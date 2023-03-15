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Ирина Гусакова

Психолог: "Кризис среднего возраста — это зона роста"

6:26
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

"Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу" — так звучит первая строка первой песни (песнь "Ад") "Божественной комедии" Данте Алигьери. Сам Данте считал половиной земной жизни тридцатипятилетний возраст. В нынешнее время вопросами периодизации жизненных этапов занимаются возрастные психологи, однако к единым цифрам в этом вопросе общество так и не пришло. О том, как распознать кризис среднего возраста и пережить его, рассказала читателям Pravda. Ru психолог онлайн-платформы "Грань.РФ" Анастасия Корнеева.

Психолог: "Кризис среднего возраста — это зона роста"

Кризис среднего возраста: как распознать и пережить

Сколько это — середина жизни? Какой именно возраст считать средним? Если брать за основу расчётов среднюю продолжительность жизни (средняя температура по больнице) — то при грубом округлении это получается как раз лет 70-80, а половина жизни, соответственно, выпадает на 35-40 лет. По данным разных периодизаций этот период варьируется и довольно сильно: кто-то называет цифры 37-45, кто-то 40-50 — сколько исследователей, столько и мнений.

Однако любая периодизация — условна. И значения в каждой из них примерные. Причём чем более ранний возраст — тем более точные цифры (кризис 3 лет и 7 лет, как пример), и чем старше человек — тем длиннее измеряемые промежутки.

Исторически продолжительность жизни человека менялась, и чуть ли не больше, чем в два раза. Для сравнения в древние времене при фактитческом отсутствии адекватной медицины люди чаще всего и не доживали до того возраста, который принято сегодня считать "средним”. Поэтому

Само по себе явление кризиса среднего возраста (далее КСВ) — относительно современное, поскольку в древние времена при фактическом отсутствии адекватной медицины люди чаще всего и не доживали до того возраста, который принято сегодня считать "средним”.

КСВ — это такой период в жизни человека, когда он внутренне ощущает, что прожил примерно половину своей жизни. Это мрачное, тревожное и грустное чувство, что впереди у тебя уже не вся жизнь — как было до этого всегда. Когда именно КСВ нагрянет — вопрос индивидуальный, но зачастую это 35 — 45/50 лет.

"Начнём с того, что кризисы — это норма. Особенно нормативные, возрастные — они не являются какой-то проблемой, это не патология — скорее даже наоборот. При нормальном развитии жизни кризисы должны быть, это неприятная неизбежность. Психолога-диагноста намного больше будет волновать отсутствие каких-либо признаков кризиса у ребенка, например, чем его явные нормативные проявления. И взрослые тут не исключение.

Возрастные кризисы — своеобразные перевалы на жизненном пути человека. Это некие невидимые рубежи, сквозь которые мы проходим, чтобы завершить один этап пути и начать следующий. И сам кризис — как явление — показатель, что прошлый этап жизни подошёл к концу. Впереди — новая веха пути, новый уровень. И этот уязвимый, порой болезненный процесс перехода и застревания между "уже закончилось” и "ещё не началось” и называется кризисом", — рассказывает психолог.

Кризис, в том числе и среднего возраста, это — зона роста. И у каждого кризиса, у каждого возрастного этапа жизни человека, есть свои задачи. 

Особенности КСВ и что для него характерно

  • Первые намёки на собственную бренность.

Еще, казалось бы, вчера такие юные люди — с удивлением и ужасом обнаруживают, что тело их подаёт первые признаки незаметно приближающейся старости. Это кажется абсурдной ошибкой и ввергает в шок — ведь молодость ещё в самом разгаре! Но то "здоровье уже не то”, то "дяденька/тётенька” в обращениях, то первые морщины и седина предательски смотрят из зеркала. И вот это еле заметное "дыхание будущей смерти” начинает ощущаться, ещё далеко — но уже в зоне видимости.

  • Подведение промежуточных итогов.

И если предыдущий по хронологии кризис (30 лет) тоже был связан с "инвентаризацией” своей жизни, планов и ценностей, то КСВ также имеет своей целью "прошерстить” все сферы своей жизни. Но уже с другим смыслом: раньше это была корректировка курса, а теперь — оплакивание несбывшихся желаний и прощание с нереализованными планами. При успешном прохождении кризиса средних лет человек убеждается, что реализовал важные для себя цели, и начинает переориентироваться на оставление наследия и помощь другим. При неблагополучном прохождении — изолируется и впадает в стагнацию.

В чём может внешне выражаться кризис среднего возраста:

  • категорическое отрицание собственного возраста и попытки казаться моложе (подростковая и нарочито молодёжная одежда, мода и увлечения);
  • импульс резко сменить род деятельности и перейти в другую профессиональную сферу;
  • неожиданная и кардинальная смена семейных ролей — разводы и новые браки;
  • переезды и другие попытки быстро реализовать как можно больше своих мечтаний;
  • депрессия и погружение в мысли об упущенных возможностях;
  • старт формирования зависимостей, рискованное и саморазрушающее поведение.

В любом случае набор симптомов у каждого будет свой, и кто-то пустится во все тяжкие, а кто-то — ограничится лишь внутренними душевными терзаниями.

Обнадеживает то, что как и любой кризис, этот тоже рано или поздно заканчивается. Поэтому задача человека, который отследил у себя все прелести и причуды среднего возраста, — признать это и дать себе возможность этот кризис прожить. Хорошо помогает поддержка социума и близких людей — семьи, друзей, коллег, способствует успешному прохождению кризиса осмысленная профессиональная деятельность и равномерное развитие всех сфер жизни, работа с психологом.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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