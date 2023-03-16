Нутрициолог о питании при диабете: "В каждый приём пищи включайте белок"

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Диабет — это заболевание, при котором клетки организма теряют способность нормально реагировать на инсулин. Это приводит к высокому уровню сахара в крови. Заболевание проявляется сильной жаждой, сухостью во рту, полиурией (частое мочеиспускание), зудом, быстрой утомляемостью. Диабет возникает зачастую на фоне избыточной массы тела и недостаточной физической активности. Эту болезнь можно победить, избавившись от лишнего жира внутри печени и мышечных клеток, поскольку он препятствует способности клеток использовать инсулин. И не последнюю роль в победе над недугом играет питание. О том, как правильно питаться больным диабетом, рассказала читателям Pravda. Ru руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга "Атлас” Лиза Гильман.

Риски развития диабета

возраст старше 40 лет;

близкие родственники больны диабетом;

избыточный вес и превышен порог окружности талии;

повышенное давление.

Питание при диабете 2 типа

Питание должно быть основано на принципах полноценного здорового рациона. Не стоит прибегать к строгим диетам, таким как безуглеводные, кето, малокалорийные, безжировые. Только полноценный и разнообразный рацион.

Ешьте минимум 5 порций овощей и фруктов в день.

Выбирайте цельнозерновые продукты с более высоким содержанием клетчатки.

В каждый приём пищи включайте источники белка: рыбу, яйца, мясо, сыр и бобовые (чечевицу, фасоль).

Рыбу употребляйте минимум 2 раза в неделю: 1 раз — обязательно жирную (сёмга/лосось, сельдь, сардины).

Включайте в рацион молочные продукты со средним и низким содержанием жира.

Отдавайте предпочтение оливковому маслу и ненасыщенные жирам.

Старайтесь ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием насыщенного жира, соли и сахара (чипсы, печенье).

Старайтесь пить 6-8 стаканов жидкости в день (вода, чай, кофе и несладкие напитки).

Старайтесь ограничить употребление соков и сладких напитков до 150 мл в день.

Разнообразное питание обогащает микробиоту кишечника и способствует снижению рисков развития заболевания. Регулярные исследования микробиоты (сообщества микроорганизмов) помогут оценивать положение дел в кишечнике.

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