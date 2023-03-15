Панические атаки характеризуются внезапным и сильным чувством страха и тревоги, часто сопровождаемым физическими симптомами, такими как учащенное сердцебиение, потливость, дрожь и одышка. Панические атаки могут быть вызваны различными факторами, включая стресс, тревожные расстройства, медицинские состояния и даже некоторые лекарства. Важно понимать их причины, чтобы эффективно справляться с ними. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с паническими атаками является использование дыхательных техник. О том, как правильно использовать дыхательные техники для того, чтобы справиться с паникой, рассказал читателям Pravda.Ru специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян.
Панические атаки часто сопровождаются гипервентиляцией, которая может усугубить физические симптомы и усилить чувство тревоги. Дыхательные техники помогают замедлить дыхание и уменьшить интенсивность физических симптомов, позволяя людям лучше себя контролировать во время приступа.
Существует множество различных дыхательных техник, которые можно использовать для купирования панических атак, но к наиболее эффективным относятся:
Диафрагмальное дыхание: глубокий вдох диафрагмой, а не грудной клеткой, что позволяет сделать более медленный и контролируемый выдох.
Дыхание через сжатые губы: медленный вдох через нос и выдох через сжатые губы, как бы задувая свечу.
Дыхание по квадрату: вдох на четыре секунды, задержка дыхания на четыре секунды, выдох на четыре секунды и снова задержка дыхания на четыре секунды.
Дыхательные техники цигун могут быть особенно эффективны в борьбе с паническими атаками. Цигун - это традиционная китайская практика, сочетающая в себе медитацию, движение и дыхательные техники, способствующие физическому, психическому и духовному благополучию. Эти техники предполагают медленное, глубокое дыхание, которое помогает успокоить разум и тело и уменьшить чувство тревоги.
Одна из дыхательных техник цигун, которая полезна при панических атаках, называется "нижнее брюшное дыхание". Эта техника предполагает глубокий вдох нижней частью живота, а не грудной клеткой, и полный выдох. Этот тип дыхания помогает замедлить дыхание и уменьшить интенсивность физических симптомов, таких как учащенное сердцебиение и одышка, которые часто связаны с паническими атаками. Кроме того, дыхательные техники цигун можно сочетать с мягкими движениями и медитацией, чтобы ещё больше уменьшить чувство тревоги и способствовать расслаблению. В целом дыхательные техники цигун могут стать ценным инструментом для людей, страдающих от панических атак и ищущих естественные и целостные способы борьбы с симптомами.
Панические атаки могут быть вызваны различными факторами, поэтому важно понять основную причину. Дыхательные техники помогают справиться с паникой в момент обострения, однако не заменяют профессиональную медицинскую помощь.
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