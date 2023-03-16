Нутрициолог о питании при акне: "Включайте в рацион сложные углеводы"

3:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Факторы, способствующие развитию акне, давно обсуждаются. В 1800-х годах предполагалось, что питание играет определенную роль. Однако в 1960-х и 1970-х годах скептицизм в отношении роли диеты в возникновении акне усилился. В 2000-х годах диета снова была связана с акне. О том, как правильно питаться при акне, рассказала читателям Pravda.Ru руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга "Атлас" Лиза Гильман.

Питание и ане: есть ли связь

Связь между питанием и акне остаётся спорной, результаты неоднозначны, а чётких ответов нет, несмотря на десятилетия исследований. Учёные заметили, что у людей из незападных стран гораздо меньше акне, чем у тех, кто живёт в современных обществах.

На сегодняшний день считается, что есть связь между акне, молочными продуктами и гликемической нагрузкой (ГН). Гликемическая нагрузка предсказывает, насколько сильно тот или иной продукт повысит уровень сахара в крови после его употребления. Теория заключается в том, что продукты с высокой ГН быстро перевариваются и усваиваются, вызывая повышение уровня глюкозы в крови. Это провоцирует повышение инсулина и других гормонов, которые могут привести к образованию акне. Однако многие исследования в этой области не очень хорошо спланированы и пока скорее относятся к гипотезам.

Проблема с молочными продуктами заключается в том, что исследования, изучающие их связь с акне, являются наблюдательными. Рандомизированных контролируемых исследований (золотой стандарт) нет или очень мало. В настоящее время мы не можем утверждать однозначно, что молочные продукты вызывают акне. Мы можем только сказать, что между ними существует связь.

Кроме того, поскольку молочные продукты состоят из множества различных молекул, ученые пока не могут сказать, какая именно часть молочных продуктов может быть виновником акне. Молочные продукты содержат белок, натуральные сахара и натуральные гормоны.

Как правильно питаться, если есть акне

Некоторые люди могут рассмотреть возможность исключения/снижения употребления молочных продуктов. Но не стоит забывать, что организму необходимо получать достаточно кальция. Не нужно торопиться убирать все молочные продукты из рациона.

Стоит делать акцент на сложных углеводах (крупы, бобовые, овощи) вместо рафинированных продуктов с высоким содержанием сахара, что в любом случае не помешает укрепить здоровье и может помочь вашей коже. Принципы здорового питания также актуальны для здоровья кожи. Не стоит игнорировать продукты, богатые антиоксидантами:

фрукты и овощи,

жирная рыба (богата омега-3 жирами).

Если у вас есть подозрение, что какие-то продукты усиливаю акне, обращайте внимание на это и задайте себе следующие вопросы:

Не кажется ли вам, что какая-либо пища или напиток провоцирует появление высыпаний или ухудшает уже имеющиеся акне?

Если есть подозреваемые — что происходит, когда вы не употребляете эти продукты/напитки в течение дня, недели или месяца?

Отсутствие надёжных доказательств не означает, что питание и образ жизни не играют никакой роли в здоровье кожи. Баланс в питании и питательных веществах очень важен!

Однако не стоит делать поспешных выводов и демонизировать целые группы продуктов.

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