Психолог: "Принимая решение о расставании с мужчиной, не полагайтесь на совет подруги"

5:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Проблемы в отношениях, босс угнетает, а коллеги подставляют — о всех своих неудачах и бедах женщины обычно рассказывают своим подругам. Зачастую те активно делятся своим мнением в ответ. Но всегда ли следует слушать их советы? О том, какие советы точно стоит считать вредными, рассказала психолог онлайн-сервиса "Грань.рф" Ольга Гурова.

6 вредных советов, которые дают подруги

У меня есть тот, кто тебе нужен

У совета могут быть две причины:

Подругу не устраивает её личная жизнь, которая, возможно, пуста на эмоциональные события, и она ей приелась, даже если есть вторая половина. Она хочет так отвлечься от своей жизни. Подруга хочет избавиться от парня, который ухаживает за ней, и так она пытается переключить его внимание на вас.

В обоих случаях нет речи про заботу о вас как о ценном близком человеке, поэтому прислушайтесь к себе, если вам сейчас хочется серьёзных отношений, то есть ли смысл терять время на того, кого вы не выбирали?

Девочки первыми не знакомятся

Ситуации в жизни бывают разными, например, можно сидеть в очереди к ветеринару и вам понравился незнакомый молодой человек, который находится рядом. Но он так переживает за своего питомца, что не обращает внимания на окружающих. И что вы будете делать? Сидеть и ждать? Знакомство это как открытие новой двери в дом, где ждут новые события, если двери не открыть, то войти туда не получится. Сказав "привет", вы не отдаёте руку и сердце незнакомцу, вы начинаете для него выделяться из других. А в разговоре вы уже поймёте, интересен он вам или нет.

Ты достойна лучшего, оставь его

Вы разговариваете с подругой об отношениях с молодым человеком, и она вам даёт совет оставить его: зачем связывать жизнь с тем, кто не устраивает ведь молодых людей много. Тут нужно помнить, что когда мы обсуждаем кого-то с друзьями, как правило, о приятных событиях мы не рассказываем в подробностях, а вот тяжёлые для нас моменты мы разделяем с ними. Поэтому принимая решение, не полагайтесь на совет подруги, она может многого не знать, а напишите список, что вам нравится, а что нет, какие ценности у вас с ним общие.

Все мужики сволочи, либо мы их, либо они нас

Вы разорвали отношения и сидите с подругой с горячительным напитком, в очередной раз вы слышите от подруги фразу — все мужики сволочи. На следующий день вы знакомитесь с приятным молодым человеком, но фраза, поселившаяся внутри, не покидает вас, и через некоторое время происходит разрыв отношений. Посмотрите на жизнь подруги, которая даёт вам такой совет, насколько она счастлива? Любима ли она и любит сама? Это крепкое убеждение часто передаётся в семейных сценариях, поколение за поколением заражаются и отравляют себе жизнь. Недоверие к себе, запрет себе любить кого-то, неся обиду внутри, как бы смотря через такие искажённые очки на других людей, именно это мешает быть счастливым. Вы уверены, что все люди одинаковые? Что все мужчины не любят женщин, а пользуются ими? Зачем вам нужен этот сценарий? Чтобы прекратить этот сценарий попробуйте усомниться в нём и отделить себя от него. А затем вдохновитесь, прочитав историю любви.

Часики тикают

Бывает, подруги, у которых есть дети, настоятельно говорят вам о вашем биологическом возрасте, что вам пора уже рожать, бывает, добавляют, что неважно, от кого. За этими напоминаниями может стоять обида, что им сложно даётся роль матери, и они хотят, чтобы вы были такими же: у которых мало времени на себя и много семейных забот. Помните, решение принимаете вы, если вам не хочется становиться матерью, то не надо. Вы никому ничего не должны. Мамой становятся по собственному желанию и готовности.

Бывают проблемы и посерьёзней

Вы рассказываете о том, что происходит в вашей жизни, что чувствуете грусть, обиды, стыд, одиночество, и говорите о том, что всё так несправедливо в этой жизни. И тут подруга говорит о том, что бывают проблемы и посерьёзнее. Например, бросая фразу: расскажи это людям в Африке, которым не хватает воды. Возможно, ваша подруга не хочет обесценивать ваши чувства, и она такие фразы слышала с детства, поэтому думает, что вы слишком драматизируете. Есть большое НО, вы имеете право на свои чувства, и это нормально — переживать грусть, обиды, стыд, одиночество и прочие эмоции. Это нормально, что вы делитесь и ждёте поддержку, только, возможно, лучше ждать её от другого человека с более развитой эмпатией, который может помочь найти выход из состояния и выйти на более качественный уровень жизни.

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