Кризис среднего возраста — это психоэмоциональное состояние человека, обычно связанное с переоценкой имеющегося жизненного опыта и поиском нового смысла. Наступает он после 30 лет и зависит от индивидуальных особенностей человека. О том, как распознать и пережить этот период, рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.
Причин, по которым мы испытываем это состояние, несколько. Мы растём в семье, там же закладываются наши базовые настройки, ценности, с которыми мы выходим во взрослый мир. Опираясь на этот накопленный опыт, мы поступаем в институт, получаем первую и затем, может, следующую работу. Когда какие-то базовые знания исчерпываются, нарастают несовпадения с новыми данными об этом мире, — возникает кризис переосмысления. Его можно распознать по нескольким признакам.
Кризис часто сопровождают негативные эмоции, тревожность, апатия, ощущение безысходности. Ведь прежние установки больше не работают или не помогают в полном объёме.
Чтобы избавиться от страха и других симптомов кризиса, люди нередко "бросаются во все тяжкие": резко меняют имидж, работу, партнёра, переезжают. Чтобы отвлечься от переживаний, уходят с головой в работу. Но это только усугубляет состояние, потому что таким образом люди пытаются бороться со следствием, а не с причиной проблемы.
От кризиса не стоит убегать: в этот момент важно произвести ревизию тех сфер жизни, в которых есть нестыковки. Большое значение имеет, какой опыт человек приобрёл, подойдя к этому этапу. Научился ли он справляться с проблемами, решать сложные задачи. В этот период открываются новые возможности для переосмысления своей жизни, помогающие впустить в неё то, что важно, и заново перенастроить понятийный аппарат, пересмотреть ценности.
Преодолев переосознание, можно выйти из кризиса обновлённым человеком.
Мы рождаемся с определённым внутренним потенциалом, разными талантами и способностями. Если нам удаётся их раскрыть, найти своё предназначение и реализовать его, то это делает нас счастливыми и успешными. Есть несколько советов, следуя которым можно минимизировать потери этого периода.
Важно помнить, что с кризисом сталкиваются многие и успешно его преодолевают. В любом возрасте можно переосмыслить свои ценности, открыть в себе новые таланты, установить новые цели для жизни и заново стать счастливым.
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