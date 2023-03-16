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Ирина Гусакова

Нутрициолог: "Рыбий жир уменьшит боль и отёк в суставах"

3:47
Здоровье » Здоровье и профилактика

Рыбий жир, также известный как Омега-3 жирные кислоты, относится к типу полиненасыщенных жиров, которые, как было доказано, полезны для здоровья. Он положительно влияет на работу сердца, мозга, улучшает психическое здоровье, необходим для суставов. О пользе рыбьего жира рассказала читателям Pravda.Ru к. м.н., нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

Нутрициолог: "Рыбий жир уменьшит боль и отёк в суставах"

Польза рыбьего жира

Стоит напомнить, что Омега-3 жирные кислоты в большом количестве содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, макрель и сардины, а также могут быть получены из растительных источников, таких как льняное семя и семена чиа.

Одним из основных преимуществ рыбьего жира является его способность улучшать здоровье сердца. Было доказано, что жирные кислоты снижают уровень триглицеридов, минимизируют риск развития сердечных заболеваний и улучшают здоровье кровеносных сосудов. Считается, что это связано с их способностью уменьшать воспаление в организме, которое является ключевой причиной сердечных заболеваний.

Рыбий жир оказывает положительное влияние на работу мозга и психическое здоровье. Омега-3 жирные кислоты играют решающую роль в развитии и функционировании нервной системы. Исследования показали, что жирные кислоты могут улучшить когнитивные функции, уменьшить симптомы депрессии и тревоги и даже замедлить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Рыбий жир также полезен для здоровья суставов. Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить боль и отёк в суставах. Они также могут помочь замедлить прогрессирование заболеваний суставов, таких как остеоартрит и ревматоидный артрит.

Рыбий жир также улучшает здоровье кожи. Омега-3 жирные кислоты являются важными компонентами клеток кожи и играют важную роль в поддержании уровня влажности и эластичности кожи. Они также могут помочь снизить риск кожных заболеваний, таких как акне, псориаз и экзема.

Наконец, рыбий жир оказывает положительное влияние на развитие плода и младенцев. Омега-3 жирные кислоты могут снизить риск преждевременных родов.

Стоит ли принимать рыбий жир в добавках

Однако бесконтрольный приём Омега-3 в виде таблеток - идея не самая лучшая. Во-первых, есть противопоказания. Омега-3 не стоит принимать при нарушении свёртываемости крови или приёме антикоагулянтов.

Качество добавок с рыбьим жиром сильно варьируется. Жиры окисляются, портятся со временем. Кроме того, в добавках может не хватить EPA и DHA, и ни цена, ни страна производства или срок годности не могут гарантировать качество добавки.

Омега-3 кислоты являются также мощным аллергеном. Родителям детей с предрасположенностью к аллергическим реакциям (как правило, это передаётся от родителей) стоит быть вдвойне осторожными при принятии решения добавить в рацион ребёнка Омеги-3, особенно животного происхождения.

Любые жиры, в том числе и Омега-3, отнюдь не безопасны при:

  • заболеваниях почек,
  • нарушениях функции желчного пузыря,
  • панкреатической недостаточности (особенно липазы),
  • нарушениях работы печени и желудка,
  • врождённых генетических нарушениях обмена и окисления жирных кислот и пр.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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