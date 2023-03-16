Диабет — это заболевание, при котором клетки организма теряют способность нормально реагировать на инсулин. Это приводит к высокому уровню сахара в крови. Заболевание проявляется сильной жаждой, сухостью во рту, полиурией (частое мочеиспускание), зудом, быстрой утомляемостью. Диабет возникает зачастую на фоне избыточной массы тела и недостаточной физической активности. Эту болезнь можно победить, избавившись от лишнего жира внутри печени и мышечных клеток, поскольку он препятствует способности клеток использовать инсулин. И не последнюю роль в победе над недугом играет питание. О том, как правильно питаться больным диабетом, рассказала читателям Pravda. Ru руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга "Атлас” Лиза Гильман.
Питание должно быть основано на принципах полноценного здорового рациона. Не стоит прибегать к строгим диетам, таким как безуглеводные, кето, малокалорийные, безжировые. Только полноценный и разнообразный рацион.
Разнообразное питание обогащает микробиоту кишечника и способствует снижению рисков развития заболевания. Регулярные исследования микробиоты (сообщества микроорганизмов) помогут оценивать положение дел в кишечнике.
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