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Ирина Гусакова

Нутрициолог о питании при диабете: "В каждый приём пищи включайте белок"

2:36
Здоровье » Здоровье и профилактика

Диабет — это заболевание, при котором клетки организма теряют способность нормально реагировать на инсулин. Это приводит к высокому уровню сахара в крови. Заболевание проявляется сильной жаждой, сухостью во рту, полиурией (частое мочеиспускание), зудом, быстрой утомляемостью. Диабет возникает зачастую на фоне избыточной массы тела и недостаточной физической активности. Эту болезнь можно победить, избавившись от лишнего жира внутри печени и мышечных клеток, поскольку он препятствует способности клеток использовать инсулин. И не последнюю роль в победе над недугом играет питание. О том, как правильно питаться больным диабетом, рассказала читателям Pravda. Ru руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга "Атлас” Лиза Гильман.

Нутрициолог о питании при диабете: "В каждый приём пищи включайте белок"

Риски развития диабета

  • возраст старше 40 лет;
  • близкие родственники больны диабетом;
  • избыточный вес и превышен порог окружности талии;
  • повышенное давление.

Питание при диабете 2 типа

Питание должно быть основано на принципах полноценного здорового рациона. Не стоит прибегать к строгим диетам, таким как безуглеводные, кето, малокалорийные, безжировые. Только полноценный и разнообразный рацион.

  • Ешьте минимум 5 порций овощей и фруктов в день.
  • Выбирайте цельнозерновые продукты с более высоким содержанием клетчатки.
  • В каждый приём пищи включайте источники белка: рыбу, яйца, мясо, сыр и бобовые (чечевицу, фасоль).
  • Рыбу употребляйте минимум 2 раза в неделю: 1 раз — обязательно жирную (сёмга/лосось, сельдь, сардины).
  • Включайте в рацион молочные продукты со средним и низким содержанием жира.
  • Отдавайте предпочтение оливковому маслу и ненасыщенные жирам.
  • Старайтесь ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием насыщенного жира, соли и сахара (чипсы, печенье).
  • Старайтесь пить 6-8 стаканов жидкости в день (вода, чай, кофе и несладкие напитки).
  • Старайтесь ограничить употребление соков и сладких напитков до 150 мл в день.

Разнообразное питание обогащает микробиоту кишечника и способствует снижению рисков развития заболевания. Регулярные исследования микробиоты (сообщества микроорганизмов) помогут оценивать положение дел в кишечнике.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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