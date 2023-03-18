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Ирина Гусакова

Психолог: "От кризиса не стоит убегать"

6:15
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Кризис среднего возраста — это психоэмоциональное состояние человека, обычно связанное с переоценкой имеющегося жизненного опыта и поиском нового смысла. Наступает он после 30 лет и зависит от индивидуальных особенностей человека. О том, как распознать и пережить этот период, рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Психолог: "От кризиса не стоит убегать"

Кризис среднего возраста: причины

Причин, по которым мы испытываем это состояние, несколько. Мы растём в семье, там же закладываются наши базовые настройки, ценности, с которыми мы выходим во взрослый мир. Опираясь на этот накопленный опыт, мы поступаем в институт, получаем первую и затем, может, следующую работу. Когда какие-то базовые знания исчерпываются, нарастают несовпадения с новыми данными об этом мире, — возникает кризис переосмысления. Его можно распознать по нескольким признакам.

  • Неудовлетворенность текущей жизнью. Человек чувствует, что в его жизни что-то идёт не так. Он начинает задумываться о том, достиг ли он в жизни всего, что хотел. Может остро ощущать, что время уходит и приближается старость.
  • Разочарование в отношениях, работе или других сферах жизни. Человек может потерять интерес к привычным занятиям и хобби. Он может внезапно осознать, что посвящает всю жизнь работе, которая не приносит удовольствия. Часто в этот период разрушаются браки, т. к. люди пересматривают свои отношения, хотят их изменить.
  • Сомнения в себе и своих достижениях. Нередко человек сравнивает себя с кем-то из сверстников, добившихся большего успеха. Появляется неуверенность в себе.
  • Желание что-то изменить, но непонимание, что и как делать. В этот период человек начинает искать новые способы выражения себя, кардинально меняться внешне, изучать что-то новое, путешествовать.
  • Стремление к самоанализу. Человек начинает прислушиваться к себе, своим желаниям, задаваться вопросом о том, что на самом деле для него важно.

Кризис часто сопровождают негативные эмоции, тревожность, апатия, ощущение безысходности. Ведь прежние установки больше не работают или не помогают в полном объёме.

Чтобы избавиться от страха и других симптомов кризиса, люди нередко "бросаются во все тяжкие": резко меняют имидж, работу, партнёра, переезжают. Чтобы отвлечься от переживаний, уходят с головой в работу. Но это только усугубляет состояние, потому что таким образом люди пытаются бороться со следствием, а не с причиной проблемы.

От кризиса не стоит убегать: в этот момент важно произвести ревизию тех сфер жизни, в которых есть нестыковки. Большое значение имеет, какой опыт человек приобрёл, подойдя к этому этапу. Научился ли он справляться с проблемами, решать сложные задачи. В этот период открываются новые возможности для переосмысления своей жизни, помогающие впустить в неё то, что важно, и заново перенастроить понятийный аппарат, пересмотреть ценности.

Преодолев переосознание, можно выйти из кризиса обновлённым человеком.

Кризис среднего возраста: как пережить

Мы рождаемся с определённым внутренним потенциалом, разными талантами и способностями. Если нам удаётся их раскрыть, найти своё предназначение и реализовать его, то это делает нас счастливыми и успешными. Есть несколько советов, следуя которым можно минимизировать потери этого периода.

  1. Вовремя распознать сигналы кризиса и не пытаться их заглушить внешними атрибутами. Чтобы определить, идём ли мы верной дорогой или нет, нужно каждый день задавать себе вопрос: подходит ли это для меня? Только честный ответ на него поможет отбросить ненужное и не тратить на это время и энергию.
  2. Заботиться о себе на всех уровнях: физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. Об этом говорит Джеймс Альтушер в книге "Выбери себя!" Только здоровье всех четырёх "тел" может стать крепким фундаментом для построения успешной и счастливой личности.
  3. Заниматься спортом. Здоровый образ жизни необходимо сделать для себя привычным — организм достигает пика своих ресурсов примерно к 25 годам, после чего начинает их расходовать. Скорость старения напрямую зависит от того, сколько мы спим, занимаемся физической активностью, чем питаемся. Физическое здоровье — важный фактор преодоления стресса, который испытывают люди в период кризиса среднего возраста.
  4. Делать то, что доставляет удовольствие: читать только те книги, которые нравятся и побуждают радоваться жизни; ходить только на те мероприятия, которые по-настоящему развлекают или восхищают; общаться только с позитивными людьми, которые сами преуспевают в жизни и хотят, чтобы мы тоже были на коне. Общение с людьми, которые разделяют наши интересы и ценности, вдохновляет нас и помогает раскрывать способности, придаёт уверенности и делает счастливее.
  5. Возвращаться к детским мечтам. Чтобы найти свое предназначение, нужно искать. Пробовать что-то новое и прислушиваться к собственным ощущениям. Психика может помочь в этом процессе: подсказать повторяющимися картинками-образами, внезапно всплывающими в нашем сознании, приливом энергии и радостью в момент занятия какой-то деятельностью. Можно обратиться за помощью к специалистам по профориентации или к знакомым с вопросом, что они считают нашей "суперсилой".

Важно помнить, что с кризисом сталкиваются многие и успешно его преодолевают. В любом возрасте можно переосмыслить свои ценности, открыть в себе новые таланты, установить новые цели для жизни и заново стать счастливым.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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