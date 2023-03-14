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Ирина Гусакова

Эксперт: "Углеводы не являются врагом при сахарном диабете"

2:46
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, связанное с нарушением уровня глюкозы в крови. Одним из основных методов контроля диабета является правильное питание. Диета при сахарном диабете должна быть сбалансированной и включать в себя все необходимые питательные вещества. О том, как правильно питаться диабетикам, рассказал читателям Pravda.Ru основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев.

Эксперт: "Углеводы не являются врагом при сахарном диабете"

Диета при сахарном диабете: что важно знать

Основным принципом диеты при сахарном диабете является ограничение потребления углеводов. Углеводы — это главный источник энергии для организма, однако при сахарном диабете они не могут быть обработаны нормально и приводят к увеличению уровня глюкозы в крови. Поэтому при сахарном диабете рекомендуется ограничить потребление продуктов, содержащих быстро усваиваемые углеводы, такие как:

  • сладости,
  • сахар,
  • мёд,
  • соки,
  • белый хлеб,
  • макароны,
  • рис.

Однако необходимо помнить, что углеводы не являются врагом при сахарном диабете. Полезно употреблять продукты, которые содержат медленно усваивающиеся углеводы, такие как овощи, фрукты, злаки, бобовые и цельнозерновые продукты. Они содержат витамины, минералы и клетчатку, которые необходимы для поддержания здоровья.

Белки медленнее усваиваются, чем углеводы, и не вызывают резкого увеличения уровня глюкозы в крови. Кроме того, белки могут помочь уменьшить желание есть, так как они дают чувство насыщенности на дольший период времени.

Важно также контролировать количество потребляемых жиров. Жир является важным источником энергии, однако его потребление должно быть ограничено, так как избыточное количество жиров может привести к ожирению и ухудшению контроля уровня глюкозы в крови.

Важно также не забывать о регулярности приёма пищи. Рекомендуется соблюдать определенный режим и не пропускать приёмы пищи, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови. Также необходимо следить за размерами порций, чтобы не переедать.

Диета при сахарном диабете должна быть индивидуальной и составляться с учетом особенностей каждого пациента. Перед изменением рациона питания необходимо проконсультироваться со специалистом.

Также, важно понимать, что диета не является единственным способом контроля уровня сахара в крови. Необходимо сочетать её с физической активностью, приёмом лекарств и регулярным мониторингом уровня сахара в крови. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
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Темы сахарный диабет

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