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Ирина Гусакова

Визажист: "Кисти для макияжа с жёстким ворсом подходят только для профессионалов"

3:12
Здоровье » Красота

В России много заводов, производящих кисти для макияжа и спонжи. Часто это предприятия, которые занимаются созданием художественных кистей. Косметический инструмент они делают, как правило, через контрактное производство. Это когда завод, который имеет необходимое оснащение и условия, выпускает продукт по проекту другого лица и под его брендом.

Визажист: "Кисти для макияжа с жёстким ворсом подходят только для профессионалов"

О личном опыте такого производства и о том, как понять, что завод создает качественную продукцию, рассказала читателям Pravda.Ru ведущий российский визажист Яна Панфиловская.

Как производят спонжи и кисти для макияжа

Создание собственного продукта — энергозатратный процесс. Есть ошибочное мнение, что при контрактном производстве заказчик просто берёт образцы, договаривается с заводом и ставит везде своё имя. Конечно же, это не так.

Над проектом кистей и спонжей работает команда разработчиков, среди которых обязательно должны быть технолог и визажист. Невозможно создать действительно рабочий и полезный косметический инструмент без эксперта, который знает тонкости его использования. Визажист тестирует ворс для кисти, качество спонжа, вид и форму ручки и т. д.

Как понять, что завод производит качественный инструмент?

При определении качества кисти нужно обратить внимание на следующие пункты:

  • Ворс.

Он может быть мягким или жёстким. Проводить тестирование должен визажист, так как он поймет, как тот или иной ворс отдаёт текстуру косметики на кожу, создаёт ли неприятные ощущения на коже. Так, мягкий, шелковистый ворс будет хорошо растушёвывать тени, он подойдёт всем. А вот с жестким ворсом нужно быть осторожнее: его лучше использовать профессионалам.

  • Форма и вес ручки.

Кисть должна удобно ложиться в руку и хорошо держаться. Ручка не должна быть слишком тяжелой или, наоборот, слишком лёгкой.

  • Сцепление ворса с ручкой.

Если ворс в процессе использования сильно "болтается”, вскоре он начнёт осыпаться.

  • Эстетика.

Безусловно важно, чтобы инструмент выглядел привлекательно. Он будет вызывать приятные эмоции у покупателя как при выборе, так и при работе с ним.

Что касается спонжей, важно оценить его текстуру: гладкий или шероховатый, мягкий или твёрдый. Спонжи создают из пены. Если приглядеться, на них видны поры. Именно они и влияют на мягкость.

Если спонж слишком гладкий, пор мало — он будет жёстким. Таким инструментом сложно что-то равномерно нанести и растушевать. Спонжи с большим количеством пор — мягкие, как облако. С ними косметика ложится ровным лёгким слоем.

При тестировании образцов спонж нужно намочить и сжать. Если при этом внутри чувствуется жёсткая основа, инструмент быстро испортится. Он должен быть равномерно мягким и после сжатия сразу возвращаться в свою форму.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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