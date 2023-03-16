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Ирина Гусакова

Психолог: "Кризис в отношениях — платформа для позитивных изменений"

4:17
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

В зрелом возрасте целостности и гармоничности отношений с партнёром могут угрожать два основных фактора: с одной стороны, стадия, на которой находятся отношения, а с другой, повышенная вероятность возникновения закономерного кризиса среднего возраста у партнёров. О том, как сохранить отношения в зрелом возрасте, рассказала читателям Pravda.Ru психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Юлия Кузнецова.

Психолог: "Кризис в отношениях — платформа для позитивных изменений"

Как сохранить отношения в зрелом возрасте

Любые длительные отношения проходят определённые стадии, которые заканчиваются кризисом. По сути, это в чём-то похоже на развитие отношений между родителями и детьми: сначала партнёры в состоянии влюбленности находятся в психологическом симбиозе и будто не могут друг без друга, затем происходит привыкание и некоторое отдаление, смещение фокуса внимания с отношений на их границы и собственную роль в них. Переход между стадиями часто представляет собой кризис.

В этом смысле кризис — период пересмотра текущей ситуации в отношениях, своего места в них и места партнёра, привычный формат отношений как будто перестаёт работать так, как надо, появляется потребность выстраивать отношения по-новому. Это сопровождается разными реакциями:

  • эмоциями раздражения, печали, обиды, злости,
  • размышлениями о том, подходят ли действительно люди друг другу,
  • часто в паре могут возникать ссоры.

Для некоторых пар это время становится решающим в вопросе продолжить или сохранить отношения. Если оба партнёра знают о закономерностях развития отношений и их динамике и принимают решение попытаться сохранить отношения, то этот период можно преодолеть. Кризис — это часто стресс, но также и возможности для укрепления отношений. В этот период важно проговаривать друг с другом все трудности, с которыми сталкивается пара, сверяться, к каким важным целям стремятся партнёры в своей жизни и в отношениях в частности, стремиться к сотрудничеству. Тогда велика вероятность перехода отношений на новый уровень, в котором чувство любви проявится с новой силой.

В свою очередь под кризисом среднего возраста понимаются индивидуальные переживания человека. Обычно он начинается при достижении примерно 40 лет: в это время, как правило, основные карьерные, личностные и социальные цели уже достигнуты и не приносят былого удовлетворения, человек ощущает потребность в переменах и поиске нового смысла жизни. Эти переживания сами по себе непростые и могут повлиять на отношение человека ко всем сферам жизни, в том числе семейной.

Здесь важно не игнорировать свои переживания. Если человек замечает за собой признаки наступившего кризиса и признает их, ему, как правило, проще с ними обходиться. Для его преодоления можно пробовать себя в новых сферах и запрашивать поддержку своего партнёра: делиться с ним своими переживаниями и опасениями, узнать о его готовности поддержать ваши новые начинания. В то же время знания о закономерностях кризисов могут помочь другому партнёру терпимее относиться к изменениям, происходящим в возлюбленном. Как и в предыдущем случае, кризис здесь выступает как платформа для новых позитивных изменений.

Таким образом, чтобы сохранить отношения в зрелом возрасте, можно:

  • Спросить себя о том, что сейчас происходит со мной, и обсудить с партнером, в какой точке сейчас находятся ваши отношения.
  • Проанализировать, почему вам до сих пор было важно оставаться вместе и почему это важно до сих пор.
  • Поделиться друг с другом своими переживаниями, ожиданиями, опасениями по поводу дальнейшего развития отношений.
  • Составить вместе список того, что, как вам кажется, помогло бы поддержать ваши отношения, можно для начала составить его по отдельности, затем обсудить оба варианта и составить общий список.
  • Проговорить с партнёром, какая поддержка от него для вас сейчас нужна, и выслушать, какой поддержки ждет от вас он.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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