби, ваши политические взгляды или образ жизни. И если одни "вторгаются" в вашу жизнь довольно ненавязчиво, то другие просто врываются в неё, ошарашивая столь неожиданным и ярым интересом и требуя посвящения в ваши дела во всех красках и до мельчайших подробностей.

Однако это вовсе не означает, что вы обязаны идти на поводу и рассказывать обо всех нюансах своей личной жизни. Ведь вы, как и каждый в рабочем коллективе, имеете право на конфиденциальность и приватность, возможность отказа от выполнения заданий, которые нарушают ваши убеждения или противоречат вашим ценностям. В противном случае вам не избежать перегрузки, стресса, снижения продуктивности, а также нарушения здоровых отношений с коллегами и начальством. Так как же распознать нарушение своих границ?

5 признаков того, что коллеги нарушают ваши личные границы

Коллеги начинают вмешиваться в вашу жизнь, задавая слишком личные вопросы или навязывая непрошенные советы. Они интенсивно следят за вашей трудовой активностью, контролируют, сколько времени вы проводите на рабочем месте, во сколько приходите на работу и во сколько покидаете рабочее место. Некоторые при этом не стесняются предъявлять вам свои претензии или делать замечания. Коллеги нарушают вашу конфиденциальность, раскрывая ваши личные секреты и вынося их на всеобщее обсуждение в коллективе. Тем более в том случае, если вы изъявили желание оставить разговор в тайне. Они пытаются контролировать ваши действия. Занимаются микроменеджментом, проверяют, как вы справляетесь с поручениями начальства, и даже пытаются управлять вашими проектами. Сотрудники проявляют агрессивное поведение, нередко прибегают к использованию угроз или шантажа для того, чтобы добиться своих целей.

Если вы заметили подобное поведение со стороны коллег, то вам следует принять тот факт, что вы либо не обозначили личные границы на работе, либо неправильно их отстаиваете.

В обоих случаях стоит осознать, что если вы и дальше будете позволять коллегам нарушать свои личные границы, то в конце концов это приведёт к неприятным для вас последствиям, таким как:

неуважение вашего пространства и индивидуальности;

психологическое давление и стресс на рабочем месте;

снижение вашей продуктивности.

Для того, чтобы сохранить свою психологическую и эмоциональную устойчивость, а также избежать проблем с начальством, важно грамотно установить и отстаивать свои личные границы.

Как грамотно выстраивать личные границы в коллективе

Определите свои границы. Прежде всего, необходимо понять, что именно для вас является недопустимым и какие темы вы не готовы выносить на всеобщее обсуждение.

Установите правила общения. Не стесняйтесь открыто говорить коллегам, что та или иная тема для вас неприятна или, к примеру, что для вас неприемлемо обсуждение вашей личной жизни. Это поможет не только вам, но и всему коллективу избежать напряжённой атмосферы на рабочем месте.

Не позволяйте себе обсуждать личную жизнь коллег и давать непрошенные советы. В противном случае вы продемонстрируете двоякое отношение по поводу соблюдения личных границ и позволите коллегам ответить вам тем же.

Учитесь говорить "нет". Не стесняйтесь отказывать в запросах, которые вы по каким-то причинам не готовы удовлетворить. В первую очередь вы должны научиться заботиться о своих потребностях. Если вы чувствуете, что склонны угождать другим вразрез со своими интересами, то вам стоит научиться отвечать на нежелательные просьбы коллег вежливым, но решительным отказом.

Будьте последовательны. Если вы установили правила, то как весь коллектив, так и вы сами обязаны их соблюдать. Таким образом, коллеги почувствуют вашу решительность и твердоё намерение защитить свои личные границы. И ни у кого не возникнет желания их нарушать.

И помните, что выстраивание личных границ является важным фактором для поддержания психологического комфорта и доброжелательной атмосферы в коллективе. Чем быстрее вы установите рамки дозволенного на рабочем месте, тем быстрее остальные сотрудники научаться уважать ваш выбор.

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