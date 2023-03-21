Эксперт: "Не делайте комплименты, которые связаны с гендерными стереотипами"

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Хотя комплименты могут быть хорошим способом проявить доброжелательность и уважение к женщинам, некоторые из них могут оказаться неправильными и даже оскорбительными. Итак, какие комплименты не стоит делать женщинам, рассказал читателям Pravda.Ru руководитель отдела маркетинга аутсорсинговой компании MIMINO Алексей Яковлев.

Неправильные комплименты: что не стоит говорить женщине

Комплименты, связанные с внешностью, которые могут быть оскорбительными или неуместными, например: "Ты выглядишь хорошо для своего возраста" или "Ты очень худая, но это симпатично".

Комплименты, которые сравнивают женщину с другими женщинами, например: "Ты выглядишь лучше, чем твоя подруга" или "Ты похожа на знаменитость".

Комплименты, которые связаны с гендерными стереотипами, например: "Ты очень хорошо готовишь, ты, наверное, умеешь и убираться" или "Ты такая мягкая и красивая, наверное, тебе не нравится математика".

Комплименты, которые основаны на предположениях о жизни женщины, например: "Ты, наверное, очень счастлива в своей личной жизни" или "Ты, наверное, сильная и независимая женщина".

Комплименты, которые затрагивают личную жизнь женщины, например: "Ты наверное, скоро выйдешь замуж" или "Ты должна быть готова к тому, чтобы иметь детей".

Хорошие комплименты, наоборот, должны быть основаны на наблюдениях, которые не оскорбят женщину и позволят ей почувствовать себя ценной и уважаемой. Хороший комплимент может быть простым, например: "Ты хорошо справляешься со своей работой" или "Твой наряд очень красивый". Важно, чтобы комплимент был искренним и не содержал оскорбительных предположений о жизни или личности женщины.

Если вы хотите сделать комплимент женщине, вы можете использовать следующие советы:

Сосредоточьтесь на позитивных качествах, которые можно увидеть снаружи и внутри человека. Например, вы можете сказать: "Ты очень умная и эрудированная" или "Ты такая заботливая и добрая".

Помните о том, что каждый человек уникален, поэтому старайтесь делать комплименты, которые отражают индивидуальные качества женщины. Например: "Ты всегда такая терпеливая и доброжелательная" или "Твоя улыбка всегда заставляет меня улыбаться".

Используйте контекст, чтобы подчеркнуть позитивные качества женщины. Например, если женщина проявляет заботу и внимание к своим друзьям, вы можете сказать: "Ты такая заботливая и преданный друг".

Старайтесь избегать комплиментов, которые могут быть неприятными или оскорбительными, например: "Ты не выглядишь на свой возраст" или "Ты выглядишь лучше, чем обычно". Вместо этого используйте комплименты, которые отражают её индивидуальность и позитивные качества.

Не забывайте о вежливости и уважении. Если женщина не хочет обсуждать некоторые аспекты своей личной жизни, не следует давать ей советы или говорить о них в контексте комплиментов.

Если вы хотите сделать комплимент женщине, помните, что каждый человек уникален, поэтому старайтесь подчеркнуть его индивидуальные качества. Также не стоит забывать о том, что некоторые женщины могут считать комплименты, связанные с их внешностью, неприемлемыми, поэтому старайтесь сосредоточиться на других аспектах их личности и жизни.

Ещё одна важная вещь, которую стоит учитывать, — это контекст. Например, если вы делаете комплимент коллеге на работе, он должен быть профессиональным и связанным с её работой. Если вы делаете комплимент другу или близкому человеку, вы можете использовать более личный язык и делать комплименты, связанные с его хобби, интересами и т. д.

Помните, что комплименты должны быть искренними и не должны иметь скрытых мотивов. Если вы делаете комплимент, чтобы получить что-то взамен, это может вызвать недоверие и негативные эмоции у женщины.

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