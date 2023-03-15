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Ирина Гусакова

Врач-токсиколог: "Приём мелатонина на постоянной основе вызовет нарушения циркадных циклов"

3:19
Здоровье » Здоровье и профилактика

Люди, испытывающие проблемы со сном, часто принимают мелатонин в таблетках, ссылаясь на то, что это естественное средство, да и безопаснее снотворных. Так ли это? О том, как работает гормон сна и стоит ли его принимать в таблетках, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Врач-токсиколог: "Приём мелатонина на постоянной основе вызовет нарушения циркадных циклов"

Мелатонин: как работает гормон сна и стоит ли его принимать

Мелатонин — это гормон сна, который шишковидная железа вырабатывает в темноте, производная серотонина, он участвует в серотонин-циркадных циклах. Серотонин — гормон бодрости, мелатонин — гормон сна. Изначально мелатонин достаточно хорошо вырабатывается в организме человека, поэтому приём не является обязательным. Мелатонин вырабатывается эпифизом, когда сокращается количество света, поступающего на клетчатку глаза.

Мелатонин снижает выработку цитокинов, вызывающих воспаление, является антиоксидантом, нейтрализующим клетки свободных радикалов и ограничивающим окислительный стресс и повреждения, которые способствуют воспалению.

Мелатонин также положительно работает при менопаузе: способствует более спокойному засыпанию и облегчает общие симптомы.

Некоторые утверждают, что мелатонин предупреждает онкологические заболевания — рак груди и простаты.

Мелатонин может немного сократить время, необходимое для засыпания, и улучшить симптомы смены часовых поясов. Его назначают вместо сильных снотворных для облегчения симптомов и для первичной помощи.

Однако принимать его с первой бессонницей не стоит — мелатонин не успокоительное и не снотворное, это способ увеличить количество этого гормона, но добавка мелатонина никак не начнёт действовать мгновенно.

Принимать мелатонин на регулярной основе не рекомендуется. Такой приём вызовет нарушения циркадных циклов, регулируемых организмом. Ещё один момент: мелатонин временно помогает, на постоянной основе — усугубляет процесс, с которым человек борется.

Максимальная суточная доза мелатонина для взрослого человека — 6 мг. В среднем назначается приём перед сном, за полчаса до сна 1,5-3 мг мелатонина. Детям мелатонин не рекомендуется вообще.

Противопоказания к применению:

  • печеночная и почечная недостаточность,
  • аутоиммунные заболевания,
  • диабет,
  • нарушение свертываемости крови,
  • беременность.

Мелатонин помогает перерабатывать накопленный за день жир в энергию. И если человек хорошо спит ночью, то он худеет во сне. Как? Мелатонин вырабатывается с полуночи до четырёх часов утра. За это время активно сжигается жир (до 30 г), а мозг обеспечивается питательными веществами. Для того, чтобы сжечь эти 30 г жира, сон должен быть непрерывным! Чтобы повысить качество сна, ложитесь и засыпайте в одно и то же время, желательно до полуночи и помните, что недостаток ночного сна не получится компенсировать дневным.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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