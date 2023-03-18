Психолог: "Первый седой волосок может вызвать страх смерти"

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Танатофобия, или страх смерти, — это то, с чем сталкивается практически каждый человек. С точки зрения экзистенциальной философии и психологии, это одна из данностей жизни и источник тревоги. О том, как бороться со страхом смерти, рассказала читателям Pravda.Ru Дарья Яушева.

Танатофобия: что такое страх смерти и как с ним бороться

Тревога по поводу смерти сопровождает нас на протяжении жизни. Мы соприкасаемся с ней в ситуациях, которые Карл Ясперс, немецкий психиатр, называл "пограничными":

во время тяжёлой болезни,

когда умирает кто-то из близких,

если в жизни случаются потрясения.

Страх возникает в моменты, когда случается что-то страшное. Но он проходит. Мы видим смерть рядом, проходит время, и мы возвращаемся в условно нормальное состояние. А ещё - в кризисные периоды, в том числе возрастные, особенно накануне круглых дат, когда человек подводит итоги, сравнивает жизнь с идеалом. Люди часто считают, что не дотягивают до него. Первые проблемы со здоровьем, первый седой волосок, морщины — это всё может вызвать страх смерти.

Фобия — это уже расстройство. Это навязчивые мысли, которые превращаются в острый страх перед конкретными действиями:

паническая боязнь полёта на самолете или вождения машины,

страх подцепить смертельный вирус и охранительное поведение, такое как постоянное мытьё рук и чрезмерное использование санитайзеров или социальная изоляция,

страх прикасаться к электрическим приборам.

Либо человек начинает уходить

в избегание: разного рода зависимости — алкогольная, наркотическая, игровая,

гиперкомпенсацию, доказывать себе, что смерти не существует: экстремальные увлечения или опасное вождение; если речь идёт о кризисе среднего возраста, то может решиться на развод и уход в "свободную жизнь".

За всем этим стоит острый страх соприкоснуться с данностью — я смертен.

Страх смерти нормален. Экзистенциальные психологи убеждены: страх смерти оберегает нас от необдуманных действий, он приводит к бережному отношению к себе и обостряет любовь к близким. И ещё ставит перед нами выбор: как провести, чем наполнить тот отрезок жизни, что нам отмерен. Именно поэтому не избегание, а соприкосновение с этим страхом целительно и в каком-то смысле неизбежно. Этот выбор приходится делать каждому, даже если человек не делает его сознательно.

А ещё это этап взросления и зрелости, когда человек принимает ограничения и выбирает сделать точкой отсчёта в своей жизни себя: свои ценности, свой образ мышления, принимает на себя ответственность и ощущает внутреннюю свободу.

Но что делать, если это именно фобия, мучительное состояние, страхи, компульсивные действия?

Самостоятельно справиться с этим сложно, тогда стоит обращаться к психотерапевту или клиническому психологу. Но и этого бывает недостаточно. Специальные техники, преимущественно из когнитивно-поведенческой терапии, помогают проработать мысли, убеждения, поработать с поведением, вернуть ощущение контроля над своей жизнью.

Техники из майндфулнесс (это уже третья волна КПТ) помогают научиться справляться с тревогой, лучше контролировать тело, осознанно проживать жизнь.

Экзистенциальная терапия — это возможность пойти в глубину и проработать важные темы, обнаружить в жизни смыслы, ценности, найти шаги, которые приблизят к жизни, в которой есть надежда и наполненность.

Если ситуация особенно трудная, то специалист может порекомендовать медикаментозную поддержку, чтобы снять острое состояние.

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