Психолог: "Кризис в отношениях — платформа для позитивных изменений"

4:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

В зрелом возрасте целостности и гармоничности отношений с партнёром могут угрожать два основных фактора: с одной стороны, стадия, на которой находятся отношения, а с другой, повышенная вероятность возникновения закономерного кризиса среднего возраста у партнёров. О том, как сохранить отношения в зрелом возрасте, рассказала читателям Pravda.Ru психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Юлия Кузнецова.

Как сохранить отношения в зрелом возрасте

Любые длительные отношения проходят определённые стадии, которые заканчиваются кризисом. По сути, это в чём-то похоже на развитие отношений между родителями и детьми: сначала партнёры в состоянии влюбленности находятся в психологическом симбиозе и будто не могут друг без друга, затем происходит привыкание и некоторое отдаление, смещение фокуса внимания с отношений на их границы и собственную роль в них. Переход между стадиями часто представляет собой кризис.

В этом смысле кризис — период пересмотра текущей ситуации в отношениях, своего места в них и места партнёра, привычный формат отношений как будто перестаёт работать так, как надо, появляется потребность выстраивать отношения по-новому. Это сопровождается разными реакциями:

эмоциями раздражения, печали, обиды, злости,

размышлениями о том, подходят ли действительно люди друг другу,

часто в паре могут возникать ссоры.

Для некоторых пар это время становится решающим в вопросе продолжить или сохранить отношения. Если оба партнёра знают о закономерностях развития отношений и их динамике и принимают решение попытаться сохранить отношения, то этот период можно преодолеть. Кризис — это часто стресс, но также и возможности для укрепления отношений. В этот период важно проговаривать друг с другом все трудности, с которыми сталкивается пара, сверяться, к каким важным целям стремятся партнёры в своей жизни и в отношениях в частности, стремиться к сотрудничеству. Тогда велика вероятность перехода отношений на новый уровень, в котором чувство любви проявится с новой силой.

В свою очередь под кризисом среднего возраста понимаются индивидуальные переживания человека. Обычно он начинается при достижении примерно 40 лет: в это время, как правило, основные карьерные, личностные и социальные цели уже достигнуты и не приносят былого удовлетворения, человек ощущает потребность в переменах и поиске нового смысла жизни. Эти переживания сами по себе непростые и могут повлиять на отношение человека ко всем сферам жизни, в том числе семейной.

Здесь важно не игнорировать свои переживания. Если человек замечает за собой признаки наступившего кризиса и признает их, ему, как правило, проще с ними обходиться. Для его преодоления можно пробовать себя в новых сферах и запрашивать поддержку своего партнёра: делиться с ним своими переживаниями и опасениями, узнать о его готовности поддержать ваши новые начинания. В то же время знания о закономерностях кризисов могут помочь другому партнёру терпимее относиться к изменениям, происходящим в возлюбленном. Как и в предыдущем случае, кризис здесь выступает как платформа для новых позитивных изменений.

Таким образом, чтобы сохранить отношения в зрелом возрасте, можно:

Спросить себя о том, что сейчас происходит со мной, и обсудить с партнером, в какой точке сейчас находятся ваши отношения.

Проанализировать, почему вам до сих пор было важно оставаться вместе и почему это важно до сих пор.

Поделиться друг с другом своими переживаниями, ожиданиями, опасениями по поводу дальнейшего развития отношений.

Составить вместе список того, что, как вам кажется, помогло бы поддержать ваши отношения, можно для начала составить его по отдельности, затем обсудить оба варианта и составить общий список.

Проговорить с партнёром, какая поддержка от него для вас сейчас нужна, и выслушать, какой поддержки ждет от вас он.

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