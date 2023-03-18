Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Психолог: "Первый седой волосок может вызвать страх смерти"

3:56
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Танатофобия, или страх смерти, — это то, с чем сталкивается практически каждый человек. С точки зрения экзистенциальной философии и психологии, это одна из данностей жизни и источник тревоги. О том, как бороться со страхом смерти, рассказала читателям Pravda.Ru Дарья Яушева.

Психолог: "Первый седой волосок может вызвать страх смерти"

Танатофобия: что такое страх смерти и как с ним бороться

Тревога по поводу смерти сопровождает нас на протяжении жизни. Мы соприкасаемся с ней в ситуациях, которые Карл Ясперс, немецкий психиатр, называл "пограничными":

  • во время тяжёлой болезни,
  • когда умирает кто-то из близких,
  • если в жизни случаются потрясения.

Страх возникает в моменты, когда случается что-то страшное. Но он проходит. Мы видим смерть рядом, проходит время, и мы возвращаемся в условно нормальное состояние. А ещё - в кризисные периоды, в том числе возрастные, особенно накануне круглых дат, когда человек подводит итоги, сравнивает жизнь с идеалом. Люди часто считают, что не дотягивают до него. Первые проблемы со здоровьем, первый седой волосок, морщины — это всё может вызвать страх смерти.

Фобия — это уже расстройство. Это навязчивые мысли, которые превращаются в острый страх перед конкретными действиями:

  • паническая боязнь полёта на самолете или вождения машины,
  • страх подцепить смертельный вирус и охранительное поведение, такое как постоянное мытьё рук и чрезмерное использование санитайзеров или социальная изоляция,
  • страх прикасаться к электрическим приборам.

Либо человек начинает уходить

  • в избегание: разного рода зависимости — алкогольная, наркотическая, игровая,
  • гиперкомпенсацию, доказывать себе, что смерти не существует: экстремальные увлечения или опасное вождение; если речь идёт о кризисе среднего возраста, то может решиться на развод и уход в "свободную жизнь".

За всем этим стоит острый страх соприкоснуться с данностью — я смертен.

Страх смерти нормален. Экзистенциальные психологи убеждены: страх смерти оберегает нас от необдуманных действий, он приводит к бережному отношению к себе и обостряет любовь к близким. И ещё ставит перед нами выбор: как провести, чем наполнить тот отрезок жизни, что нам отмерен. Именно поэтому не избегание, а соприкосновение с этим страхом целительно и в каком-то смысле неизбежно. Этот выбор приходится делать каждому, даже если человек не делает его сознательно.

А ещё это этап взросления и зрелости, когда человек принимает ограничения и выбирает сделать точкой отсчёта в своей жизни себя: свои ценности, свой образ мышления, принимает на себя ответственность и ощущает внутреннюю свободу.

Но что делать, если это именно фобия, мучительное состояние, страхи, компульсивные действия?

Самостоятельно справиться с этим сложно, тогда стоит обращаться к психотерапевту или клиническому психологу. Но и этого бывает недостаточно. Специальные техники, преимущественно из когнитивно-поведенческой терапии, помогают проработать мысли, убеждения, поработать с поведением, вернуть ощущение контроля над своей жизнью.

Техники из майндфулнесс (это уже третья волна КПТ) помогают научиться справляться с тревогой, лучше контролировать тело, осознанно проживать жизнь.

Экзистенциальная терапия — это возможность пойти в глубину и проработать важные темы, обнаружить в жизни смыслы, ценности, найти шаги, которые приблизят к жизни, в которой есть надежда и наполненность.

Если ситуация особенно трудная, то специалист может порекомендовать медикаментозную поддержку, чтобы снять острое состояние.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Пугачëва опубликовала новый пост: Если кто-то плюëт тебе в спину, значит ты идёшь впереди
Садальский призвал Медведева возглавить восстание народа США: Ай да красава!
Раненый боевик ВСУ перед смертью призвал наказать командование войск Украины
Минобороны Украины: неподготовленные мобилизованные не участвуют в обороне Бахмута
"Бешеные псы" из Сибири устроили ад для ВСУ у Кременной: "Солнцепёки" и РСЗО сожгли врага
Украинский политик Василец: Украина полностью оккупирована Соединёнными Штатами
The Guardian: США депортируют граждан РФ, сбежавших от частичной мобилизации
Ветеран ВС США Дрейвен восхитился россиянками: это настоящие женщины, в отличие от представительниц Запада
Конгрессмен Госар предупредил, что инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем может стать причиной жёсткой эскалации
Глава Крыма Аксёнов рассказал о мощной группировке войск на полуострове
Популярное
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Решение МУС о выдаче "ордера на арест" президента РФ Путина перестаёт казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.

РИА Новости: Международный суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина в расчёте на сам Запад
РИА Новости: потери ВСУ могут помешать контрнаступлению
Стало известно, что может помешать контрнаступлению ВСУ
Командир штурмовиков погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым
В Германии прокомментировали надписи "на Берлин" на танках
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Дональд Трамп рассказал, что ожидает своего ареста во вторник
В ДНР уничтожен очередной боевик из подразделения ВСУ "Волки Да Винчи"
Военные РФ нанесли удар по базе иностранных наёмников в Запорожье
Военные РФ нанесли удар по базе иностранных наёмников в Запорожье
Последние материалы
Рожденные 19 марта Рыбы - фаталисты
Садальский призвал Медведева возглавить восстание народа США: Ай да красава!
Раненый боевик ВСУ перед смертью призвал наказать командование войск Украины
Минобороны Украины: неподготовленные мобилизованные не участвуют в обороне Бахмута
"Бешеные псы" из Сибири устроили ад для ВСУ у Кременной: "Солнцепёки" и РСЗО сожгли врага
Украинский политик Василец: Украина полностью оккупирована Соединёнными Штатами
The Guardian: США депортируют граждан РФ, сбежавших от частичной мобилизации
Ветеран ВС США Дрейвен восхитился россиянками: это настоящие женщины, в отличие от представительниц Запада
Конгрессмен Госар предупредил, что инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем может стать причиной жёсткой эскалации
Глава Крыма Аксёнов рассказал о мощной группировке войск на полуострове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников